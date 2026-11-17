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Ci vorrà ancora qualche mese di tempo per vedere disponibile anche in Italia il farmaco Daraxonrasib che rallenta il tumore al pancreas. La Commissione europea, intanto, ha già autorizzato il farmaco, ritenuto il primo capace di colpire direttamente diverse forme della proteina RAS nel trattamento dell’adenocarcinoma pancreatico metastatico.

Cos’è il farmaco Daraxonrasib

Ospite della trasmissione Mattino Cinque nella puntata di martedì 17 novembre, il professor Giovanni Butturini, responsabile della Chirurgia del Pancreas dell’ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda e presidente della Fondazione Unipancreas Ets, ha spiegato: "Il tumore al pancreas colpisce circa 14mila persone all’anno, parlo di nuovi casi. Si distribuisce in maniera più o meno uguale tra maschi e femmine e ha una percentuale un po’ più alta al Nord Italia".

L’esperto ha aggiunto: "Ci sono dei fattori di rischio noti, come il fumo di sigaretta e l’obesità, che possiamo rimuovere. Ci sono però anche fattori di rischio non rimovibili, come la nostra storia familiare, perché c’è un’ereditarietà. Alle famiglie a rischio è suggerito di fare controlli con risonanza magnetica una volta all’anno".

A proposito del Daraxonrasib, Butturini ha detto: "Questo farmaco è una grossa novità. Erano 15 anni che non avevamo novità importanti sul tumore al pancreas. Questa nuova molecola ha sconfitto un tabù. Noi pensavamo che il gene che causa il tumore fosse imbattibile. Invece, grazie all’intuizione di un collega americano, è stata prodotta una molecola di sintesi resistente ai succhi gastrici, che può essere presa come una normale pastiglia".

La "notizia importante" riportata dal professor Butturini è che "la Commissione europea ha ratificato l’approvazione che aveva dato Ema a metà ottobre. Adesso c’è una fase di negoziazione per ottenere un prezzo sostenibile".

L’esperto ha aggiunto: "Sappiamo che costa 40mila dollari curarsi in America, noi dobbiamo poterlo dare gratuitamente. Ci vorrà qualche mese".

Cos’è e come funziona il farmaco Daraxonrasib

Il farmaco Daraxonrasib, come spiegato dalla Fondazione Veronesi, è considerato "il primo farmaco capace di colpire direttamente diverse forme della proteina RAS nel trattamento dell’adenocarcinoma pancreatico metastatico".

RAS è una famiglia di proteine che regola la crescita cellulare. Le alterazioni di KRAS sono presenti in oltre il 90% degli adenocarcinomi pancreatici e contribuiscono alla proliferazione delle cellule tumorali. L’utilizzo del nuovo farmaco ha dimostrato che bloccare la forma attiva di RAS può tradursi in un beneficio concreto per i pazienti.

Lo studio sull’utilizzo del farmaco Daraxonrasib

L’autorizzazione della Commissione europea si basa sui risultati dello studio di fase III RASolute 302, che ha interessato 500 pazienti con tumore del pancreas metastatico già trattati con una precedente linea terapeutica.

Nella popolazione con mutazioni RAS G12, il farmaco ha permesso di raddoppiare la sopravvivenza mediana rispetto alla chemioterapia, passando da 6,6 a 13,2 mesi. La sopravvivenza mediana, ha spiegato la Fondazione Veronesi, indica il tempo dopo il quale la metà dei pazienti è ancora viva, mentre l’altra metà è deceduta. Non rappresenta, pertanto, una previsione di quanto vivrà il singolo paziente.

A sei mesi dall’inizio del trattamento, la sopravvivenza stimata era del 77,7% con daraxonrasib contro il 54,9% con chemioterapia.

La stessa fondazione ha tenuto a precisare che ciò "non significa che il farmaco sia in grado di guarire il tumore". Il Daraxonrasib, infatti, "può controllare temporaneamente la malattia e prolungare la sopravvivenza, ma non rappresenta una cura definitiva".

In Italia, intanto, la ricerca sul Daraxonrasib continua: risultano in fase di arruolamento due sperimentazioni di fase III, che stanno valutando il farmaco in differenti fasi della malattia.