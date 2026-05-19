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Eseguito un arresto per fuga pericolosa, resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di ebbrezza a Fara in Sabina. Un imprenditore 35enne, originario di Roma e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo un inseguimento per le vie cittadine, scaturito da un controllo stradale nella frazione di Canneto. L’uomo, risultato positivo all’alcol test con un tasso di 2,13 g/l, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Rieti.

L’inseguimento tra le strade cittadine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante un servizio di controllo alla circolazione stradale nella frazione di Canneto, nel territorio comunale di Fara in Sabina. I militari dell’Arma hanno notato un veicolo procedere a velocità elevata e hanno intimato l’alt al conducente, che però ha ignorato l’ordine accelerando improvvisamente.

La situazione è rapidamente degenerata quando il conducente, invece di fermarsi, ha aumentato la velocità rischiando di investire i Carabinieri impegnati nel controllo. Da qui è nato un inseguimento che si è protratto per alcuni chilometri, attraversando i centri abitati di Fara in Sabina. Durante la fuga, l’uomo ha seminato il panico tra i residenti, mettendo in serio pericolo l’incolumità di numerosi pedoni che si trovavano lungo il percorso.

L’arresto e gli accertamenti

I Carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo in sicurezza dopo il concitato inseguimento. Il comportamento alterato del conducente ha indotto i militari a sottoporlo a un accertamento etilometrico, che ha evidenziato un tasso alcolemico di 2,13 g/l, oltre quattro volte il limite massimo consentito dalla legge. L’uomo, un imprenditore 35enne di origini romane, è stato quindi arrestato con le accuse di resistenza a Pubblico Ufficiale, guida in stato di ebbrezza e fuga pericolosa, quest’ultimo un reato di recente introduzione.

Le conseguenze per l’imprenditore

Su disposizione della Procura della Repubblica di Rieti, il soggetto è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria residenza. Contestualmente, i Carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente di guida e alla segnalazione dell’uomo alla Prefettura competente.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha destato preoccupazione tra i cittadini di Fara in Sabina, soprattutto per il rischio corso da pedoni e residenti durante l’inseguimento. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza dei controlli stradali per prevenire comportamenti pericolosi e garantire la sicurezza pubblica, ribadendo la tolleranza zero nei confronti della guida in stato di ebbrezza e delle condotte che mettono a repentaglio l’incolumità delle persone.

IPA