Farmaci antidiabetici usati per dimagrire, problemi anche per la senatrice Michaela Biancofiore

Che il semaglutide avesse “conquistato” molti vip era noto da tempo. Ma ora i farmaci anti-diabete, utilizzati per perdere peso, sono sempre più richiesti anche dagli italiani, che si rivolgono a medici e farmaci con sempre maggiore richiesta. A confermare la crescita sono anche i dati dell’ultimo rapporto dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). I medici, però, mettono in guardia da possibili effetti collaterali, come sembra stia accadendo a Robbie Williams: il cantante, infatti, ha confessato in una intervista che sta perdendo la vista. Anche la senatrice Michaela Biancofiore ha avuto dei problemi. L’intervista a Massimiliano Petrelli, endocrinologo e consigliere nazionale della ADI, Associazione Dietetica e Nutrizione clinica Italiana.

In crescita i farmaci per perdere peso

Secondo il report dell’Aifa, nel 2024 è cresciuto il consumo (ma anche il costo), degli antidiabetici: “Spesa pubblica complessiva di 1,642 miliardi di euro, con un aumento del +13,2% rispetto al 2023. Sono infatti aumentati sia i consumi (+4,3%) sia il costo medio per dose (+8,3%). La sola semaglutide cresce del 58,4% e del 59,8%” per spesa e consumi.

Da qui l’allarme della Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO), il cui presidente Filippo Anelli ha spiegato: “C’è un uso non corretto dei farmaci, chiama in causa anche la responsabilità di quei professionisti che li prescrivono in modo non aderente alle indicazioni per cui sono stati messi in commercio. In Italia i farmaci non possono essere usati in modo indiscriminato e non possono essere dispensati senza ricetta medica”.

Vip e antidiabetici: è boom

Intanto i nomi delle celebrità che sembra abbiano fatto ricorso ai farmaci antidiabetici per ritrovare la silhouette perduta si allunga:

Demi Moore

Ariana Grande

Nicole Kidman

Georgina Chapman

Brooke Shields

Kathy Bates

Sono tutti protagonisti di dimagrimenti molto vistosi, tanto che nel caso delle attrici, apparse particolarmente magre in occasione dell’ultima cerimonia di assegnazione degli Oscar, qualcuno aveva persino commentato: “Sembra di essere alla fiera dell’Ozempic“, con riferimento al farmaco a base di semaglutide, prescritto in caso di diabete e obesità grave, ma di recente usato sempre più spesso per perdere molto peso rapidamente.

Robbie Williams, Michaela Biancofiore e i problemi di vista

All’elenco si sono aggiunti anche il cantante Robbie Williams e la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia – Noi Moderati.

ANSA Michaela Biancofiore in uno scatto del 2014, quando era deputata

In entrambi i casi, però, è emerso un elemento nuovo, che ha destato preoccupazione: un deficit visivo importante.

È stato Robbie Williams stesso a parlare dei problemi di vista con il tabloid britannico Sun, spiegando di ritenere che la causa sia collegata proprio al farmaco che sta utilizzando per perdere peso: “Mi sono accorto del problema durante una partita di football, non riuscivo a distinguere i giocatori. Per me erano solo delle macchie verdi”.

Poi l’ex Take That ha continuato: “Ho sentito uno specialista che mi ha consigliato di cambiare occhiali, l’ho fatto ma senza successo e da lì ho capito che non si trattava della mia età, bensì delle iniezioni per dimagrire”.

A fargli eco è stata è stata la senatrice Biancofiore: “La vista si è abbassata molto anche a me. Ho notato anche che perdo molti capelli”, ha confermato, aggiungendo di avere i valori degli “enzimi pancreatici leggermente fuori norma” e il colesterolo più alto di tre volte rispetto al passato.

L’intervista a Massimiliano Petrelli

A cosa servono semaglutide e tirzepatide, e gli analoghi? Come funzionano?

“Va detto che c’è molta confusione sul tema. Intanto chiariamo che questi due farmaci hanno due indicazioni: la prima, per cui erano stati creati, è il diabete di tipo 2; la seconda è l’obesità perché fanno perdere peso, sempre che ci sia anche la collaborazione del paziente che segue anche una dieta equilibrata e svolge attività fisica. Sono però regolati da normative differenti”

Quali sono e per chi è indicato questo tipo di farmaci?

“Il semaglutide può e deve essere usato in pazienti diabetici, indipendente dal loro peso. Se un obeso va in farmacia e lo compra commette un reato, come sta accadendo e infatti si stanno effettuando controlli da parte dei NAS, per esempio nelle Marche. Lo può prescrivere solo il diabetologo. Queste sono le norme che valgono per la semaglutide con il nome commerciale di Ozempic. Lo Wygovi, invece, può essere assunto in caso di obesità: quello che cambia è il dosaggio. Lo può prescrivere qualunque medici, nel caso in cui un paziente abbia un BMI (indice di massa corporea) superiore a 30, con 27 ma unito a comorbidità con altri fattori di rischio cardiovascolare. Questo, va detto, non è rimborsato, al contrario di Ozempic, che è gratuito per coloro che hanno una reale necessità, infatti quest’ultimo può essere dato a fronte di una ricetta rossa, mentre per l’altro è sufficiente la ricetta bianca”.

Che differenza c’è con il Mounjaro, ossia il tirzepatide, di cui hanno parlato Williams e Biancofiore?

“Questo farmaco è adatto a entrambe le patologie: se si è diabetici viene prescritto dal diabetologo ed è gratuito. Se non lo si è può prescriverlo chiunque e sarà a pagamento a carico del paziente”.

Cosa c’è di vero negli effetti collaterali indicati, per esempio, da Robbie Williams?

“Si tratta di effetti non provati dalla letteratura scientifica. Alcuni medici, in particolare chirurghi bariatrici, sembrano avvalorarli, ma forse a pesare sono altri fattori: il timore che i pazienti non si sottopongano a interventi, dimenticando che il farmaco da solo nei casi di obesità severa non è sufficiente; inoltre, se il BMI è troppo alto, si può solo ricorrere alla chirurgia bariatrica. Infine, questi farmaci si usano sempre in associazione alla chirurgia, per chi ha BMI sopra 40”.

Ma allora quali i rischi concreti, se ce ne sono?

“Gli effetti collaterali di tutti questi farmaci sono identici e riconducibili a come funzionano. Di fatto sono a base di molecole che agiscono come gli ormoni della sazietà, come la GLP1. Se si inietta una dosa più importante di questa molecola, fa sentire la stessa sensazione di quando si è reduci da un pranzo di nozze, quindi può indurre disgusto verso nuovo cibo. In alcuni casi può portare l’intestino a muoversi più velocemente, dando dolore o stimolo all’evacuazione più frequente. Questo li caratterizza rispetto ai farmaci anti-obesità del passato, che agivano solo su intestino e stomaco, ma sulla ‘testa’. Questi, invece, agiscono sui centri di fame e sazietà, azzerando la prima ed esaltando la seconda”.

Ma possono portare a problemi a pancreas, vista e colesterolo?

“Si tratta di casi aneddotici, possono capitare, ma la letteratura scientifica non ha confermato nulla del genere. Bisognere chiedersi, invece, se la vera causa di questi problemi sia un’altra, perché non c’è alcun nesso causale dimostrato con l’assunzione di questi farmaci. Ricordiamo che sono disponibili in Italia da luglio 2024 (rimborsabili, invece, da 4 mesi), quindi se ci fossero stati eventi avversi la letteratura scientifica li avrebbe segnalati. Tanto più che negli Stati Uniti e in altri Paesi come gli Emirati Arabi Uniti, se ne fa ormai largo consumo da 4/5 anni”.

È vero che sono terapie “a vita”, quindi una volta iniziati bisogna proseguire per sempre con l’assunzione?

“Non è corretto dire che non si possano sospendere. Diciamo che l’obesità è definita come una patologia cronica, quindi se si cadeva in tentazione prima dell’assunzione dei farmaci, si può ricadere anche dopo la loro sospensione. In genere occorre un trattamento di almeno 6 mesi (assumerli un mese, in vista della prova costume non serve a nulla). Il periodo ideale è un anno, sotto controllo e prescrizione medica. Poi si fa il punto: se si è raggiunto il peso ideale, ma soprattutto se il paziente ha imparato a mangiare correttamente e a muoversi adeguatamente, si può sospendere. Altrimenti si può pensare a un richiamo o a terapie cicliche, magari alternate (per esempio, 4 mesi di assunzione e 4 senza). La valutazione è molto soggettiva. Statisticamente il 60/65% prosegue con il farmaco perennemente o con piccoli intervalli”.