Fausto Bertinotti scuote la sinistra che “ha abbandonato i lavoratori" e a cui "serve una rottura”

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Fausto Bertinotti torna a parlare e lo fa, per la prima volta, a "Dritto e Rovescio" su Rete 4. Nel suo intervento l’ex presidente della Camera scuote la sinistra, spiega che necessita di "una rottura" e che le sue sfortune sono dovuto al fatto che ha "abbandonato i lavoratori".

Fausto Bertinotti contro la sinistra

Tanti i temi toccati dall’ex segretario del Partito della Rifondazione Comunista ed ex presidente della Camera dei Deputati.

Bertinotti ha attaccato la sinistra per il suo progressivo scollamento dalla realtà, per non aver imparato la lezione dal passato ed essere incappata in errori già commessi in precedenza.

L’affondo dell’ex politico

Partendo dal suo libro che si intitola "La sinistra che non c’è", Bertinotti ha sottolineato come si dovrebbe ripartire dai problemi del popolo e di quella parte del popolo che sta peggio, dalle donne, dai giovani precari, dai lavoratori che hanno "i salari scandalosamente più bassi d’Europa".

Quindi, passa a parlare di quello che dovrebbe essere il mondo privilegiato ma che viene snobbato. "Avete presente quanto guadagna un medico in una corsia d’ospedale oggi? O un insegnante? E poi dici, gli insegnanti non hanno più il credito di un tempo. Ma sono dei poveracci, fanno fatica ad arrivare alla fine del mese anche loro".

"Perché non li aiuta la sinistra? Perché non ha riflettuto sulle sconfitte. Ci sono delle sconfitte che valgono se capisci cosa è successo. Invece la sinistra politica si è adattata al nuovo corso. Ha rincorso la destra e il mercato, si è candidata a governare il mercato ritenendo di avere più chance delle destre, solo che così facendo ha perduto il suo popolo. Quando vinse Trump, Sanders disse che era stata la sconfitta dei democratici che avevano abbandonato i lavoratori e che quindi i lavoratori avevano abbandonato i democratici".

Le parole sul campo largo

Chiamato poi a dire la sua sui protagonisti della sinistra attuale e del campo largo, dice. "Sono un po’ in difficoltà perché io con molti di loro ho dei rapporti di stima e di amicizia, ma non con la loro politica, con loro. Io penso che non ci sia nessuna salvezza per la sinistra nella politica a livello istituzionale, che questa cosa sia corrosa e ci vuole una via d’uscita da questa prigionia".

Quindi, rincara la dose: "Oggi lo scontro non è tanto visibile tra la destra e la sinistra. Lo scontro che è visibile e percepito è quello tra l’alto e il basso della società. C’è una linea che sega il paese: sopra c’è il paese ufficiale e sotto il paese reale. Il primo può galleggiare, fare propaganda, ma non arriva più alla gente comune".

Infine, indica la via da seguire: "Io penso che la salvezza della sinistra venga da una rottura, bisogna cambiare registro e qualche insegnamento, se si guarda al mondo, comincia a venire, per esempio, da New York e da Berlino. Oggi c’è una radicalizzazione nella società. Non sto proponendo un estremismo, sto proponendo la radicalità. Sto dicendo che se vuoi guadagnare il consenso devi imparare da quelli che vincono, non da quelli che perdono".

Sulla benzina

Interrogato da Paolo Del Debbio, infine, sulla questione del prezzo della benzina, dice: "Io vengo da una scuola che a ogni miglioramento salariale diceva: ‘Pochi, maledetti ma subito’ quindi apprezzo qualunque movimento che attenua la gravità della condizione della popolazione. Penso però che siamo dentro a una storia politica miope, si mettono delle pezze ma queste, sommatesi alle altre, non fanno un nuovo vestito, distruggono quello precedente".

"Se prosegue questa storia in cui il prezzo dei carburanti aumenta per la scarsità del petrolio, o si interviene strutturalmente su questo elemento o andremo incontro a un impoverimento crescente. Se dei regimi autoritari danno delle risposte che i regimi democratici non danno, qualche domanda dovremmo porci. La Cina di fronte a questi problemi ha affrontato il problema della riduzione del consumo energetico che viene dal petrolio e dalle derivate dei fossili. Chi ha il manico qui deve provare a ragionare in termini non dico lunghi, medi", aggiunge.

"Dove vogliamo andare? Se la benzina continua a aumentare cosa facciamo? Possibile che nessuno pensi che bisognerebbe forse potenziare i servizi pubblici e rendere gratuito per esempio il trasporto pubblico. Possibile che non si pensino a delle misure?", chiosa l’ex politico.