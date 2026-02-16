Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un uomo di 38 anni per tentata rapina ai danni di un farmacista: il colpo è stato sventato grazie all’intervento di un passante e della Polizia. I fatti sono avvenuti la sera dell’8 febbraio nel centro cittadino di Messina, dove la vittima è stata aggredita mentre rientrava a casa dopo il turno di lavoro.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera di domenica 8 febbraio un farmacista stava tornando a casa dopo aver terminato il proprio turno. L’uomo, che aveva con sé il borsello contenente l’incasso della giornata, pari a circa 2.000 euro, è stato seguito da un individuo fino all’androne del suo palazzo nel centro di Messina.

L’aggressione e il tentativo di rapina

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il trentottenne messinese ha pedinato la vittima e, una volta all’interno dell’edificio, l’ha aggredita alle spalle nel tentativo di strapparle il borsello. Il farmacista ha subito percosse al collo durante il violento tentativo di rapina.

L’intervento decisivo di un passante e della Polizia

Il tempestivo intervento di un passante coraggioso ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Poco dopo, gli agenti dell’U.P.G. e S.P. della Questura di Messina, allertati tramite il Numero Unico di Emergenza 112, sono giunti rapidamente sul posto. I poliziotti delle Volanti hanno bloccato il presunto autore della tentata rapina ancora all’interno dell’androne, mentre la vittima presentava evidenti segni delle percosse subite.

L’arresto e le conseguenze

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso il carcere di Gazzi in attesa della convalida dell’arresto davanti al Gip.

IPA