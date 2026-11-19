Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Un nuovo farmaco contro il tumore al pancreas metastatico, denominato Daraxonrasib, ha ottenuto l’autorizzazione europea ma non è ancora rimborsato dal nostro Servizio sanitario nazionale. Il trattamento ha dimostrato di prolungare la sopravvivenza rispetto alla chemioterapia tradizionale, senza però garantire la guarigione né risultare efficace su tutte le tipologie di pazienti. Come se non bastasse il costo, che può avvicinarsi ai 40mila euro al mese, sta alimentando una difficile questione sanitaria e sociale.

Per quali pazienti è indicato il Daraxonrasib

Il nuovo medicinale, commercializzato con il nome di Rasonque e sviluppato dall’azienda americana Revolution Medicines, rappresenta senza dubbio un progresso nel trattamento dell’adenocarcinoma pancreatico metastatico, una delle forme tumorali con prognosi più sfavorevole. Viene somministrato per via orale, attraverso una compressa quotidiana. Tuttavia parliamo di una terapia non destinata in maniera indistinta a tutte le persone che hanno ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas.

La Commissione Ue ne ha autorizzato l’immissione in commercio il 16 novembre 2026, dopo il parere favorevole espresso il 15 ottobre dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema). L’indicazione europea riguarda gli adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico che abbiano già ricevuto almeno una precedente terapia sistemica.

ANSA

Si tratta cioè di pazienti con una malattia che si è diffusa ad altri organi e che sono già stati sottoposti a un trattamento farmacologico. L’autorizzazione non riguarda automaticamente i tumori localizzati, quelli operabili o tutte le altre forme di neoplasia pancreatica. Daraxonrasib agisce sulle proteine della famiglia Ras, coinvolte nei meccanismi che favoriscono la crescita delle cellule tumorali.

L’indicazione europea comprende anche pazienti nei quali non sia stata identificata una specifica mutazione Ras. Questo non significa, tuttavia, che tutti rispondano alla terapia o che rispondano allo stesso modo: l’efficacia dipende dalle caratteristiche della malattia e dalle condizioni cliniche individuali.

I risultati di uno studio su 500 pazienti

L’efficacia del trattamento è stata valutata nello studio clinico di fase III RASolute 302, che ha coinvolto 500 pazienti con adenocarcinoma pancreatico metastatico precedentemente trattato. I risultati hanno mostrato un miglioramento significativo rispetto alla chemioterapia standard, secondo il seguente schema:

sopravvivenza globale mediana : 13,2 mesi nei pazienti trattati con Daraxonrasib contro 6,7 mesi nel gruppo sottoposto alla chemioterapia;

: 13,2 mesi nei pazienti trattati con Daraxonrasib contro 6,7 mesi nel gruppo sottoposto alla chemioterapia; sopravvivenza libera da progressione : 7,2 mesi contro 3,6 mesi, con un vantaggio di circa tre mesi e mezzo;

: 7,2 mesi contro 3,6 mesi, con un vantaggio di circa tre mesi e mezzo; risposta obiettiva al trattamento : osservata nel 30% dei pazienti trattati con Daraxonrasib, rispetto all’11% del gruppo di confronto;

: osservata nel 30% dei pazienti trattati con Daraxonrasib, rispetto all’11% del gruppo di confronto; riduzione relativa del rischio di morte: pari al 60% durante il periodo osservato nello studio, secondo l’analisi statistica dei risultati.

Questi dati richiedono però una distinzione fondamentale. La sopravvivenza mediana non indica quanti mesi di vita guadagnerà ogni singolo paziente, ma il momento in cui metà delle persone considerate nello studio risulta ancora in vita. Allo stesso modo, il miglioramento della sopravvivenza libera da progressione misura il tempo durante il quale la malattia non peggiora, non una guarigione definitiva. Daraxonrasib può quindi offrire un beneficio clinico importante, ma non elimina il tumore e non garantisce lo stesso risultato a tutte le persone trattate.

L’oncologo Michele Reni: “Non abbiamo ancora farmaci salvavita”

A ridimensionare le aspettative è anche Michele Reni, professore di Oncologia medica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e responsabile di attività cliniche dedicate ai tumori pancreatici presso l’ospedale San Raffaele. In un’intervista a La Repubblica l’oncologo, premiato dalla Fondazione Airc con il riconoscimento biennale Guido Venosta per il contributo alla ricerca sul carcinoma pancreatico, ha richiamato l’attenzione sulla distanza tra il progresso scientifico e la possibilità di guarire.

“Non abbiamo ancora farmaci salvavita, che permettono cioè di guarire. Noi medici però possiamo chiederci cosa fare per migliorare i trattamenti e far vivere un paziente più a lungo”. Lo specialista ha spiegato che il Daraxonrasib non deve essere presentato come una soluzione definitiva.

“È stato scritto che riduce il rischio di morire. In realtà non offre possibilità di guarigione. Allunga in media di 3 mesi e mezzo rispetto ai trattamenti tradizionali il periodo in cui il tumore smette di crescere. Prolunga la vita, a un costo di circa 40mila euro al mese, e pone molte domande delicate”.

Il riferimento ai tre mesi e mezzo riguarda dunque il controllo della progressione della malattia, mentre il dato sulla sopravvivenza complessiva è un indicatore differente. L’oncologo ha sollevato anche il problema degli effetti collaterali e dell’assistenza ai malati. “A volte mi chiedo che senso abbia allungare la vita di pochi mesi con un farmaco che ha effetti collaterali non inferiori a quelli di una chemioterapia, e poi non avere il tempo per curare la persona, in tutti i suoi aspetti, nel migliore dei modi”.

Tra le reazioni avverse segnalate durante gli studi figurano disturbi gastrointestinali, diarrea, nausea, infiammazioni della mucosa orale e problemi dermatologici. Sono inoltre previste avvertenze per complicazioni meno frequenti ma potenzialmente gravi. Per Reni, il trattamento oncologico deve comprendere anche nutrizione, prevenzione delle infezioni e assistenza complessiva alla persona, non soltanto la somministrazione dei medicinali più recenti.

Quando arriva il Daraxonrasib in Italia e quanto costa

Negli Stati Uniti il farmaco è stato autorizzato dalla Food and Drug Administration il 26 agosto 2026. Nell’Unione europea il via libera è arrivato il 16 novembre. L’autorizzazione europea, però, non comporta automaticamente la disponibilità gratuita del medicinale negli ospedali italiani.

Perché il trattamento possa essere erogato a carico del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) deve valutarne la classificazione, le condizioni di rimborsabilità e il prezzo negoziato con l’azienda produttrice. Il costo attualmente indicato per l’acquisto privato si aggira intorno ai 35-40mila euro al mese, una cifra che rende il trattamento inaccessibile alla maggior parte delle famiglie.

In occasione della Giornata mondiale contro il tumore al pancreas, che ricorre proprio il 19 novembre, le associazioni dei pazienti hanno chiesto procedure più rapide e criteri uniformi per l’accesso. La legislazione italiana prevede una procedura accelerata di valutazione per determinate categorie di medicinali, tra cui i farmaci cosiddetti orfani (per le malattie rare, ndr). Daraxonrasib ha ottenuto questa designazione e potrebbe così beneficiare del percorso previsto dal Decreto Balduzzi, con un termine procedurale di 100 giorni dalla presentazione di una domanda completa.

La possibilità di utilizzare tale procedura non significa, tuttavia, che il trattamento sarà automaticamente rimborsato entro quella scadenza. Occorre prima verificare la presentazione della richiesta da parte dell’azienda e l’avvio dell’iter da parte dell’Aifa.

Il caso Jessica Scarpa e l’appello delle associazioni

Il problema dell’accesso al medicinale è diventato particolarmente evidente dopo l’appello di Jessica Scarpa, 36enne della provincia di Lecco, madre di due gemelli piccoli e affetta da tumore al pancreas metastatico. La donna aveva avviato una raccolta fondi per acquistare il farmaco negli Stati Uniti. La vicenda ha ottenuto grande attenzione e la Regione Lombardia, attraverso l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha annunciato l’intenzione di sostenere l’acquisto del trattamento.

La decisione ha aperto un confronto sull’equità dell’accesso alle nuove terapie. Domenico Traversa, presidente della Fondazione Paola Marella, ha denunciato il rischio di una corsa indiscriminata al farmaco, alimentata dalla speranza di ottenere risultati che non sono garantiti per ogni malato.

“Daraxonrasib ha dimostrato la sua efficacia in casi ben determinati, non in tutti i malati con carcinoma del pancreas metastatico, ma questo concetto spesso si perde perché nello sconforto assoluto si è poco lucidi”. Traversa ha inoltre definito la situazione un’ingiustizia sociale, interrogandosi sulle differenze di trattamento tra pazienti residenti in regioni diverse.

Undici associazioni italiane attive nell’assistenza ai malati di tumore pancreatico hanno quindi avviato un’iniziativa comune per chiedere regole nazionali trasparenti e la possibilità di garantire il medicinale gratuitamente ai pazienti che ne abbiano effettivamente bisogno. Tra le ipotesi al vaglio figurano accordi con Revolution Medicines per la fornitura anticipata a un numero limitato di persone, in attesa delle decisioni sulla rimborsabilità.