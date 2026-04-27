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Un 52enne operatore socio sanitario è stato denunciato per peculato e ricettazione dopo che è stato scoperto a sottrarre farmaci e dispositivi medicali dall’ospedale S. Anna. L’uomo, incensurato e domiciliato a Cantù, è stato fermato al termine del turno di servizio e la refurtiva è stata recuperata e restituita alla struttura sanitaria.

L’inizio delle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo presso l’ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como. Protagonista della vicenda è un 52enne operatore socio sanitario, dipendente dell’ASST Lariana e in servizio presso la struttura ospedaliera.

Tutto è iniziato con una segnalazione relativa alla sparizione di farmaci e dispositivi medicali, presentata al Posto di Polizia interno all’ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia. Il personale della Polizia, dopo aver raccolto la denuncia, ha avviato una serie di accertamenti per individuare il responsabile delle sottrazioni.

Il fermo dell’operatore socio sanitario

Grazie alla collaborazione tra il personale del Posto di Polizia e le Volanti dell’U.P.G.S.P., il 52enne è stato fermato mentre, al termine del suo turno serale, si apprestava a lasciare la struttura ospedaliera. Gli agenti hanno chiesto all’uomo di dichiarare il contenuto del proprio zaino. In quell’occasione, l’operatore ha ammesso spontaneamente di aver asportato delle garze, che sono state effettivamente rinvenute all’interno dello zaino.

La perquisizione domiciliare e il recupero della refurtiva

Successivamente, la Polizia ha proceduto a una perquisizione presso il domicilio dell’uomo a Cantù. Durante il controllo, sono state trovate diverse scatole di medicinali e dispositivi medico-sanitari, tutti integri e non utilizzati. Il materiale recuperato è stato quindi restituito all’ospedale S. Anna, chiudendo così il cerchio sulle sparizioni segnalate nei giorni precedenti.

Le accuse e la posizione dell’indagato

L’operatore socio sanitario, incensurato e senza precedenti penali, è stato condotto in Questura e deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per peculato e ricettazione. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti, che dovranno chiarire le motivazioni e le eventuali responsabilità connesse alle sottrazioni di materiale sanitario.

L’ASST Lariana, ente di riferimento per l’ospedale S. Anna, ha espresso soddisfazione per l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine e per il pronto recupero dei farmaci e dei dispositivi medici. L’indagine proseguirà per accertare se vi siano stati altri episodi simili e per valutare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dell’operatore coinvolto.

IPA