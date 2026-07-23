FdI attacca Libera Camici vicesindaca Pd a Livorno per i pantaloncini in conferenza stampa, look "da Ibiza"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Libera Camici, vicesindaca del Pd a Livorno, è stata criticata per aver indossato un paio di pantaloncini in conferenza stampa. Ad accendere la “miccia” è stato un post di Luca Ribechini, presidente dell’associazione Livorno Porto Pulito. Secondo Alessandro Perini di Fratelli d’Italia, era vestita “come fosse in un locale a Ibiza”.

La polemica di Luca Ribechini sul look di Libera Camici

In un post pubblicato su Facebook lo scorso 17 luglio, Luca Ribechini, presidente dell’associazione Livorno Pulito, ha polemizzato sul look della vicesindaca Pd a Livorno Libera Camici durante una conferenza stampa in Comune.

L’affondo: “Perché mai indossava (si suppone) calzoncini cortissimi? Io sono un tipo di larghissime vedute, per niente bacchettone. La domanda che pongo ha un carattere istituzional/paritario: si tratta forse di un abbigliamento che il Protocollo Comunale ritiene consono a una pubblica conferenza stampa?“.

Ribechini ha aggiunto: “Se la risposta è sì, forse si ritiene naturale che gli scosci femminili siano universalmente consentiti in ogni contesto, anche formale, mentre quelli maschili non stanno bene”.

Libera Camici ha replicato su Facebook: “Giudicare l’abbigliamento di una donna che ricopre un ruolo istituzionale, anziché valutarne l’operato, è l’esatta fotografia di quanto sia ancora lontana la parità di genere“.

Luca Ribechini ha risposto a Libera Camici, che, a suo dire, “non ha afferrato bene il senso” del suo post: “Ritenere che una persona di genere femminile possa tranquillamente vestirsi da cubista, da caimano o da pompiere e una persona di genere maschile invece no è una profonda offesa alle donne. L’ennesimo abuso del loro corpo, un oggetto da esporre al pubblico”.

La controreplica social di Libera Camici: “Il tuo post non era una dissertazione sociologica sui modelli culturali, era un giudizio sul mio corpo e sul mio abbigliamento in un’occasione ufficiale”.

L’attacco di Fdi sul look “da Ibiza” di Libera Camici

Nella polemica è intervenuto Fratelli d’Italia, nella persona di Alessandro Perini, consigliere comunale FdI a Livorno e consigliere provinciale.

Nel suo post si parla di “stile balneare e poco consono ad una iniziativa ufficiale”.

Secondo Perini, questo è un “perfetto caso di parità di genere” perché “vedere un sindaco in canottiera e bermuda evocherebbe critiche e prese in giro alla stessa maniera di una vicesindaco vestita come fosse in un locale ad Ibiza“.

Lo sfogo di Libera Camici

Libera Camici, intervistata dal Corriere della Sera, ha dichiarato: “Il problema non è stata la critica al mio abbigliamento. Il punto è che è stato usato il termine ‘scosciata’, che non verrebbe mai utilizzato per un uomo. Si è voluto richiamare la sessualità, il corpo. Da quel momento tutti si sono sentiti autorizzati a giudicarmi non per quello che faccio, ma per il mio aspetto fisico”.

Sul riferimento ad Ibiza arrivato da Fratelli d’Italia, Libera Camici ha detto: “Ero al lavoro. Indossavo una camicia, un paio di pantaloncini e dei sandali. Nulla di indecente o irrispettoso. Era una conferenza stampa importante per la città, invece si è parlato delle mie gambe”.

Ancora la vicesindaca del Partito Democratico: “Abbiamo una prima donna premier che preferisce farsi chiamare “’il’ presidente. Mi limito a questa osservazione. Le parole sono importanti”.

Il commento del sociologo al caso Libera Camici

Il sociologo dell’Università di Firenze Vincenzo Scalia, intervistato da La Nazione, sul caso Libera Camici ha detto: “Nel nostro Paese continua a prevalere la convinzione che, in determinati contesti pubblici, ci si debba vestire in un certo modo”.

L’esperto ha aggiunto: “Il problema è che questi giudizi ricadono quasi esclusivamente sul corpo femminile, mentre agli uomini non vengono richiesti gli stessi standard“.