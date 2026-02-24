Farmaco anti obesità di Novo Nordisk, picchiata in Borsa dopo la sperimentazione del semaglutide andata male

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Il settore dei farmaci contro l’obesità sta vivendo un momento particolare e di grande attenzione. Prodotti come il semaglutide (principio attivo di medicinali commercializzati con il nome di Ozempic e Wegovy) continuano a dividere la comunità sanitaria, perché conquistano sempre più vip e promettono risultati importanti. Nelle scorse ore, però, l’azienda farmaceutica che li realizza, la Novo Nordisk, ha perso il 16% in Borsa, per due motivi: la concorrenza americana di Eli Lilly e la notizia di una sperimentazione su un nuovo farmaco andata male. Il crollo del valore delle azioni dell’azienda danese, quotata a Copenhagen e già diventata la società europea di maggior valore in Borsa, non è passato inosservato nemmeno tra i medici esperti in diabetologia, come Angelo Avogaro, endocrinologo, specialista in diabetologia e malattie metaboliche, Presidente della Società italiana di Diabetologia (SID). L’intervista concessa a Virgilio Notizie.

Perché la Novo Nordisk ha subito un contraccolpo in borsa? Cosa significa che la sperimentazione di un nuovo farmaco anti-obesità non è andata bene?

“La Novo Nordisk ha guadagnato molto con il semaglutide, ma ha dovuto poi fare i conti con la concorrenza della statunitense Eli Lilly, produttrice di un altro farmaco anti-obesità, il tirzepatide, noto a livello commerciale con il nome di due prodotti come Mounjaro e Zepbound (il primo per diabete/obesità e il secondo specifico per obesità, Ndr)”.

A livello medico, che differenze ci sono? I nuovi prodotti si sono rivelati più efficaci?

“Sì, questo è il secondo motivo che potrebbe spiegare l’andamento in borsa dell’azienda danese, senza dimenticare, però, che ha pesato anche il protezionismo adottato dall’Amministrazione Trump nei confronti dei prodotti statunitensi rispetto a quelli europei. Quanto all’efficacia, i farmaci della Eli Lilly garantirebbero risultati superiori”.

Perché, secondo lei?

“Anche in questo caso, ci sono più spiegazioni: da un lato, il motivo principale è che il farmaco americano contiene due sostanze invece che una; dall’altro di queste due sostanze, l’una influenza positivamente l’altra, aumentandone il risultato, tramite un meccanismo complesso”.

A livello di effetti collaterali, cosa cambia?

“Il prodotto statunitense ne ha di minori, soprattutto in termini di nausea e vomito, che sono ridotti”.

Come agiscono questi farmaci anti-obesità, in generale?

“Per capire come si perda pesa assumendoli occorre ricordare che, quando mangiamo, aumentano gli ormoni gastrointestinali, che inviano al cervello il segnale che è in corso l’assunzione di cibo e dunque e inducono la riduzione del senso della fame. Se iniettiamo nell’organismo questi ormoni, tramite un farmaco, ecco che otteniamo lo stesso effetto: si ridurrà l’appetito e dunque si mangerà meno”.

È vero che, una volta iniziato un trattamento con questi farmaci, non si dovrebbero interrompere?

“Questo è un aspetto molto delicato, perché la scienza a riguardo non ci dice molto. Quando si sospende la terapia, certamente si assiste a un aumento del peso, ma per il semplice motivo che di fatto si è ‘imbrogliato’ l’organismo, che tende a controbilanciare con la produzione di ormoni dell’appetito. Se interrompo un trattamento e dunque l’assunzione di ormoni che inducono il senso di sazietà, gli ormoni temporaneamente messi a tacere, che inducono la fame, aumenteranno di molto, spingendo a mangiare di più”.

Possono creare problemi nell’equilibrio del metabolismo?

“Il primo effetto è una ripresa del peso che, per essere evitata, dovrebbe prevedere uno stile di vita che comprenda attività fisica adeguata e un’alimentazione bilanciata. Ma certamente c’è anche il rischio di un rimbalzo metabolico notevole”.

Per che tipo di pazienti sono adatti i farmaci anti-obesità?

“In teoria andrebbero prescritti solo da specialisti, previa valutazione approfondita, e in soggetti che abbiano un’obesità di tipo secondo o terzo, cioè con un indice di massa corporea (BMI) superiore a 35, quindi importante. Per tutti gli altri si dovrebbe su dovrebbe puntare su un corretto stile di vita”.

Anche in Italia si è assistito a una crescita della domanda. Lei trova riscontro?

“Sì, c’è una grossa richiesta, però da tanto da parte dei grandi obesi, bensì da persone con sovrappeso oppure obesità modesta. ‘L’effetto vip’ contribuisce, ma purtroppo ci sono anche molti medici stessi che propongono trattamenti a base di farmaci anti-obesità, sembra quasi uno stigma – positivo – il fatto di ricorrervi, anche se trovo che sia assurdo”.