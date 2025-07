Farmacista aggredita a Catania in pieno giorno, il video della rapina: arrestato 44enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Catania per rapina aggravata in una farmacia. L’episodio è avvenuto in via Plebiscito, dove il rapinatore ha minacciato la farmacista con una bottiglia di vetro rotta per farsi consegnare il denaro. L’intervento tempestivo della Polizia ha portato all’arresto dell’uomo, che ha ammesso le proprie responsabilità.

La dinamica della rapina

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo si è presentato in farmacia come un normale cliente. Tuttavia, in un attimo, ha scavalcato il bancone e ha estratto una bottiglia di vetro rotta, minacciando la farmacista. Nonostante la presenza di una cliente in attesa, il rapinatore ha insistito per ottenere il denaro. Al rifiuto iniziale della dottoressa, l’uomo ha puntato nuovamente il collo di bottiglia contro di lei, costringendola ad aprire il registratore di cassa. Ha quindi preso le banconote presenti, pari a 20 euro, e si è allontanato rapidamente.

L’intervento della Polizia

Negli stessi momenti, è stata richiesta l’assistenza della Polizia di Stato tramite la linea di emergenza. Gli agenti della Squadra Mobile, già presenti in zona per un altro servizio, sono intervenuti prontamente. Hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della farmacia, ottenendo un identikit dettagliato del rapinatore, che aveva agito a volto scoperto. Le testimonianze raccolte e l’analisi delle immagini registrate hanno permesso di ricostruire il percorso dell’uomo verso via Cristoforo Colombo, avviando le ricerche lungo le possibili vie di fuga.

L’arresto e le confessioni

I Falchi della Squadra Mobile hanno intercettato il rapinatore in una strada vicina a via Plebiscito, dove è stato bloccato e arrestato in flagranza per rapina aggravata. L’uomo, un 44enne catanese con precedenti giudiziari, ha ammesso le proprie responsabilità. Ha dichiarato di essersi liberato del collo di bottiglia durante la fuga e di aver utilizzato i 20 euro per saldare un debito con un pusher per l’acquisto di sostanze stupefacenti, di cui ha ammesso di fare uso.

Le conseguenze legali

Informato il Pubblico Ministero di turno, è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere per l’uomo, in attesa del giudizio di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP). Il Giudice ha convalidato l’arresto e ha imposto al 44enne l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Polizia