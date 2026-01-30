Farmaci per curare il tumore al pancreas, eliminato nei topi ma per gli esseri umani servono "almeno 2-3 anni"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Possibile svolta nella cura del tumore al pancreas dal Centro nazionale spagnolo per la ricerca sul cancro (Cnio): Mariano Barbacid, direttore del gruppo di Oncologia sperimentale, ha illustrato i risultati di una ricerca condotta sui topi. Lo studio, che è stato pubblicato sulla rivista Pnas e riguarda l’uso combinato di tre farmaci, dimostra che si possono completamente eliminare le cellule dell’adenocarcinoma duttale pancreatico, ossia la forma più diffusa e aggressiva di tumore all’organo.

Tumore al pancreas: nuova cura sperimentale con tre farmaci combinati

I ricercatori hanno spiegato che lo studio ha messo in evidenza non solo l’efficacia del trattamento, ma anche una significativa riduzione degli effetti collaterali.

In particolare, è stata dimostrata un’eliminazione delle cellule tumorali mai osservata prima. “Per la prima volta abbiamo ottenuto una risposta completa, duratura e a bassa tossicità contro il cancro al pancreas in modelli sperimentali”, ha dichiarato Barbacid nel corso della conferenza stampa insieme alla coautrice Carmen Guerra e ai primi autori Vasiliki Liaki e Sara Barrambena.

La sperimentazione ha combinato tre farmaci che sono stati in grado di arrestare i processi che permettono alle cellule tumorali di avanzare: due inibitori diretti contro le proteine Egfr e Stat3, e un terzo contro l’oncogene Kras, considerato il principale motore del tumore pancreatico.

Barbacid: “Siamo riusciti a prevenire la recidiva”

In parte l’entusiasmo per la scoperta è stato smorzato da Barbacid che ha rimarcato che, nonostante i brillanti risultati ottenuti, al momento non ci sono ancora le condizioni per iniziare studi clinici sull’uomo con la terapia oggetto dello studio.

Gli studiosi del Cnio hanno evidenziato che i primi farmaci diretti contro bersagli molecolari nel cancro al pancreas hanno avuto l’approvazione soltanto nel 2021, dopo decenni in cui in tale ambito non ci sono stati importanti progressi rispetto alla chemioterapia tradizionale.

“Quello che abbiamo fatto è attaccare il tumore attraverso tre diversi bersagli contemporaneamente. Finora, gli inibitori venivano somministrati uno alla volta e prolungavano la sopravvivenza solo di pochi mesi”, ha dichiarato Barbacid.

“Siamo riusciti a prevenire la recidiva del tumore aggiungendo altri due inibitori, non solo siamo riusciti a far scomparire il tumore, ma anche a impedirne la ricomparsa. Questo è avvenuto sia con cellule di topo che con cellule di pazienti”, ha aggiunto il ricercatore.

“Gli studi clinici sono complessi. Nel migliore dei casi, e se riusciamo a ottenere i finanziamenti necessari, parliamo di due o tre anni”, ha continuato a riferire Barbacid, invitando alla cautela prima di prendere in considerazione trattamenti per gli esseri umani.

Il progetto è stato reso possibile grazie al sostegno della CRIS Cancer Foundation, anche se il passaggio alla sperimentazione clinica richiederà un investimento ben più consistente. “Servono almeno 30 milioni di euro, perché non stiamo parlando di un solo farmaco, ma di tre”, ha concluso Barbacid.

Barbacid: “Non possiamo dire addio al cancro, ma possiamo non morirne”

In un’intervista rilasciata a El Pais nel 2023, Barbacid spiegava che probabilmente l’uomo mai potrà dire addio al cancro. “Ciò a cui possiamo, e già possiamo, dire addio è morire di cancro, che non è la stessa cosa – aveva dichiarato il medico -. Il cancro è un incidente e non possiamo prevenire le mutazioni che lo causano; quello che possiamo fare è impedire che il cancro si sviluppi, ad esempio, non fumando”.

“Nel caso del cancro al pancreas, bisogna individuarlo il prima possibile, perché se viene scoperto tardi, è praticamente fatale”, aveva aggiunto. E ancora: “La prima cosa è evitare i rischi: infiammazione cronica, scottature, fumo… Non ho mai fumato e le mie probabilità di ammalarmi di cancro ai polmoni sono inferiori rispetto ad altri, ma questo non mi rende al sicuro”.

Le sperimentazioni sui topi del 2019

Nel 2019 Mariano Barbacid e altri studiosi erano riusciti “per la prima volta” ad eliminare i tumori pancreatici più comuni nei topi. Anche all’epoca lo studioso invitò alla calma e alla cautela: “Sono molto preoccupato di dare false speranze. Voglio chiarire che questo studio non aiuterà le persone che attualmente hanno un tumore al pancreas. Ciò che fa è aprire nuove porte”.

La strategia del biochimico prevedeva la creazione di 12 topi geneticamente modificati con le stesse mutazioni nel gene KRAS e un’altra mutazione comune in un gene diverso, TP53. Aveva poi modificato nuovamente i geni dei roditori per inibire una molecola derivante dalla mutazione del gene KRAS, chiamata c-Raf, e per bloccare un altro comune sospettato di cancro: il recettore del fattore di crescita epidermico.