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È di una misura di prevenzione personale e patrimoniale e beni sequestrati per 1,5 milioni di euro il bilancio dell’operazione condotta ieri dalle forze dell’ordine a Brescia. Il provvedimento è stato disposto nei confronti di un cittadino italiano di origine cinese, già coinvolto in numerose indagini coordinate dalla Procura Distrettuale della Repubblica. L’uomo è stato ritenuto responsabile di riciclaggio, traffico di stupefacenti, estorsione e altri reati economici, con sentenza definitiva a 5 anni di reclusione e l’applicazione della Sorveglianza Speciale per 5 anni con obbligo di soggiorno.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri, 17 luglio 2026, investigatori della Squadra Mobile e della Divisione Anticrimine della Questura di Brescia, insieme ai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza, hanno eseguito un decreto di applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di un cittadino italiano di origine cinese. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Brescia – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta del Procuratore della Repubblica e del Questore della Provincia.

Il contesto investigativo e le operazioni precedenti

Il soggetto era già emerso come figura centrale nell’operazione “Atto Finale”, condotta nell’ottobre 2021 dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza. In quell’occasione erano state emesse ordinanze cautelari nei confronti di 14 soggetti appartenenti a un sodalizio criminale con legami con ambienti di matrice ‘ndranghetista. Il gruppo aveva creato e utilizzato 20 società “cartiere” italiane e 3 società con sede in Polonia, operanti nei settori dei metalli ferrosi, della plastica e del legno, per mettere in atto un vasto sistema di frode basato su fatture per operazioni inesistenti per oltre 55 milioni di euro. Queste attività hanno contribuito a un grave inquinamento dell’economia legale locale.

Condanne e reati accertati

Nel corso delle indagini, sono state accertate a carico dell’interessato condotte estorsive in concorso con elementi collegati alla criminalità organizzata. Per questi fatti, il Tribunale di Brescia lo ha condannato, con sentenza definitiva nel 2024, a 5 anni di reclusione.

Il ruolo nell’operazione “Tornado” e il riciclaggio internazionale

Parallelamente, nell’ambito dell’operazione “Tornado” condotta dai Finanzieri del Nucleo PEF di Brescia, l’uomo è risultato membro di un’associazione italo-cinese dedita a offrire un servizio bancario occulto per il trasferimento di ingenti capitali illeciti derivanti da narcotraffico. Il denaro, proveniente dal traffico di stupefacenti, veniva canalizzato attraverso un complesso sistema di riciclaggio finalizzato a monetizzare fatture false per un valore di circa 375.000.000 euro, emesse da imprenditori compiacenti.

Le misure di prevenzione e i beni confiscati

Alla luce del quadro emerso, la Direzione Distrettuale Antimafia ha delegato alla Squadra Mobile, alla Divisione Anticrimine della Questura di Brescia e al Nucleo PEF della Guardia di Finanza accertamenti mirati, anche di natura economico-patrimoniale, per l’adozione delle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia. Il Tribunale di Brescia ha quindi disposto la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza per 5 anni con obbligo di soggiorno nel Comune di dimora e la confisca di prevenzione della somma di 950.447 euro (già sequestrata nell’ambito dell’operazione “Tornado”), di altri beni per 465.558 euro e di 2 autovetture, per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro.

Conclusioni e impatto sull’economia locale

L’operazione rappresenta un duro colpo alle attività di riciclaggio e frode che minacciavano il tessuto economico legale della provincia. Le forze dell’ordine sottolineano come la collaborazione tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Procura abbia permesso di smantellare un sofisticato sistema criminale, restituendo legalità e trasparenza al settore economico locale.

IPA