Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Aveva 7 anni ed era in pigiama quando un commando di uomini armati e incappucciati lo portò via dalla villa di famiglia. Farouk Kassam torna a raccontare il rapimento subito a Porto Cervo la sera del 15 gennaio 1992 e i 177 giorni passati nelle mani dell’Anonima sarda, in gran parte chiuso in una grotta, proprio mentre la sua storia arriva su Rai 1 con una fiction.

La notte a Porto Cervo e i mesi nella grotta

Ai microfoni della Rai Farouk ha ripercorso quei mesi al buio. “Dormivo fra i miei bisogni. Ricordo il rumore del vento, degli animaletti intorno. Ho passato mesi in una grotta, ero senza forze”.

I sequestratori, ha spiegato, cercavano di convincerlo che i genitori lo avessero abbandonato.

Il segno più evidente è la cicatrice all’orecchio sinistro, mutilato dai rapitori e fatto arrivare alla famiglia insieme alla richiesta di riscatto: oggi lo chiama “il mio segno di guerra”.

Per superare il trauma ci sono voluti anni: “Gli psicologi non hanno funzionato: non sono riuscito ad aprirmi. Ho pianto e sofferto a lungo. Per anni”.

Chi rapì Farouk Kassam e cosa fa oggi

A organizzare il sequestro fu Matteo Boe, all’epoca latitante dopo l’evasione dall’Asinara, arrestato nell’ottobre 1992 e tornato libero nel 2017. Con lui furono condannati Ciriaco Marras e Mario Asproni.

Il bambino venne liberato nella notte tra il 10 e l’11 luglio 1992 tra Oliena e Dorgali: ufficialmente senza pagare, anche se Farouk la pensa diversamente: “Secondo me è stato pagato”.

Oggi Farouk ha 42 anni, è sposato e ha una figlia di 4 anni. Lavora nel settore immobiliare e divide il suo tempo tra Roma, Dubai e Londra, senza aver mai tagliato il legame con la Sardegna. “Oggi credo di essere diventato una roccia. O lo spero”, ha detto.

Trama e cast della fiction Rai sul rapimento

La miniserie “177 giorni – Il rapimento di Farouk”, presentata alla Festa del Cinema di Roma, debutta su Rai 1 lunedì 16 novembre con sei episodi in tre prime serate. La regia è di Carlo Carlei, la produzione di Rai Fiction e Bim Produzione, con le riprese girate tra Sardegna e Campania.

Racconta i mesi di ricerche vissuti dalla famiglia: Marco Bocci è il padre Fateh, Antonia Desplat la madre Marion, mentre il piccolo Farouk è interpretato dall’esordiente Filippo Papa. Nel cast anche Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele, Enrico Inserra e Mauro Addis.