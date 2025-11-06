Fazzolari contro Ranucci e Report, l'esponente FdI critica le "standing ovation" dei giudici al giornalista

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, di FdI, ha criticato Sigfrido Ranucci e Report, puntando il dito sul fatto che “un giornalista con numerose querele” riceva, a suo dire, “la standing ovation da chi dovrebbe giudicarlo con imparzialità”. Ranucci, ascoltato davanti alla Commissione parlamentare Antimafia sull’attentato subito, aveva chiesto di spegnere audio e telecamere dopo una domanda proprio riguardante Fazzolari.

Ranucci in Antimafia, la richiesta alla domanda su Fazzolari

Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, è stato ascoltato in Commissione Parlamentare Antimafia sull’attentato avvenuto davanti alla sua abitazione.

Il giornalista ha elencato tutte le minacce ricevute a partire dal 2010. Una parte dell’audizione, però, è stata secretata: Ranucci ha infatti chiesto di spegnere audio e telecamere dopo una domanda dell’ex magistrato e senatore M5s, Roberto Scarpinato. La domanda era: “Dopo una puntata di Report che riguardava la presidente del Consiglio Meloni, lei ha dichiarato di essere stato pedinato su richiesta del sottosegretario Fazzolari: ci vuole raccontare meglio questo episodio e farci capire se ci può essere se una connessione con quello che gli è accaduto?”.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari.

Il botta e risposta tra Fazzolari e Scarpinato

Giovanbattista Fazzolari si è subito scagliato contro Scarpinato per quanto accaduto in Commissione Parlamentare Antimafia: “Ho sempre avuto una bassissima considerazione di Scarpinato e mi rincuora constatare che il mio non era un pregiudizio immotivato. Mi auguro che, nella sua risposta, Ranucci abbia avuto il decoro di non assecondare il delirio di Scarpinato e l’onestà intellettuale di ritrattare l’accusa surreale che mi aveva mosso di averlo fatto pedinare dai nostri servizi”.

Scarpinato ha replicato così: “Non ho insinuato un collegamento tra lui e l’attentato a Ranucci, mi sono limitato a raccogliere alcuni elementi durante l’audizione di Ranucci e poi a fare delle domande per capire cosa è fondato e cosa no”.

Cosa ha detto Fazzolari su Ranucci: le nuove dichiarazioni

Giovanbattista Fazzolari, in un’intervista al Corriere della Sera, è tornato alla carica, dichiarando a proposito dell’accusa di aver ordinato ai servizi di pedinare Ranucci: “Ho annunciato un’azione legale, accompagnandola all’offerta di una possibile mediazione. Mi sarei fermato se Ranucci avesse smentito. Lui ha rifiutato e, con l’aiuto di Scarpinato, ha messo in scena un altro grottesco siparietto. Se ti viene chiesto se c’è un collegamento tra l’attentato che ti ha colpito e un esponente del governo, la risposta dovrebbe essere molto chiara: ‘No’. Ranucci, al contrario, ha chiesto di secretare la sua risposta, alimentando così il sospetto che quel collegamento ci fosse davvero”.

L’affondo del sottosegretario sui giudici: “Da più parti mi viene detto che è quasi impossibile ottenere giustizia in tribunale con Report. Mi rifiuto di credere che sia così, ma non aiuta l’immagine di un giornalista con numerose querele che riceve la standing ovation da chi dovrebbe giudicarlo con imparzialità“.

L’esponente di FdI ha poi aggiunto: “Nessuno è al di sopra della legge e io ho troppo rispetto della magistratura per pensarlo, ma è evidente la disinvoltura con la quale Report fa il suo lavoro“.