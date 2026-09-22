Fatima trovata morta a Cassino, i dubbi sul suicidio della ex pm: "Difficile si sia uccisa col foulard"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ci sono dubbi dietro il caso della morte di Fatima Khoshyom a Cassino, trovata senza vita con segni di strangolamento e un foulard accanto al corpo. L’ex pm Carmen Pugliese ha commentato il caso, ritenendo l’ipotesi di suicidio poco plausibile: decisiva sarà la consulenza autoptica sulla compatibilità dei segni con il foulard.

Cassino, i dubbi sul caso di Fatima

Fatemeh Khoshyom, la 30enne iraniana conosciuta come Fatima, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Cassino il 21 settembre. Il suo è un caso che, per le tante zone d’ombra, continua a tenere banco nei programmi di approfondimento.

Durante la trasmissione televisiva “Dentro la Notizia” è intervenuta l’ex pubblico ministero Carmen Pugliese, che ha espresso forti perplessità sulla pista del gesto volontario, al centro delle prime ipotesi degli inquirenti insieme a quella dell’istigazione al suicidio.

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La lettura di Carmen Pugliese

Secondo l’ex magistrato, il punto di svolta dell’indagine sarà l’esame autoptico. “Faccio molta fatica a pensare che possa essere un suicidio” ha dichiarato Pugliese, spiegando che toccherà al medico legale stabilire se i segni di strangolamento rilevati sul collo della donna siano compatibili con un’azione manuale oppure con l’uso di uno strumento.

Un passaggio, questo, che diventa ancora più delicato se si considera l’oggetto trovato accanto al corpo. Come ormai noto, si tratta di un foulard, elemento che secondo Pugliese pone un problema tecnico non trascurabile.

“Il foulard non è una corda che lascia un solco ben profondo, ha una superficie più morbida” ha evidenziato.

Il foulard

Di dubbi, secondo l’ex pm, ce ne sono però anche altri. Uno è di natura più fisiologica che investigativa: chi perde conoscenza durante una stretta al collo non avrebbe la forza fisica per allentare la presa su se stesso, rendendo secondo lei “inverosimile” che la morte sia stata autoinflitta con quel mezzo.

A questo si lega un ulteriore interrogativo che, come sostenuto da Pugliese, gli accertamenti medico-legali dovranno chiarire: se il decesso sia sopraggiunto in modo rapido oppure se vi sia stato un lasso di tempo più lungo tra la perdita di sensi e la morte effettiva.

Come è morta Fatima

Il quadro investigativo è apertissimo. Il corpo di Fatima è stato scoperto dal marito, un ingegnere connazionale di 33 anni, che avrebbe chiamato il 112 dicendo di averla trovata già senza vita al rientro da scuola con la figlia della coppia, una bambina di dieci anni.

La Procura di Cassino, guidata dal procuratore capo Carlo Fucci e con la sostituta Chiara D’Orefice titolare del fascicolo, ha aperto un’indagine e disposto l’autopsia per chiarire tempi e cause del decesso, senza escludere piste alternative a quella del gesto volontario.