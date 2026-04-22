Fatture dall'ospedale per i feriti di Crans-Montana, ambasciatore svizzero in Italia parla di "disguido"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il caso delle fatture inviate dall’ospedale del Canton Vallese alle famiglie italiane dei giovani rimasti feriti nell’incendio di Crans-Montana si avvia verso una risoluzione diplomatica. Dopo l’indignazione espressa dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito l’accaduto “un insulto e una beffa”, l’ambasciatore svizzero in Italia, Roberto Balzaretti, è intervenuto per chiarire la situazione, derubricando l’invio dei documenti a un mero errore burocratico.

Crans-Montana e fatture, caso risolto

In particolare, hanno destato scalpore fatture con importi in certi casi superiori ai 70mila euro.

Ma l’ambasciatore Balzaretti ha spiegato che la ricezione di tali documenti, che ha messo in allarme anche la premier Giorgia Meloni, non rappresenta una reale richiesta di pagamento per le famiglie.

ANSA

“L’invio di una copia delle fatture emesse a nome delle assicurazioni ai pazienti in Svizzera è la prassi. La legge prevede che nel momento in cui l’ospedale o il medico invia la fattura all’assicurazione, per conoscenza, deve inviare una copia anche al paziente“, ha spiegato l’ambasciatore Balzaretti al Corriere della Sera.

Che ha aggiunto: “In questo caso si era deciso di non farlo, ma c’è stato un disguido e tre copie sono state inviate”.

Il diplomatico ha poi rassicurato le famiglie italiane che, nel ricevere le fatture dalla Svizzera, hanno espresso sconcerto: “Erano state informate del fatto che avrebbero potuto ricevere le fatture e che, qualora avessero ricevuto per errore questa richiesta di pagamento, avrebbero potuto rispedirla al mittente. Ribadisco che non dovranno pagare nulla”.

Che succede adesso fra Italia e Svizzera

Chiarito che le famiglie sono al riparo da eventuali richieste di risarcimenti, la questione si sposta al rapporto fra gli Stati.

Resta infatti da vedere se l’Italia dovrà pagare qualcosa alla Svizzera. Così spiega Balzaretti: “Di questo aspetto si occupano le centrali di competenza nazionale che stabiliscono chi deve prendere in carico le prestazioni”.

“L’Italia – ha aggiunto – ha ribadito che le spese devono essere a carico delle autorità svizzere e mi aspetto che nel corso dell’interlocuzione tra le autorità competenti si possa arrivare a un accordo su questo”.

Incendio di Crans-Montana e risarcimenti alle famiglie

Resta sul tavolo la questione dei risarcimenti alle famiglie delle vittime. Il governo federale verserà 50mila franchi (quasi 55mila euro) alle famiglie colpite dalla tragedia. Ma non a titolo di indennizzo, quanto come partecipazione alle spese di cura e assistenza.

I risarcimenti veri e propri potranno arrivare alla fine del procedimento penale, ma anche sotto forma di soluzioni stragiudiziali.