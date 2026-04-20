Favoreggiamento e sfruttamento prostituzione a Milano, 4 arresti: calciatori di Serie A tra clienti escort

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Guardia di Finanza di Milano ha arrestato 4 persone per un giro di prostituzione ed escort che coinvolgeva numerosi calciatori di Serie A. L’organizzazione, basata a Cinisello Balsamo, offriva pacchetti “all inclusive” con serate in locali e hotel di lusso a prezzi di migliaia di euro. Sequestrati oltre 1,2 milioni di euro per reati di sfruttamento e autoriciclaggio dei proventi illeciti.

L’operazione della Guardia di Finanza a Milano

I finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito nella mattinata di oggi – lunedì 20 aprile 2026 – un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone, accusate di aver promosso un’attività stabile di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, con l’aggiunta del reato di autoriciclaggio dei proventi illeciti.

L’inchiesta, coordinata dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e sviluppata dal Nucleo di polizia economico-finanziaria, ha permesso di smantellare un sistema radicato con base operativa a Cinisello Balsamo. Le autorità hanno disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 1,2 milioni di euro.

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Le indagini hanno evidenziato una netta sproporzione tra i redditi dichiarati dagli indagati e l’elevato tenore di vita condotto. Il procuratore di Milano, Marcello Viola, ha sottolineato come il sodalizio criminale utilizzasse società fittizie per schermare la gestione dei flussi di denaro derivanti dalle prestazioni sessuali a pagamento.

I pacchetti lusso per i calciatori di Serie A

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’organizzazione aveva strutturato un vero e proprio modello aziendale basato sul reclutamento di donne, tra cui numerose escort di professione, per soddisfare una clientela estremamente facoltosa. Tra i frequentatori assidui del giro figurano imprenditori e un numero “consistente” di calciatori di Serie A.

Gli sportivi coinvolti non sarebbero soltanto residenti in Lombardia: molti di loro, in occasione di trasferte a Milano, avrebbero usufruito di pacchetti “all inclusive” comprendenti serate nei locali più esclusivi della movida e soggiorni in alberghi di lusso con prestazioni sessuali incluse. Questi servizi “dopopartita” venivano garantiti dietro il pagamento di cifre che raggiungevano diverse migliaia di euro a serata.

Le donne coinvolte, spesso ospitate direttamente presso la sede della società a Cinisello Balsamo, venivano smistate negli eventi organizzati dal gruppo per intercettare i clienti. Gli inquirenti hanno raccolto un numero considerevole di prove che documentano come l’attività di pubbliche relazioni della società fosse una copertura per nascondere il reclutamento e lo sfruttamento sistematico delle ragazze.

Lo sfruttamento della prostituzione

L’ordinanza firmata dalla gip di Milano mette in luce il ruolo degli intermediari che agivano in concorso con i quattro arrestati. Il sistema si reggeva su una rigida organizzazione che gestiva logistica e pagamenti, trattenendo una parte sostanziale dei guadagni delle donne.

Il reato di autoriciclaggio, in particolare, riguarda il reimpiego dei capitali sporchi nell’attività lecita di organizzazione eventi, un meccanismo che ha permesso al gruppo di accumulare il profitto milionario oggetto del sequestro.

All’interno degli atti giudiziari comparirebbero i nomi di diversi personaggi noti del mondo del calcio e dell’imprenditoria. Le indagini proseguono anche per mappare l’intera rete di contatti e definire meglio le collaborazioni tra la società milanese e i circuiti del calcio professionistico.