Fatima Bosch è Miss Universo 2025, il presentatore la chiama "stupida": interviene la presidente del Messico

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Miss Messico Fatima Bosch è stata incoronata Miss Universo in Thailandia tra le polemiche. La vincitrice è stata definita “stupida” dall’organizzatore e presentatore della manifestazione, il magnate thailandese Nawat Itsaragrisil, che l’ha criticata per essersi rifiutata di condividere i contenuti promozionali sui suoi account social. Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente messicana Claudia Sheinbaum, per prendere le difese della sua connazionale. Nawat Itsaragrisil, alla fine, si è scusato e congratulato con la vincitrice.

Caos a Miss Universo: la vincitrice Fatima Bosch chiamata “stupida”

Al termine di una edizione caratterizzata da momenti di imbarazzo, insulti e cadute rovinose sulla passerella, Miss Messico Fatima Bosch è stata incoronata in Thailandia Miss Universo. La finalissima ha visto Bosch sfidare le concorrenti di Costa d’Avorio, Filippine, Thailandia, Venezuela, tra le oltre 120 donne in lizza al concorso.

La vittoria di Fatima Bosch è stata avvolta dalle polemiche: l’organizzatore e presentatore di Miss Universo, il magnate thailandese Nawat Itsaragrisil, le ha dato della “stupida”, criticandola per essersi rifiutata di condividere i contenuti promozionali sui suoi account social.

ANSA

Fatima Bosch è Miss Universo 2025.

Bosch, affiancata da Miss Iraq, è uscita dalla stanza dopo che Nawat ha addirittura richiesto l’intervento della sicurezza.

La vincitrice di Miss Universo 2025 Fatima Bosch si è sfogata così con i giornalisti: “Quello che ha fatto il direttore non è rispettoso: mi ha dato della stupida. Il mondo deve saperlo perché siamo donne emancipate e questa è una piattaforma per far sentire la nostra voce”.

L’intervento della presidente del Messico in difesa di Fatima Bosch

La presidente messicana Claudia Sheinbaum è intervenuta pubblicamente per prendere le difese di Fatima Bosch, descritta come un “esempio di come noi donne dovremmo far sentire la nostra voce” di fronte alle aggressioni.

Nawat, che inizialmente si era rifiutato di fare commenti sulla vicenda dicendo ai giornalisti che “preferiva non parlare di Bosch”, si è poi scusato e congratulato con la vincitrice.

Sui media e i social network in Messico, in ogni caso, è montata la polemica. A Villahermosa, città natale di Fatima Bosch, migliaia di persone si erano radunate in uno stadio di baseball per assistere al concorso in diretta. Quando la ragazza è stata incoronata Miss Universo sono esplose in applausi e grida di gioia mentre i fuochi d’artificio illuminavano il cielo.

Gli altri momenti di tensione durante Miss Universo

L’insulto a Fatima Bosch non è stato l’unico momento di tensione dell’edizione 2025 di Miss Universo, caratterizzata anche dall’abbandono di due giudici, il compositore francese Omar Harfouch e l’ex calciatore Claude Makelele, uno dei quali ha dichiarato che il concorso sarebbe stato truccato da un “voto segreto e illegittimo” svolto senza la giuria ufficiale.

Diverse anche le cadute: mentre sfilava in un costume ispirato al personaggio cockney Eliza Doolittle, Miss Gran Bretagna Danielle Latimer è inciampata e caduta. Miss Giamaica, Gabrielle Henry, è addirittura finita in ospedale dopo essere caduta dal palco durante la sfilata di abito da sera.