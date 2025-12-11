Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 9 fermi e mezzo milione di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato, che ha colpito una rete internazionale accusata di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia, è stata avviata dopo una truffa ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore Onlus e ha coinvolto soggetti di nazionalità cinese, albanese, nigeriana e italiana, attivi tra le province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza.

Operazione all’alba in sette province italiane

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le forze dell’ordine hanno dato esecuzione, dalle prime ore del mattino, a 9 fermi di indiziato di delitto emessi dalla Procura di Brescia. I provvedimenti hanno colpito altrettanti indagati di diverse nazionalità, mentre un decimo soggetto destinatario di analogo provvedimento risulta ancora irreperibile ed è attivamente ricercato sia in Italia che all’estero.

Perquisizioni e sequestri: mezzo milione di euro in contanti

Nel corso delle perquisizioni effettuate all’alba, gli agenti hanno sequestrato circa mezzo milione di euro in denaro contante. Sono state inoltre eseguite 21 perquisizioni aggiuntive nei confronti di altri indagati e presso le sedi di società coinvolte nel sistema delle false fatturazioni, situate nelle città di Brescia, Milano e Bergamo.

Le origini dell’indagine: la truffa all’Opera di Santa Maria del Fiore

L’inchiesta della Squadra Mobile di Brescia ha preso avvio nel marzo 2025, a seguito di una denuncia per truffa presentata dall’Opera di Santa Maria del Fiore Onlus, ente impegnato nella tutela e valorizzazione dei monumenti religiosi e culturali di Firenze, tra cui la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni.

La Onlus, nell’ambito di una commessa per lavori di restauro e conservazione del Complesso Eugeniano di Firenze, è stata vittima di una sofisticata truffa informatica, nota come “man in the middle” o “business e-mail compromise”. Attraverso questo stratagemma, l’ente è stato indotto a effettuare bonifici per un totale di 1.785.000 euro verso un conto corrente fittizio.

Riciclaggio internazionale e società cartiere

Gli accertamenti bancari successivi hanno permesso di individuare ulteriori conti correnti, sia italiani che esteri, intestati a persone fisiche e giuridiche riconducibili a 2 degli odierni fermati. Questi soggetti sono ora indagati per riciclaggio dell’ingente somma sottratta.

Le indagini hanno poi svelato un contesto criminale più ampio, composto da soggetti di nazionalità cinese, italiana, albanese e nigeriana. Questi, a vario titolo, avrebbero fornito a imprenditori italiani e albanesi compiacenti la possibilità di ottenere la retrocessione di somme di denaro contante, in cambio dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti tramite società cartiere.

Il ruolo degli intermediari e il sistema delle società cartiere

Al centro del sistema sarebbero emersi due fratelli italiani, intermediari in grado di individuare i “clienti”, fornire società cartiere intestate fittiziamente e mettere in contatto gli imprenditori con cittadini cinesi residenti a Milano, Vicenza e Prato. Questi ultimi, tramite le proprie società cartiere, avrebbero emesso le fatture e ricevuto i pagamenti tramite bonifici su conti correnti nazionali ed esteri, aperti in paesi come Cina, Lussemburgo, Polonia, Germania, Spagna, Lituania, Nigeria e Croazia.

Il meccanismo di retrocessione del denaro

Il denaro, una volta ricevuto, veniva retrocesso in contanti agli imprenditori, con una percentuale per il servizio che oscillava tra il 2% e il 7% a favore dei cittadini cinesi e un ulteriore 2% destinato ai due intermediari italiani. Un immobile a Milano, riconducibile a una cittadina cinese, sarebbe stato utilizzato come centro di stoccaggio del denaro contante. Qui, gli intermediari italiani si sarebbero recati più volte per ricevere le somme, mentre altri indagati di nazionalità cinese avrebbero effettuato prelievi e trasportato il denaro nella provincia di Brescia.

Le consegne di denaro sarebbero state soggette a un sistema di verifica tramite l’esibizione di un “PIN” di riconoscimento.

Frode informatica e ulteriori episodi di riciclaggio

Durante le indagini è emerso un ulteriore episodio di riciclaggio legato a una frode informatica perpetrata con il metodo “man in the middle”. In questo caso, i due intermediari italiani avrebbero collaborato con un cittadino nigeriano e alcune cittadine cinesi per distrarre somme di denaro provento di truffa ai danni di una società ceca. Il denaro, ricevuto su conti esteri, sarebbe stato poi dirottato verso conti nella disponibilità di una cittadina cinese, che avrebbe provveduto a retrocedere parte della somma in contanti agli intermediari italiani, i quali a loro volta l’avrebbero fatta pervenire al complice nigeriano, trattenendo la propria percentuale.

Un giro d’affari da 30 milioni di euro in sei mesi

L’attività investigativa ha documentato un giro d’affari di 30 milioni di euro movimentati in sei mesi. In una circostanza, il 4 settembre 2025, la Polizia Stradale di Brescia ha fermato una cittadina cinese in viaggio da Vicenza a Brescia, trovandola in possesso di 197.220 euro in contanti, occultati in involucri di plastica termosaldati all’interno dell’auto.

