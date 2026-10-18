Farmaci nelle borracce dei compagni di scuola a Treviso, quattro studenti scoperti dagli insegnanti

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Quattro studenti di un liceo di Treviso sono stati scoperti a sciogliere lassativi e psicofarmaci di nascosto nelle borracce dei propri compagni di classe. Sono stati i professori ad avere i primi sospetti, dati dal comportamento dei ragazzi stessi quando uno dei loro compagni accusava gli effetti delle sostanze. I quattro rischiano una lunga sospensione e le famiglie delle vittime potrebbero anche sporgere denuncia.

Psicofarmaci sciolti nelle borracce degli studenti a Treviso

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, quattro studenti di una scuola superiore di Treviso sarebbero stati scoperti a sciogliere farmaci di vario tipo nelle borracce dei compagni di classe come scherzo.

Tra le sostanze utilizzate c’erano lassativi, sonniferi, ansiolitici come lo Xanax, e diverse benzodiazepine, farmaci ad azione depressiva spesso utilizzati per trattare l’insonnia.

ANSA

Quando i compagni bevevano dalle proprie borracce e iniziavano a risentire degli effetti dei farmaci, i quattro iniziavano a prenderli in giro.

La reazione di insegnanti e famiglie

Sarebbe stato proprio questo comportamento a far insospettire alcuni degli insegnanti dei ragazzi, che dopo una breve indagine avrebbero scoperto quello che stava accadendo.

La scuola avrebbe quindi convocato un’assemblea con i genitori dei ragazzi coinvolti. Tutti avrebbero chiesto punizioni esemplari per i quattro ragazzi, soprattutto le famiglie dei compagni di classe che avevano subito gli effetti dei farmaci.

Per il momento l’istituto sta mantenendo molto riserbo sulla questione. Non è però escluso che le famiglie dei ragazzi coinvolti possano denunciare alle autorità quanto successo e agire attraverso vie legali.

Quanto sono pericolosi i farmaci utilizzati dai quattro ragazzi

Molti dei farmaci sciolti nelle borracce dei liceali di Treviso sono ottenibili solo tramite ricetta medica, in particolare gli psicofarmaci.

Anche senza effetti indesiderati gravi, infatti, si tratta di sostanze molto potenti, in grado di causare problemi se assunte nel modo sbagliato anche semplicemente con i loro effetti primari.

Inoltre, si tratta di sostanze che possono facilmente interagire con altre terapie, con conseguenze anche gravi.