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È di quattro indagati e numerosi sequestri il bilancio di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Pistoia e condotta dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri di Firenze. Le misure cautelari sono state eseguite il 13 luglio 2026, a seguito di un’articolata attività investigativa avviata nel 2025 per contrastare l’illecito utilizzo del fentanyl e altri farmaci ad azione stupefacente, sottratti da strutture sanitarie e rivenduti a tossicodipendenti.

Le indagini e la scoperta delle ricette false

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta ha preso avvio da un controllo di routine presso alcune farmacie del territorio pistoiese. Gli investigatori hanno rinvenuto varie ricette mediche del Servizio Sanitario Nazionale, utilizzate per prescrivere farmaci, anche stupefacenti, a favore di pazienti apparentemente inesistenti. L’analisi delle ricette, condotta in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Centro, ha permesso di accertare che i documenti erano stati falsificati mediante l’apposizione di timbri riportanti nomi di medici diversi rispetto ai titolari dei ricettari. Ulteriori approfondimenti hanno rivelato che sia i ricettari sia i timbri erano stati rubati dall’Ospedale di Pescia.

Il meccanismo della truffa: ricette e farmaci sottratti

Le indagini hanno permesso di ricostruire un sistema ben organizzato: le ricette venivano compilate con nomi di fantasia, abbinati però a codici fiscali reali, per eludere controlli superficiali. In totale, presso farmacie delle province di Pistoia, Firenze e Lucca, sono state utilizzate oltre 500 ricette di provenienza furtiva, con cui sono stati dispensati farmaci, soprattutto oppioidi, per un valore di oltre 44.000€, quasi interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

I protagonisti: la coppia di Altopascio e i complici

Grazie all’analisi dei tabulati telefonici, dei social network, delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze dei farmacisti, i Carabinieri hanno individuato i presunti responsabili: una coppia di fidanzati di 34 e 32 anni, originari di Pescia e residenti ad Altopascio. I due avrebbero utilizzato le ricette false in numerose farmacie delle province coinvolte. Nel corso di una perquisizione presso la loro abitazione, sono stati trovati farmaci oppioidi, sostanze stupefacenti come cocaina e marijuana, strumenti per il confezionamento e la pesatura, oltre a tre timbri di medici utilizzati per la compilazione delle ricette.

Il ruolo del dipendente Estar e la corruzione

L’inchiesta ha portato alla luce anche il coinvolgimento di un 50enne originario di Ponte Buggianese e domiciliato a Montecatini Terme, già noto alle forze dell’ordine e impiegato presso una cooperativa operante nell’Ospedale di Pescia. L’uomo avrebbe fornito ricette e timbri rubati in cambio di farmaci ad azione stupefacente, in almeno 17 occasioni. Un ulteriore canale di approvvigionamento è stato individuato in un 37enne originario di Mistretta e residente a Monsummano Terme, dipendente di Estar, la centrale unica degli acquisti di farmaci per la Regione Toscana. Quest’ultimo, incaricato di pubblico servizio, avrebbe sottratto farmaci e dispositivi medici dal magazzino Estar di Calenzano, cedendoli alla coppia in cambio di denaro, in un rapporto illecito consolidato.

Peculato, spaccio e sequestro preventivo

Dall’analisi degli elementi raccolti, sono emersi oltre 70 episodi di peculato, con la cessione a pagamento di oltre cento farmaci sottratti dal magazzino Estar, per un valore di circa 4.000€. Parte dei farmaci veniva poi rivenduta a tossicodipendenti della zona, con oltre 40 cessioni accertate. Sulla base di questi riscontri, la Procura di Pistoia ha richiesto al GIP l’applicazione di misure cautelari personali e reali nei confronti dei quattro indagati, oltre al sequestro preventivo degli importi ritenuti provento di corruzione e spaccio di stupefacenti.

Le perquisizioni e i sequestri

Il 23 giugno 2026 sono stati notificati gli inviti a presentarsi per l’interrogatorio preventivo e sono state eseguite perquisizioni personali, domiciliari e informatiche. Presso l’abitazione della coppia di Altopascio è stata trovata una confezione di fentanyl, mentre nell’abitazione del 37enne di Monsummano Terme sono stati rinvenuti oltre 250 tra farmaci e dispositivi medici, almeno in parte provenienti dal magazzino Estar di Calenzano. Nella stessa giornata è stato eseguito il sequestro preventivo di conti bancari per circa 1.000€ ciascuno alla coppia e 1.500€ al dipendente Estar.

Ulteriori accertamenti e transazioni sospette

Gli accertamenti patrimoniali hanno fatto emergere transazioni finanziarie sospette a carico del 37enne dipendente Estar. Sei soggetti, non indagati, sono stati sottoposti a perquisizione dopo aver effettuato versamenti per oltre 10.500€ su uno strumento di pagamento in uso all’indagato. Questi soggetti hanno dichiarato di aver acquistato varie tipologie di stupefacenti (eroina, cocaina e hashish) dal 37enne di Monsummano Terme. In una delle abitazioni perquisite sono state trovate confezioni di metadone, cedute in precedenza dallo stesso indagato.

Le misure cautelari e la presunzione di innocenza

All’esito degli interrogatori preventivi, tenutisi il 30 giugno 2026, il GIP di Pistoia ha emesso le seguenti misure cautelari: arresti domiciliari per il 37enne di Monsummano Terme; obbligo di dimora, permanenza domiciliare notturna e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per gli altri tre indagati. I provvedimenti sono stati eseguiti dal NAS di Firenze, con il supporto dei Comandi Provinciali di Pistoia e Lucca, il 13 luglio 2026.

IPA