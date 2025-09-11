Fbi diffonde la foto del sospetto killer di Charlie Kirk, l'appello sui social: "Aiutateci a identificarlo"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’Fbi ha divulgato l’immagine del sospetto killer di Charlie Kirk. La foto, pubblicata sui social, ha lo scopo di aiutare gli agenti nell’identificazione del soggetto. Dai social l’appello: “Aiutateci a identificarlo”. L’uomo sarebbe fuggito dall’Università dello Utah saltando giù dall’edificio dal quale ha sparato il colpo mortale.

Le immagini del sospettato

Le prime immagini del sospettato dell’assassinio di Charlie Kirk sono state rese note al pubblico. L’uomo è stato immortalato dalle videocamere con indosso un cappello e un paio di occhiali scuri.

L’account ufficiale dell’FBI ha diffuso un appello, chiedendo la collaborazione dei cittadini per identificarlo.

Si legge: “Chiediamo l’aiuto del pubblico per identificare questa persona di interesse in relazione alla sparatoria mortale di Charlie Kirk alla Utah Valley University”. L’agenzia ha diffuso anche un numero da contattare e un link al portale dedicato alle segnalazioni.

Cosa c’è sulla maglia del sospettato?

L’uomo ripreso dalle immagini di sicurezza indossa un cappellino scuro e occhiali con lenti nere. Ha inoltre un paio di jeans blu scuri e una maglia nera con un disegno facilmente riconoscibile.

Nonostante le immagini siano sfocate, alcuni dettagli restano evidenti, come la maglia stessa. Questa raffigura un’aquila che vola sopra una bandiera degli Stati Uniti, accompagnata dalla scritta: “Land of the Free. Home of the Brave”.

X Fbi Immagini del sospettato

Tradotto: “Terra dei liberi, casa dei coraggiosi”. La stessa maglia è in vendita su eBay in diversi modelli, a maniche corte o lunghe. Quella indossata dal sospettato è proposta da vari rivenditori, e molte versioni risultano già esaurite.

I movimenti dell’assassino

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il killer è arrivato nel campus alle 11:52 di mercoledì, meno di mezz’ora prima di esplodere il colpo che ha ucciso Charlie Kirk, 31 anni. L’orario è stato confermato da Beau Mason, del dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah, che ha spiegato come le telecamere abbiano immortalato l’ingresso dell’uomo. Il video non è stato ancora diffuso, ma ha permesso di identificarlo con precisione.

Nelle ore successive alla sparatoria, gli agenti hanno rinvenuto anche l’arma usata: un fucile a otturatore di grande potenza, abbandonato in una zona boscosa poco distante dal campus, dove il tiratore era fuggito. Secondo il Wall Street Journal, sulle munizioni sarebbero state trovate frasi di contenuto antifascista e a sostegno della comunità transgender.

L’Fbi ha già ricevuto oltre 130 segnalazioni utili alle indagini. Le impronte digitali del sospettato sono state raccolte e i reperti inviati ai laboratori federali per le analisi, nel tentativo di completare il puzzle investigativo e restringere ulteriormente il campo della ricerca.