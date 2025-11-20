FdI propone tassa sui contanti di 500 euro per acquisti tra 5 mila e 10 mila euro: i limiti degli altri Paesi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Fratelli d’Italia ha proposto di alzare a 10mila euro la soglia limite per i pagamenti in contanti, introducendo allo stesso tempo un’imposta fissa da 500 euro. La misura arriva tra i quasi 6mila emendamenti alla Manovra 2026 e riapre il dibattito sui limiti al contante in Italia e in Europa. Sarebbe un importante cambiamento rispetto a come funziona oggi, perché era stato fissato un limite a 5mila euro per contrastare l’evasione fiscale.

FdI propone tassa sui contanti di 500 euro

Tra gli emendamenti presentati da Fratelli d’Italia alla manovra finanziaria 2026 compare una proposta che innalza a 10mila euro il limite per i pagamenti in contanti, introducendo però una nuova imposta. Dal 1° gennaio 2026, infatti, verrebbe istituita una tassa fissa di 500 euro su ogni pagamento in contanti compreso tra 5.001 e 10.000 euro.

L’imposta di bollo sarebbe a carico dell’acquirente, residente o straniero, e dovrebbe essere applicata tramite un contrassegno sulla copia cartacea della fattura, così da consentire eventuali verifiche dell’Agenzia delle Entrate. La misura mantiene quindi la possibilità di usare il contante oltre gli attuali 5.000 euro, ma solo pagando il balzello.

123RF Proposta tassa sui contanti da 500 euro

Oggi il tetto al contante è fissato a 5mila euro, superati i quali è obbligatorio ricorrere a strumenti tracciabili come carte, bonifici o assegni. Chi effettua o riceve un pagamento oltre soglia rischia sanzioni che vanno da mille a 5mila euro, a seconda della gravità dell’infrazione.

Perché nel 2023 è stato fissato il limite a 5 mila euro

Il limite è stato introdotto dal DL Aiuti-quater, in vigore dal 1° gennaio 2023, per contrastare evasione fiscale, riciclaggio e criminalità organizzata, fenomeni che si alimentano proprio attraverso transazioni in contanti di importo elevato e difficili da tracciare.

In Italia la soglia riguarda non solo gli acquisti di beni e servizi, ma anche prestiti, donazioni e qualsiasi trasferimento di denaro tra privati. Tutte le operazioni da 5.000 euro in su devono essere eseguite con metodi tracciabili.

La legge di Bilancio 2025 non prevedeva modifiche a questa soglia, rimasta quindi invariata. L’Italia è inoltre tra i pochi Paesi dell’Ue ad aver imposto un limite, proprio per l’alta incidenza dell’economia sommersa.

I limiti al contante negli altri Paesi Ue

L’Europa presenta regole molto diverse sull’uso del contante. Alcuni Paesi non prevedono alcun limite, tra cui:

Austria

Germania

Olanda

Finlandia

Irlanda

Lussemburgo

Ungheria

Cipro

Estonia

Altri Paesi hanno limiti bassi, come Svezia, Spagna e Francia con soglia attorno ai 1.000 euro. In Grecia anche più basso, con un limite a 500 euro.

Mentre alcuni hanno soglie molto più alte dell’Italia, come in Repubblica Ceca e Malta fissato a 10.000 euro e in Croazia a 15.000 euro. Il nuovo Regolamento Ue 1624/2024 punta a uniformare queste differenze, ma al momento la situazione resta frammentata.