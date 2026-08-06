Fauci colpevole di oltraggio al Congresso, perché non ha risposto alle domande sull'origine del Covid-19

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La Commissione per la Sicurezza interna del Senato degli Usa ha condannato Anthony Fauci per oltraggio al Congresso per aver abusato del quinto emendamento. Fauci è l’ex consigliere scientifico del Governo degli Stati Uniti, ruolo che ha ricoperto durante la pandemia da Covid-19. I Repubblicani lo hanno preso da anni di mira, accusandolo di aver mentito sulla pandemia. Difficilmente potrà essere incarcerato, perché ha ricevuto la grazia da Joe Biden.

Fauci condannato per oltraggio al Congresso

Secondo la Commissione per la Sicurezza interna, a maggioranza Repubblicana, Anthony Fauci ha utilizzato in maniera impropria il quinto emendamento della Costituzione degli Usa, rifiutandosi di rispondere alle domande dei senatori.

Fauci, in un’audizione sul suo operato come consigliere scientifico della Casa Bianca durante la pandemia da Covid-19, ha invocato il quinto emendamento 111 volte, per qualsiasi cosa gli chiedessero i senatori.

ANSA

A guidare l’audizione c’era Rand Paul, il presidente della commissione, che ha più volte dichiarato di voler mettere Fauci “dietro le sbarre” per la sua gestione della pandemia.

Va sottolineato che Fauci non aveva alcun ruolo decisionale, ma era un consigliere, sia di Trump che, in seguito, di Biden.

Perché Fauci non h risposto alle domande del Congresso

La ragione di questo utilizzo estremo del quinto emendamento l’ha spiegata Fauci stesso, nella sua unica dichiarazione, rivolta proprio a Rand Paul:

L’unico motivo per cui mi convoca davanti a questa commissione è indurmi a dire qualcosa, qualsiasi cosa, che possa confermare le sue ripetute dichiarazioni pubbliche secondo cui io dovrei finire, per usare le sue parole, “dietro le sbarre“.

La grazia a Fauci

È comunque difficile che Fauci possa finire in carcere per ragioni legate al suo ruolo nei governi statunitensi che hanno affrontato la pandemia da Covid-19, perché nel 2024 il presidente Joe Biden gli concesse la grazia.

La grazia presidenziale statunitense è molto estesa e diversa da quella che può concedere il presidente della Repubblica in Italia.

Può infatti cancellare le pene per reati federali precedenti a quando è stata emessa, che siano stati perseguito o meno.