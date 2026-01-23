Farmaco sclerosi multipla, Bavisant proteggerebbe i neuroni e riparerebbe la mielina: speranza grazie all'AI

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il farmaco Bavisant potrebbe segnare una svolta nella cura della sclerosi multipla. Uno studio pubblicato recentemente su Science Translational Medicine identifica la medicina come candidata terapeutica in grado di agire su 2 dei meccanismi più devastanti della patologia. Per la prima volta è stato dimostrato che una molecola, già studiata in passato per il trattamento di disturbi del sonno e della veglia, possa proteggere i neuroni e favorire la riparazione della mielina nei modelli sperimentali di sclerosi multipla.

Sclerosi multipla, la cura potrebbe essere a una svolta grazie al farmaco Bavisant

Il progetto è stato coordinato dall’Università Vita-Salute San Raffaele e IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Per tale lavoro scientifico, si sono riuniti i più prestigiosi centri internazionali impegnati nella ricerca sulla sclerosi multipla, tra cui il Paris Brain Institute, l’Institut du Cerveau, la University of California San Francisco e l’Università di Münster.

I ricercatori sono partiti dall’esplorazione di un archivio di oltre 1.500 farmaci, giudicando idoneo solamente il Bavisant per lo sviluppo clinico.

La scoperta rappresenta il primo grande traguardo del progetto BRAVEinMS, il network internazionale di ricerca nato nel 2017 grazie a un finanziamento della International Progressive MS Alliance, di cui l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) e la sua Fondazione (FISM) sono membri fondatori e parte del managing board e finanziatori.

Per tentare di trovare una cura alla sclerosi multipla, negli ultimi decenni la ricerca si è impegnata sullo sviluppo di approcci farmacologici in grado di agire contemporaneamente nel riparare la mielina e proteggere i neuroni. Se si raggiungesse questo risultato, verrebbe rallentata o bloccata la neurodegenerazione.

La domanda cruciale che si sono posti nel consorzio BRAVEinMS

Nel 2017 il consorzio BRAVEinMS si pose un quesito cruciale: si possono usare farmaci già approvati per altre indicazioni terapeutiche contro la sclerosi multipla?

Partendo da tale domanda, gli studiosi hanno avviato una piattaforma per lo screening dei farmaci combinando analisi computazionali su grandi database biologici e farmacologici; modelli cellulari umani derivati da cellule staminali dei pazienti; tessuti cerebrali in coltura; modelli sperimentali di sclerosi multipla.

Un approccio innovativo che, al posto di testare una molecola alla volta in modo lento e costoso, ha permesso di selezionare e filtrare migliaia di composti, individuando solo quelli che mostrano potenziali capacità rigenerative.

Dai 1.500 farmaci esaminati, l’analisi informatica ‘in silico’ ha identificato 273 molecole con potenziale attività su mielina e neuroni.

Dopo ulteriori test, il numero di farmaci si è ristretto a 32 composti. Sempre dopo approfonditi esami si è giunti a una rosa di 6 candidati.

Alla fine, i ricercatori hanno concentrato tutti i loro sforzi su Bavisant, un antagonista del recettore istaminico H3, farmaco con un profilo di sicurezza già provato. Nei modelli sperimentali di sclerosi multipla, tra cui chimere uomo-topo, Bavisant ha dimostrato di: stimolare le cellule che producono mielina a riparare le fibre nervose; di proteggere i neuroni dal danno degenerativo; e di ridurre l’espressione dei geni coinvolti nell’infiammazione.

Come agisce la molecola sul cervello

Riassumendo, la molecola agisce su 2 diversi tipi di cellule del cervello, cioè i neuroni e le cellule produttrici di mielina, consentendo al tessuto nervoso di ripararsi e di resistere al danno.

Bavisant, essendo un farmaco già noto, non nasce da zero. Ciò vuol dire tempi più brevi, costi più contenuti e maggiore sicurezza rispetto allo sviluppo di una nuova molecola.

Il consorzio BRAVEinMS sta continuando gli studi sul meccanismo d’azione e sull’ottimizzazione della formulazione del farmaco per poter valutare la possibilità nel breve di poter svolgere studi di efficacia nell’uomo.

La scoperta e i commenti dei ricercatori

“Per la prima volta abbiamo dimostrato che è possibile individuare, con un approccio sistematico, basato su modelli umani in vitro ed in vivo, una molecola capace di rigenerare la mielina e, contestualmente, di proteggere i neuroni nella sclerosi multipla progressiva”, ha spiegato Paola Panina, professoressa di biologia cellulare e sperimentale dell’Università Vita-Salute San Raffaele e co-autrice senior dello studio.

“Questa piattaforma – ha aggiunto la docente – non serve solo a identificare nuovi trattamenti, ma anche a costruire un nuovo modo di fare ricerca farmacologica: più rapido, più predittivo e più vicino alle aspettative delle persone con sclerosi multipla”.

“Il nostro studio rappresenta un passo importante verso lo sviluppo di studi clinici mirati ai meccanismi della neurodegenerazione e della progressione della disabilità nella sclerosi multipla”, il commento di Brahim Nait-Oumesmar, coautore senior e responsabile del gruppo di ricerca presso il Paris Brain Institute.

“L’integrazione di saggi fenotipici in vitro che utilizzano cellule derivate da cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC), così come di modelli murini umanizzati nel processo di screening, consente la validazione dei candidati farmaci in modelli preclinici umani e rappresenta un importante progresso”, ha dichiarato la Prof.ssa Tanja Kuhlmann, Istituto di Neuropatologia, Università di Münster, in Germania.

“Il knowledge graph SPOKE, cioè la piattaforma usata per l’analisi in silico, è stato fondamentale per la prioritizzazione dei candidati farmacologici di questo studio pionieristico. Integrando la teoria dei grafi e il machine learning (sottoinsieme dell’Intelligenza Artificiale,ndr), siamo riusciti a ridurre migliaia di composti a poche centinaia, semplificando le successive fasi di test in vitro e in vivo”, ha spiegato il Prof. Sergio Baranzini, della University of California San Francisco.

“Questo lavoro – ha proseguito Baranzini – evidenzia la potenza degli strumenti computazionali nell’accelerare la scoperta di farmaci e mette in luce l’impatto della collaborazione internazionale e multidisciplinare. Insieme a ricercatori di primo piano di diverse istituzioni, abbiamo compiuto un passo significativo verso l’identificazione di candidati terapeutici come Bavisant, offrendo una rinnovata speranza ai pazienti con sclerosi multipla progressiva .

Oltre 1 milione di persone al mondo colpite da sclerosi multipla progressiva

Secondo i dati aggiornati, la sclerosi multipla progressiva è la forma più grave della malattia e colpisce oltre 1 milione di persone nel mondo. In Italia si registrano circa 15–20 mila casi.

A differenza delle forme recidivanti, si verifica una degenerazione continua delle fibre nervose e dalla perdita della mielina, ossia la guaina che protegge i neuroni e consente al segnale nervoso di procedere correttamente. Chi combatte contro la malattia è vittima di una progressiva perdita delle funzioni motorie, visive e cognitive.