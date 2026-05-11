Fausto Russo Alesi, l’intervista all’attore: “La vera rinascita è quando nessuno viene lasciato indietro”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che sembrano attraversare il cinema e il teatro lasciando dietro di sé personaggi. E poi ce ne sono altri che, invece, sembrano attraversare gli esseri umani. Fausto Russo Alesi appartiene a questa seconda categoria rara. Nei suoi silenzi, nei suoi sguardi, persino nella durezza che spesso il cinema gli ha cucito addosso, c’è sempre qualcosa che resiste alla superficie. Una fragilità trattenuta. Una tensione morale. Quasi la sensazione che ogni personaggio, prima ancora di essere interpretato, venga ascoltato. Forse è anche per questo che La bolla delle acque matte, il nuovo film di Anna Di Francisca al cinema dall’11 maggio con Kio Film, finisce per apparire come qualcosa di più di un semplice ruolo da protagonista. Non soltanto perché, per la prima volta, il racconto cinematografico sembra poggiarsi interamente sulle sue spalle, ma perché il personaggio di Lorenzo sembra intercettare qualcosa di profondamente umano che appartiene anche all’uomo prima ancora che all’attore. Lorenzo è il sindaco di un piccolo borgo devastato dal terremoto. Un uomo che tenta di immaginare una rinascita proprio nel luogo in cui tutto sembra essersi fermato. Ma il film, in realtà, parla di molto altro. Parla di comunità quando il mondo spinge verso l’individualismo. Parla di convivenza in un tempo storico fondato sul sospetto. Parla di contaminazione culturale, di integrazione, di esseri umani che cercano disperatamente di non lasciarsi soli. E lo fa senza retorica, affidandosi a una dimensione quasi poetica, sospesa tra ferita e speranza. Durante questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Fausto Russo Alesi non ha mai parlato come chi vuole fornire risposte definitive. Al contrario, ogni riflessione sembrava nascere da un dubbio. Da una domanda ancora aperta. È forse questa la sua cifra più autentica: l’idea che un artista non debba abitare le certezze, ma restare dentro le inquietudini. Dentro ciò che continua a muoversi. E allora l’intervista finisce inevitabilmente per diventare anche altro. Un discorso sulla Sicilia, da cui è partito, e sul sentirsi “ai margini”. Sul bisogno quasi fisico di attraversare quel confine chiamato “là fuori”. Sul teatro che oggi fatica a sopravvivere e sui giovani che sembrano sempre più lontani dalla necessità dell’incontro reale. Ma soprattutto diventa una riflessione sulla libertà. Quella dell’attore. Quella dell’essere umano. La libertà di non ridursi mai all’immagine che gli altri hanno costruito di noi. Fausto Russo Alesi parla lentamente, scegliendo le parole con cura. E mentre lo ascolti si ha spesso la sensazione che ogni risposta contenga anche una confessione involontaria. Perché dentro il suo racconto riaffiorano Palermo, la precarietà, i maestri, il dubbio, il desiderio ostinato di continuare a cercare. Sempre. Anche oggi che il riconoscimento è arrivato. Anche oggi che il suo nome è diventato uno dei più importanti del cinema e del teatro italiani contemporanei. Ma forse il punto è proprio questo: Fausto Russo Alesi continua a comportarsi come chi sente di essere ancora in cammino. E in fondo La bolla delle acque matte sembra parlare esattamente della stessa cosa. Della necessità di ricostruire. Non soltanto le case. Non soltanto i paesi distrutti. Ma il legame fragile tra gli esseri umani. Quella possibilità sempre più rara di sedersi ancora insieme allo stesso tavolo e riconoscersi parte della stessa comunità.

La bolla delle acque matte è il film di Anna Di Francisca, di cui lei è il protagonista. Per la prima volta al cinema il racconto ruota intorno a Fausto Russo Alesi. Che effetto le fa?

“Credo, in realtà, che personaggi come Cossiga in Esterno Notte o Momolo Mortara in Rapito di Marco Bellocchio (di cui potrei parlare per ore), siano protagonisti, anche se non assoluti, di quelle tragiche storie. Mi interrogo sempre sul valore di questo ruolo. Essere protagonista in un film, così come in uno spettacolo teatrale, significa inevitabilmente sostenere una parte importante del racconto. Significa diventare il motore di ciò che accade, almeno all’inizio, e accompagnare questa lunga parabola narrativa. Credo però che l’aspetto fondamentale sia un altro: un protagonista non può mai esistere davvero da solo. Deve costantemente confrontarsi con la coralità del film, con gli altri personaggi, con le energie che lo circondano. In questo caso, poi, parliamo di un protagonista molto particolare. Lorenzo è un leader che non vuole lasciare indietro nessuno. Ha un senso profondo della comunità, della condivisione e del valore che ogni individuo può portare all’interno di un piccolo nucleo umano, così come in una società più ampia. L’idea di fondo è che nessuno debba essere escluso, perché ciascuno può contribuire alla costruzione della vita quotidiana. C’è bisogno di tutti. Servono anche persone illuminate e coraggiose, capaci di coinvolgere gli altri nella propria visione e nel proprio progetto. E questa, a mio avviso, non è neppure una forza imposta: è una qualità naturale. È la capacità di far emergere i talenti degli altri, di valorizzarli. Per questo, quando penso alla parola ‘protagonista’, penso anche a qualcuno capace di mettersi in relazione con ogni altro personaggio del racconto. Perché, nel momento in cui ciascun personaggio acquista autenticità, diventa protagonista a sua volta”.

Il protagonista si chiama Lorenzo. È il sindaco di un piccolo comune umbro devastato dal terremoto, che tenta di rinascere attraverso un sogno. Questo è ciò che racconta Anna Di Francisca e che il film suggerisce. Ma, per lei, chi è Lorenzo?

“Lorenzo è certamente un sognatore, ma con un forte senso della concretezza. È una persona che cerca continuamente un equilibrio tra tradizione e innovazione, tra ciò che proviene dal passato e ciò che appartiene al presente. E il suo presente non è semplice, perché deve confrontarsi con difficoltà quotidiane molto reali: una comunità ferita, un territorio segnato dal terremoto, relazioni umane complesse, i cavilli estenuanti della burocrazia. Eppure, dentro questa realtà, continua a cercare di costruire un futuro che possa essere bello per tutti. Non soltanto un futuro possibile, ma una vera occasione di rinascita, di incontro e di apertura verso qualcosa di nuovo. Credo che Lorenzo appartenga a quella categoria di persone che, pur inseguendo un ideale molto alto, sono disposte a immergersi completamente nella realtà concreta, nelle difficoltà dei luoghi e dei rapporti umani. D’altronde, anche nei contesti migliori non è semplice costruire qualcosa insieme agli altri. La collaborazione non è mai scontata: va conquistata giorno dopo giorno ed è sempre fragile, sempre esposta al rischio di incrinarsi. Tuttavia, quando esiste un obiettivo che supera le piccole tensioni quotidiane, qualcosa di più grande e più alto, allora quelle difficoltà possono essere attraversate. Credo che Lorenzo insegua proprio questo”.

Il sogno di Lorenzo si sviluppa poi in una chiave molto contemporanea. È un sogno fatto di integrazione, multiculturalità e convivenza tra culture diverse. Ma è davvero questa la speranza per il futuro?

“Credo che la speranza per il futuro passi innanzitutto dalla lotta contro ogni forma di pregiudizio. Ma passi anche attraverso qualcosa di molto concreto e quotidiano: la collaborazione. E quando parlo di collaborazione mi riferisco ai grandi sistemi politici e sociali, ma non solo. Penso anche alla famiglia, ai rapporti più intimi, alle relazioni di ogni giorno. Perché imparare a costruire nel piccolo può insegnarci ad affrontare le relazioni pubbliche, il piano più ampio. Stiamo vivendo un’epoca davvero drammatica sotto molti aspetti. Lo vediamo nei conflitti che attraversano il mondo, nella crescente incapacità di comprendersi, di ascoltarsi, di costruire qualcosa che non coincida semplicemente con il desiderio di prevalere sull’altro. Sembra che tutto si riduca alla necessità di vincere contro qualcuno o qualcosa. Forse, invece, dovremmo ricordare con maggiore forza che i diritti appartengono a tutti. Non possono essere privilegi riservati soltanto a una parte del mondo o a chi detiene il potere”.

I diritti non possono appartenere soltanto a chi esercita il potere, che sia sociale, culturale o economico.

“Ed è anche per questo che un luogo piccolo come quello raccontato nel film, questo paese devastato dal terremoto, finisce per assumere un significato che supera la sua dimensione concreta. Certo, il film racconta Castelluccio, ma racconta anche un luogo simbolico. Uno spazio che, nella sua dimensione ridotta, riesce appunto a parlarci di ciò che accade nel mondo più grande”.

Guardando questo film, da palermitano non ho potuto fare a meno di pensare alla realtà della nostra città, mia e sua. Perché, paradossalmente, Palermo, spesso descritta come arretrata rispetto alla multiculturalità, quel sogno lo ha già realizzato. Passeggiando per il centro storico, quasi non esiste più distinzione tra i palermitani e chi è arrivato da altrove.

“È molto bello ciò che dice, perché è una sensazione che avverto profondamente anch’io. Palermo e la Sicilia possiedono davvero questa capacità: accogliere, mescolare esperienze diverse, creare una convivenza autentica. La difficoltà, semmai, sta nel riuscire a raccontare tutto questo nel modo giusto. Nel trasformarlo davvero in un punto di partenza per costruire realtà ancora più ampie. Ed è un aspetto importante. Palermo, inoltre, è una città che ha sofferto enormemente. Ha attraversato momenti terribili: gli anni delle stragi, la violenza mafiosa, i delitti, le ferite profonde che conosciamo bene. È una città che ha sempre dovuto difendersi. Eppure, proprio all’interno di quella sofferenza, sono nate energie molto forti e vitali. Ci sono state persone, movimenti e realtà che hanno cercato di reagire, di rialzarsi, di opporsi a tutto questo”.

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Palermo. Rori Quattrocchi, a 83 anni, ha vinto il suo primo David di Donatello, ringraziando Domenico Ciaramitaro. E viene naturale pensare a quanti attori palermitani, negli ultimi anni, siano riusciti ad affermarsi. Penso a lei, a Simona Malato, a Dario Aita, a Emanuele Aita, a Miriam Dalmazio, a Vincenzo Ferrera. Che cosa ha l’attore palermitano che lo porta ad avere questa fame di affermazione?

“Gioia per Aurora Quattrocchi! Credo che esista qualcosa che va oltre l’essere “attore palermitano”. È un elemento molto intimo, che nasce dentro ciascuna persona. Naturalmente il contesto sociale, la città in cui si cresce, la propria storia personale incidono profondamente. Penso però che noi siciliani portiamo dentro una sensazione molto precisa: quella di essere sempre, in qualche modo, ai margini. Da qui nasce un desiderio fortissimo di conquistarsi uno spazio all’interno di qualcosa che si percepisce distante, irraggiungibile. Questa sensazione può essere vissuta in senso negativo, come privazione, ma anche in senso positivo: come tensione verso una meta lontana. Probabilmente ci accompagna il fatto di essere isolani. Forse un palermitano porta con sé soprattutto il desiderio di non sentirsi escluso. E non possiamo fingere che questa percezione non esista. Perché vivere al Sud non è semplice. E non è semplice neppure per i talenti straordinari che nascono lì riuscire a svilupparsi pienamente. Non sempre esistono le condizioni perché un percorso possa maturare fino in fondo. A volte le iniziative prendono forma e poi vengono abbandonate. Ed è doloroso. Ma questo non riguarda soltanto gli artisti. Vale per chiunque desideri esprimere pienamente se stesso e costruire qualcosa di importante per sé e per gli altri. Sì, probabilmente esiste anche il desiderio di allontanarsi da una certa sensazione di immobilità. Nel mio caso è andata così: sono andato via e ho costruito altrove. Ma esistono molti artisti che scelgono invece di restare in Sicilia e di creare lì il proprio percorso”.

In molti come Simona Malato o Filippo Luna hanno scelto di restare.

“Bravissimi! Li ammiro molto, perché richiede una determinazione ancora maggiore. Non è semplice. Ogni volta che vedo nascere opportunità interessanti in Sicilia ne sono davvero felice. Tornando però alla sua domanda, credo che un artista abbia soprattutto un bisogno urgente: raccontarsi, comunicare, esprimersi. E quando questa esigenza è autentica, riesce a superare qualsiasi difficoltà. Forse i luoghi più complessi sono anche quelli che ti mettono maggiormente alla prova. E, da un certo punto di vista, questo può persino rappresentare un vantaggio, perché non lascia spazio alle illusioni”..

Lei ha mai avuto paura di quell’espressione tipicamente siciliana del “là fuori”? Tutti quelli che attraversavano lo Stretto “andavano là fuori”. Da bambino sentivo ripetere spesso questa frase, anche se poi non era chiaro dove fosse davvero questo “fuori”. Eppure, suscitava timore. È capitato anche a lei?

“Credo che anche qui si torni a qualcosa di molto profondo, quasi strutturale, che appartiene non soltanto agli artisti ma a tutte le persone che sentono il bisogno di andare altrove. Possiamo chiamarlo ‘là fuori’, oppure ‘altrove’, ma il significato resta lo stesso: superare un confine. Superare un limite che, in qualche modo, ci è stato imposto oppure che abbiamo costruito da soli. E oltrepassarlo significa desiderare una libertà più ampia, senza barriere. Esistono luoghi che fanno percepire questa esigenza con maggiore intensità ogni giorno. E ce ne sono altri in cui, apparentemente, si possiede tutto, pur continuando ad avvertire una mancanza. Per questo penso che sia innanzitutto una questione interiore. Ma credo anche che esistano contesti che vincolano maggiormente, rendendo più difficile diventare davvero ciò che si è”..

Torniamo allora al giovane Fausto Russo Alesi che lascia Palermo per Milano, per la Paolo Grassi, con la consapevolezza di voler diventare attore. Da dove nasceva quel desiderio? Da un’epifania improvvisa o da una lenta presa di coscienza?

“Credo sia nato da un insieme di fattori. E probabilmente oggi riesco a comprenderlo meglio, con il senno di poi. Penso che ciascuno abbia bisogno di intraprendere un percorso di conoscenza di sé. Un percorso che passa attraverso ciò che ci nutre, ciò che ci fa stare bene, ciò che percepiamo come necessario. Ho cercato di seguire proprio questa direzione. Ho avuto la fortuna di poterlo fare, ma anche quella di seminare nel tempo, di incontrare persone, luoghi e relazioni che mi hanno aiutato a capire meglio chi fossi e verso dove desiderassi andare. Tutto questo, però, appartiene a un movimento continuo. Non è qualcosa che si conclude. Non posso dire oggi di essere arrivato. Assolutamente no. Sono qui adesso, ma non so ancora dove mi porteranno il percorso, la vita e le relazioni che sceglierò di coltivare. All’inizio si avverte magari soltanto un’intuizione molto forte, la sensazione che qualcosa ci appartenga profondamente. Poi però bisogna fare esperienza, confrontarsi ogni giorno con la bellezza e con la fatica di quella scelta. Bisogna misurarsi con le domande che quel percorso continua a porre. E da lì si continua ad andare avanti”..

Restando allora nel presente, nel qui e ora, pensa di essere diventato l’attore che desiderava essere oppure ha dovuto convivere con una costante capacità di adattamento, sempre pronta all’occorrenza?

“Dipende da ciò che si intende per adattamento. Credo che questo mestiere ci metta continuamente in relazione con gli altri. Ed è uno dei suoi aspetti più belli. Perché nel momento in cui ci si pone davvero in ascolto e in dialogo con gli altri, attraverso gli altri si inizia anche a comprendere meglio se stessi. Si capisce, poco alla volta, a che cosa si continua a dire sì e a che cosa invece si sceglie di dire no. Si comprende ciò che ci appartiene davvero e ciò che invece sentiamo distante. Quello che so con certezza è che cerco sempre di più di fare lavori in cui credo davvero. Di sceglierli. Di avvicinarmi a progetti che, in qualche modo, mi somiglino. E quando dico che ‘mi somiglino’ non intendo dire che debbano necessariamente coincidere con me”..

Di recente ha recitato in un film ancora inedito, interpretando un personaggio che, sinceramente, non sembra assomigliarle molto.

“Infatti, il punto non è quello. Il punto è che dentro quel personaggio, quella storia o quella situazione esista qualcosa che mi appartiene, qualcosa a cui possa agganciarmi. Che attraverso quell’esperienza possa coinvolgermi davvero. Raccontare qualcosa di me oppure comprendere meglio una parte di me stesso. Oppure ancora esplorare una zona che conosco poco, ma che mi incuriosisce. Cerco sempre di scegliere progetti capaci di mettermi realmente in gioco. Lavori nei quali possa sentirmi pienamente al servizio di ciò che sto facendo. Devono essere esperienze che mi facciano sentire vivo. Ed è una consapevolezza che per me sta diventando sempre più chiara. Questo significa anche sentirmi autore di ciò che faccio, ed è un aspetto fondamentale. Lo è sia quando scelgo di essere il motore di un progetto, ideandolo, costruendolo e portandolo avanti personalmente, sia quando vengo guidato dallo sguardo di un altro artista. L’atteggiamento, però, non cambia. Perché nel momento in cui sento di legarmi a qualcosa che mi appartiene e che riconosco all’interno di un progetto scelto, allora nasce anche una comunione di intenti con chi mi ha coinvolto nel proprio lavoro”..

Ha mai avvertito una sensazione di spaesamento rispetto all’immagine che gli altri hanno di lei? Penso soprattutto agli addetti ai lavori: registi, direttori di casting che magari la scelgono per ruoli lontani dalla sua personalità. Le è capitato spesso di interpretare antagonisti, villain, personaggi duri. Non le è mai venuto spontaneo chiedersi chi fosse davvero, o perché venisse percepito in quel modo?

“Questo accade soprattutto nel cinema, perché in teatro il discorso è diverso. A teatro ho interpretato davvero ogni tipo di ruolo, senza particolari limiti legati alla fisicità. Il cinema, invece, porta molto più spesso a confrontarsi con questo aspetto. Dipende però sempre dal regista che si incontra. Personalmente amo quando si cerca di raccontare un personaggio soprattutto attraverso la sua dimensione interiore, più che attraverso un elemento puramente fisico. Naturalmente, se bisogna restituire un personaggio con determinate caratteristiche, quelle caratteristiche devono esserci. Non può essere altrimenti. A volte i nostri tratti ci definiscono immediatamente: un volto, una corporatura, una presenza comunicano subito qualcosa. Eppure, a me questo sembra riduttivo. È un po’ come pensare che un’apparenza esteriore possa coincidere automaticamente con quella interiore. Io credo invece che si debba sempre provare ad andare oltre. Mi interessa quando il cinema riesce a superare questo meccanismo. Poi, naturalmente, tutto dipende da ciò che si vuole raccontare. Se si deve rappresentare fisicamente Brigitte Bardot, è evidente che non chiamerebbero me… e lo dico sorridendo. Credo però che la scrittura debba essere varia. Mi affascina quando il cinema si concentra su personaggi e vite inattese, lontane dall’immaginario più comune. È un aspetto che trovo molto stimolante”..

Nel suo percorso ha incontrato moltissimi maestri: in accademia, sul set, in teatro. E ormai c’è chi considera maestro anche lei. Di recente ho intervistato un giovane attore che mi ha sorpreso citando, tra i suoi riferimenti, Pierobon e Russo Alesi. Allora le chiedo: che cosa ha scelto di custodire degli insegnamenti ricevuti dai suoi maestri? E che cosa, invece, ha sentito di dover lasciare da parte perché non le apparteneva davvero?

“I grandi maestri che ho avuto possedevano tutti un universo molto forte. Una loro ossessione, una loro visione. Ed era sempre qualcosa di evidente nel loro modo di lavorare. Quando penso ai maestri che non ci sono più, il pensiero va naturalmente a Ronconi. Oppure all’incontro con Nekrošius, che per me è stato fondamentale. Poi ci sono i maestri come Marco Bellocchio che ho ancora la fortuna di frequentare e dai quali continuo a imparare moltissimo. Esiste sempre un loro mondo che ti coinvolge e ti accoglie. E ho sempre cercato di abitarlo quel mondo, di osservarlo e di assorbirlo il più possibile. Ma i grandi maestri che ho incontrato hanno sempre avuto anche un’altra qualità essenziale: sapevano ascoltare. Sapevano guardare davvero. Sapevano osservare la persona e l’artista che avevano davanti, per lavorare precisamente su quell’artista, sulle sue caratteristiche, sulle sue potenzialità, sui suoi desideri. Naturalmente un grande maestro si dedica innanzitutto all’opera che sta costruendo. È completamente immerso in quel lavoro. Infatti, i progetti che ho avuto la fortuna di condividere con loro erano sempre un tentativo di mettere tutto al servizio dell’opera: il punto di vista del regista, il suo modo di attraversare un testo, una tematica, una materia. Poi però accade qualcosa di fondamentale. Se un maestro riesce a far sentire libero il proprio attore, allora può nascere davvero qualcosa di grande. Credo profondamente nella libertà. Penso che un grande regista sia tanto più potente quanto più riesce a sentirsi libero. E allo stesso modo gli attori che lavorano dentro quell’universo devono percepirlo come uno spazio di libertà. Certo, esistono confini, parametri, una direzione precisa. Ma all’interno di quel perimetro deve esserci libertà nella ricerca comune. Per questo un grande maestro è anche qualcuno che sa ascoltare profondamente e osservare con attenzione. A volte riesce persino a mostrarti qualcosa di te stesso che ancora non riesci a vedere. Oppure ti accompagna in quella zona misteriosa, sospesa, dove non tutto è già definito o controllato. È il luogo in cui può emergere l’imprevedibile. La sorpresa. Qualcosa che era nascosto e che, improvvisamente, affiora proprio in quell’istante”.

Nel momento in cui incontra qualcosa di inatteso, qualcosa che le fa scoprire anche aspetti inediti di sé, nascono più domande o più risposte?

“Mi auguro sempre che nascano le domande. Le risposte, magari, arrivano anche. Ma durano uno o due giorni e poi svaniscono. Le domande invece restano. Restano i dubbi, le inquietudini, le ossessioni. Anche perché diffiderei sempre di una persona convinta di avere trovato tutte le risposte”.

È difficile fidarsi di chi pensa di avere tutte le risposte.

“Sarebbe terribilmente noioso. E poi non è vero, non funziona così. Nel nostro lavoro il pane quotidiano è proprio l’incertezza. Il dubbio. La precarietà. E la precarietà è un tema enorme. Da un lato esiste una precarietà malsana, che va affrontata perché può diventare devastante. Dall’altro, però, proprio questa condizione costringe continuamente a mettersi in discussione, a fare autocritica, a interrogarsi”.

Come vive la precarietà nei momenti in cui manca il lavoro? Non sta creando, non sta recitando. Un vuoto creativo, artistico, professionale. Come attraversa quel periodo?

“Posso fare un riferimento molto concreto: la pandemia. Quello è stato un momento che, purtroppo, ha coinvolto tutti. Siamo stati costretti a fermarci. E per un artista è qualcosa di tremendo. Perché, se non si ha la possibilità di esprimersi, di incontrare il pubblico, di avere uno spazio in cui esistere artisticamente, allora si arriva quasi a percepire di non esistere, di non sapere più chi sei. È una condizione tragica. Naturalmente resta la possibilità di studiare, osservare, capire che cosa possa nascere da quel vuoto. Per me, ad esempio, in quel periodo è nato L’arte della commedia. È stato il tempo in cui ho iniziato a elaborare quell’idea, a costruire mentalmente il progetto. E avere tutto quel tempo a disposizione mi ha permesso di approfondirlo davvero. Questo ha fatto sì che, quando la situazione si è normalizzata e siamo potuti tornare al lavoro, avessi già tra le mani un progetto molto forte, molto solido, con idee estremamente chiare. Quindi, da un lato, il vuoto può anche offrire il tempo necessario perché emerga qualcosa di nuovo. Momenti di sospensione e di distacco che servono anche da passaggio tra un’esperienza e l’altra. E questo è naturale. Diverso, invece, è quando vengono meno le possibilità concrete di lavorare. Quando nascono pochi progetti. Quando i teatri chiudono. Quando non esistono più provini accessibili o opportunità reali per gli attori. Quando non si investe più e non si rischia più. Per un giovane attore oggi è davvero difficilissimo trovare spazio. E il teatro soffre enormemente. Gli spettacoli circuitano sempre meno, ed è un problema enorme, perché il teatro è fatto per essere replicato, per viaggiare, per crescere nel tempo. In Italia esiste una quantità straordinaria di teatri, ma non tutti funzionano allo stesso modo. Ormai è quasi un lusso avere uno spettacolo capace di superare una sola stagione. Questo significa magari lavorare intensamente per due mesi e poi vedere quel progetto spegnersi subito dopo. È qualcosa di impensabile. Quando si fa Arte, e lo dico davvero con la ‘A’ maiuscola, si mette completamente se stessi dentro quel lavoro. Bisogna dedicargli anima e corpo, perché nasce da un’urgenza profonda di racconto. Sapere già in partenza che uno spettacolo avrà una vita brevissima, che dopo un mese e mezzo finirà, è qualcosa di terribile. Perché, a lungo andare, rischia di compromettere la motivazione stessa. Costruire uno spettacolo, affrontare un grande testo, entrare dentro Shakespeare o dentro certi territori esistenziali, richiede tempo e uno sforzo enorme. Sapere che tutto quell’investimento umano e artistico avrà un’esistenza così breve è davvero difficile da accettare”.

Il teatro. Ogni volta che entro in sala c’è un dettaglio che mi colpisce: l’età media del pubblico. Ho 47 anni e quasi sempre mi guardo intorno con la sensazione di essere il più giovane in platea. Perché le nuove generazioni sembrano così poco attratte dal teatro? Se lo è mai chiesto?

“Sì, me lo sono chiesto. Credo che oggi il compito degli adulti sia diventato più complesso, più difficile. E non riguarda soltanto il teatro. Anche il cinema fatica sempre di più ad attirare i ragazzi. Penso che si debba cercare il più possibile di coinvolgere i ragazzi attraverso la scuola e l’università. È lì che bisogna parlare di teatro. È lì che il teatro deve arrivare. E non soltanto organizzando la classica matinée per gli studenti. Sarebbe importante portarli la sera, insieme al pubblico abituale, dentro un teatro vivo. Bisogna anche far comprendere che andare a teatro è una scelta che richiede partecipazione. Non si può assistere a uno spettacolo senza il desiderio di lasciarsi coinvolgere da ciò che accade in scena. Per questo il teatro non può mai essere un’esperienza passiva. Oggi, invece, siamo sempre più abituati alla passività degli schermi. I ragazzi certamente, ma anche noi adulti. Per spezzare questa abitudine serve impegno. Dobbiamo impegnarci anche noi adulti, continuare a insistere, a provarci. Con la speranza che poi quel germe attecchisca. Che arrivi l’emozione. Perché, in fondo, è tutto lì. Se ripenso alle volte in cui da bambino sono stato portato a teatro o al cinema, e a quanto quelle esperienze abbiano inciso dentro di me, mi accorgo di non averle mai dimenticate. Ecco perché credo sia fondamentale permettere ai ragazzi di vivere un’esperienza autentica. Bisogna provare a far capire loro che ciò che stanno osservando non appartiene a un mondo distante dalle loro vite. Li riguarda direttamente. Quello che ritrovano dentro un testo teatrale, una storia o un personaggio parla anche di loro. Per questo è importantissimo anche il ruolo di chi accompagna i giovani verso quell’esperienza, di chi sa fare da mediatore. Poi ritengo che esista anche un altro aspetto. Quanto più il teatro riesce a diventare un luogo da vivere, tanto più forse riesce anche a coinvolgere. E quando parlo di un luogo ‘da vivere’ non mi riferisco soltanto all’evento teatrale o allo spettacolo in sé, ma a uno spazio vitale della città. I teatri dovrebbero avere ingressi e uscite più naturali, più aperti”.

Più accoglienti?

“Sì, certamente più accoglienti. Ma soprattutto luoghi di incontro. Luoghi nei quali si sappia di poter dialogare e confrontarsi. Alcune realtà lo fanno, dedicano molte energie a questo, si interrogano davvero e io le apprezzo molto”.

All’inizio della telefonata mi diceva che sta vivendo un periodo sereno, almeno per quanto possibile. Se dovesse peccare di presunzione, col senno di poi, che cosa ha contribuito a questa serenità? L’ambizione? Il talento? La formazione? Oppure la fortuna?

“Posso dire che è un periodo sereno, sì. Anche se, in realtà, è un momento molto duro dal punto di vista generale. Per il nostro settore è una fase complessa e, più in generale, il mondo sta attraversando tempi molto difficili. Detto questo, sto bene. Sto bene perché posso godermi la mia famiglia e perché sto lavorando molto. Quest’anno ho attraversato progetti nei quali credo profondamente e nei quali mi riconosco. Questa serenità nasce anche da lì: dal fatto di poter fare lavori che ho scelto davvero, percorsi che desideravo affrontare. Mi sono arrivati progetti che ho sentito immediatamente vicini a me, ho incontrato nuovi artisti e sto preparando finalmente il mio ritorno al teatro nella prossima stagione, tutto questo mi rende felice… è il modo migliore che conosco per provare a fare bene questo mestiere”.

Sta seminando oppure sta raccogliendo?

“Entrambe le cose. Sempre entrambe. Si continua a seminare mentre, allo stesso tempo, si raccoglie ciò che è stato costruito negli anni. Sto affrontando anche esperienze che non avevo mai vissuto prima e, in questo senso, continuo certamente a seminare. Ma allo stesso tempo raccolgo anche i frutti del percorso fatto finora. E cerco di farlo in maniera coerente rispetto alla strada che ho attraversato, provando soprattutto a essere sempre più autore delle mie scelte”.

Sempre col senno di poi, che cosa il giovane Fausto ha sottovalutato?

“Sinceramente credo di non avere sottovalutato nulla. Mi sono sempre confrontato con ciò che avevo davanti. E mi sono sempre misurato con qualcosa che, nelle mie ambizioni, era più grande di me. Per questo non credo di avere trascurato qualcosa in particolare. Anzi, penso di avere sempre cercato di ascoltare profondamente tutto ciò che avevo intorno e di apprezzarlo. Sono sempre partito da lì. E continuo a farlo ancora oggi nel lavoro. Quando incontro delle persone in un progetto, cerco di capire quali siano i loro punti di forza, ma anche le loro fragilità. E provo a lavorare proprio su quelle fragilità. Mentre i punti di forza cerco di non considerarli mai scontati. Cerco di riappropriarmene e alimentarli”.

E proprio a questo proposito vorrei tornare un momento sul film che sta per uscire, La bolla delle acque matte…

“È un lavoro che considero molto sincero. Un film che affronta temi importanti. Quando mi è arrivato questo ruolo ho sentito immediatamente che era un personaggio vicino a me. Ho percepito subito che attraverso di lui avrei potuto raccontare anche qualcosa di personale: ringrazio Anna. Per questo sono felice che il film possa finalmente incontrare il pubblico. E sono contento soprattutto perché le parole che emergono dal racconto non sono parole banali. Parole come collaborazione, condivisione, contaminazione. Sono parole importanti. Parole che portano alla luce questioni difficili, ma necessarie da affrontare. E poi c’è una parola fondamentale: empatia. Una parola che non dovrebbe mai svuotarsi di significato. Una parola che bisognerebbe sentire e ricordare ogni giorno”.

C’è una scena bellissima in cui questa parola emerge con grandissima forza. Quando arriva il vigile e il suo personaggio inizia a presentare gli immigrati che ha intorno come se fosse potenti in incognito. In quella scena c’è davvero tutto: la condivisione, l’integrazione, la protezione reciproca, la capacità di dare valore a ogni individuo al di là del ruolo sociale che ricopre. E poi tutto si conclude quasi con un invito a sedersi insieme a tavola. In quella breve sequenza è racchiuso il significato profondo del film. C’è anche un altro aspetto molto bello: il recupero dell’idea di comunità in un mondo che sembra volerci sempre più società e sempre meno comunità. Nel film conta il tendersi la mano. Conta la collaborazione umana. E non è una collaborazione condizionata da fattori economici o sociali. Il film di Anna Di Francisca mi trasmette proprio questo: la capacità di tendersi la mano senza paura.

“Ed è anche in questo senso che, secondo me, si tratta di un film profondamente politico. Quando sento dire che arte e politica siano separate, sinceramente faccio fatica a comprenderlo. E sono anche molto felice che il film verrà presentato a Bellaria e che faremo tutte queste presentazioni pubbliche in giro per le sale. Ormai gli incontri in sala sono diventati fondamentali. Sono fondamentali per incontrare il pubblico, raccontare il film, farlo vivere ancora di più e condividerlo davvero. Faremo un bellissimo giro di presentazioni e questa prospettiva mi rende molto felice. E poi sono davvero contento di avere incontrato Anna Di Francisca. È una regista autentica, appassionata e di rara sensibilità”.

Ha detto una cosa bellissima parlando degli incontri con il pubblico, perché ci riporta proprio al discorso che facevamo prima sul teatro: il confronto.

“Sì, perché diventano davvero momenti luminosi. Siamo talmente abituati a fruire tutto in solitudine che avere invece uno spazio in cui poter fare una domanda, esprimere un’emozione o condividere una riflessione diventa qualcosa di prezioso. Ed è bellissimo anche per noi. Perché l’arte è anche questo: consegnare qualcosa allo spettatore e lasciare che continui a lavorarla dentro di sé. E nei casi migliori emergono persino aspetti che magari nemmeno chi ha realizzato l’opera aveva immaginato. Questa è la parte più bella: le connessioni che nascono. E spero davvero che riusciremo a presentare il film anche in Sicilia. Mi farebbe molto piacere, naturalmente perché è casa, ma anche perché penso che questo film possa risuonare profondamente lì, proprio per le questioni di cui parlavamo prima. E poi sento sinceramente il desiderio di tornare a fare progetti in Sicilia. Progetti che abbiano per me un significato forte”.

Sarebbe un modo per radicarsi ancora di più alla propria terra o sarebbe un modo per colmare la lontananza?

“Chissà. Forse questa risposta arriverà nella prossima intervista. Però c’è una cosa che tengo a dire: tutte le volte che sono tornato in Sicilia per girare un film o portare uno spettacolo sono sempre stato molto felice. Felice di poter lavorare lì. Di poter esprimere una parte di me anche in quella terra. Semplicemente perché, avendo costruito il mio percorso fuori dalla Sicilia ed essendomi formato altrove, inevitabilmente le occasioni di lavorare lì sono state meno frequenti. Non meno importanti, ma meno frequenti. E, quindi, se accade non posso che esserne profondamente contento!”.