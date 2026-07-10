FdI risponde a Sigfrido Ranucci dopo l'invito a inviare segnalazioni a Report, mail "provocatoria" su Lavitola

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il profilo social di Fratelli d’Italia ha ripetutamente attaccato Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report. Il partito di Giorgia Meloni ha messo l’accento sul rapporto tra il conduttore e Valter Lavitola, imprenditore accusato di aver organizzato un attentato esplosivo sotto casa di Ranucci stesso. I due hanno più volte affermato di essere amici e Lavitola avrebbe anche tentato di organizzare una carriera in politica per Ranucci.

La “segnalazione” di Fratelli d’Italia a Report

In un breve video pubblicato sulle pagine social di Report, Sigfrido Ranucci ha annunciato l’inizio della messa in onda delle repliche della trasmissione, chiedendo agli spettatori di inviare segnalazioni per la nuova stagione. Fratelli d’Italia, dal proprio profilo Facebook, ha risposto ironicamente:

Segnaliamo la curiosa amicizia tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, pluricondannato e oggi accusato di essere il mandante dell’attentato con esplosivo contro la casa del conduttore. Siamo certi che vorrete approfondire la vicenda con il consueto rigore giornalistico.

ANSA

Le repliche sono state tra l’alto sospese dalla Rai in via cautelativa per attendere il chiarimento della vicenda dell’attentato esplosivo sotto casa di Ranucci, per cui Lavitola è indagato.

Gli altri attacchi di Fratelli d’Italia

Tra il 9 e il 10 luglio il profilo di Fratelli d’Italia hanno preso di mira Ranucci e il suo rapporto con Lavitola con molte altri attacchi simili.

“Ranucci, i veri amici si riconoscono nei momenti difficili. E di certo non lasciano brutte sorprese vicino casa. Sigfrido, forse è arrivato il momento che tu faccia chiarezza su cosa significhi davvero amicizia” recita un post su Facebook del partito di Meloni.

Nella foto allegata, Fratelli d’Italia chiede chiarezza sull’amicizia tra Ranucci e Lavitola.

Il ruolo di Lavitola nel caso Ranucci

Il movente che avrebbe portato Lavitola a organizzare l’attentato esplosivo contro la casa di Ranucci dello scorso 16 ottobre è, effettivamente, ancora poco chiaro.

L’imprenditore stava cercando di convincere Ranucci a candidarsi come “federatore” del centrosinistra, ma il conduttore avrebbe rifiutato.

Lavitola avrebbe anche commissionato dei sondaggi sulla popolarità di Ranucci per valutare l’effettiva possibilità di proporlo per quel ruolo.