Fatima Ezzahra El Mansouri prima donna premier nella storia del Marocco, promette 1 milione di posti di lavoro

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Elezioni epocali in Marocco: Fatima Ezzahra El Mansouri sarà la prima donna premier nella storia del Paese. L’ex sindaca di Marrakech è stata nominata primo ministro dal re Mohammed VI dopo la vittoria del suo partito a capo della coalizione di centrodestra. Un voto politico conquistato anche grazie alla promessa di un milione di posti di lavoro.

La vittoria alle elezioni

Fatima Ezzahra El Mansouri ha portato il suo Partito dell’Autenticità e della Modernità (Pam) al successo, ottenendo la maggioranza assoluta del Parlamento, 228 seggi su 395, con l’alleanza tripartita del centrodestra nelle elezioni del 23 settembre.

Un risultato conseguito però in un clima di forte sfiducia del popolo marocchino nei confronti della politica, con soltanto il 38% di elettori andati alle urne. La coalizione dovrà guardarsi dal Pjd, il Parti de la Justice et du Développement, partito islamista già alla guida del Paese, che si presenta come principale forza dell’opposizione con 54 seggi.

ANSA

La prima donna premier del Marocco

El Mansouri è stata ricevuta al palazzo reale di Rabat e incaricata da Mohammed VI di formare un nuovo governo: “Siamo pienamente consapevoli dell’importanza di questa fase e delle grandi aspettative delle cittadine e dei cittadini, in particolare dei giovani”, ha detto alla stampa dopo l’udienza reale.

La premier ha promesso un milione di posti di lavoro entro il 2030, anno in cui il Marocco ospiterà la Coppa del Mondo di calcio insieme a Spagna e Portogallo, oltre dichiarare guerra al carovita e alla siccità.

Chi è Fatima Ezzahra El Mansouri

Figlia d’un pascià ambasciatore negli Emirati, la 50enne ha studiato in Francia per diventare avvocata. Madre di due figli è stata due volte sindaca di Marrakech, prima marocchina a guidare la metropoli di 3 milioni di abitanti, ed è già stata al governo come ministro dell’Edilizia abitativa.

Come riportato dal Corriere della Sera, Fatima Ezzahra El Mansouri è una musulmana sunnita con simpatie per il sufismo. Nel 2014 fu inserita dalla rivista Forbes fra le venti donne più influenti d’Africa.