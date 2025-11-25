FdI vuole cambiare la legge elettorale dopo il ko alle Regionali, cosa prevede la riforma appoggiata dal M5S

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo le Regionali 2025 si riapre il confronto sulla legge elettorale: Fratelli d’Italia vuole una riforma per superare il Rosatellum, puntando a un proporzionale con premio di maggioranza. Le opposizioni leggono la mossa come un tentativo di evitare la sconfitta del centrodestra. Nella maggioranza e nel campo largo, ad ogni modo, emergono posizioni differenti.

Il dibattito sulla legge elettorale dopo le regionali

Si è riaperto ufficialmente il dibattito sulla riforma della legge elettorale, chiaramente indirizzato dal risultato delle Regionali 2025.

Se da un lato il coordinatore organizzativo di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, parla della necessità di intervenire per garantire stabilità, Elly Schlein ha interpretato la spinta della destra come il timore di essere superata da un centrosinistra che ha dimostrato efficacia e compattezza in Veneto, Puglia e Campania.

Sull’eventuale riforma della legge elettorale le forze politiche sono frammentate

In cosa consiste la riforma

L’attuale legge elettorale, il Rosatellum, combina un 37% di seggi eletti in collegi uninominali con metodo maggioritario e un 61% assegnato tramite proporzionale. La soglia di sbarramento è al 3% per le liste e al 10% per le coalizioni.

L’ipotesi allo studio del centrodestra elimina proprio l’elemento maggioritario, lasciando un sistema proporzionale accompagnato da un premio per la coalizione che raggiunge una determinata soglia.

Si valuta anche di inserire sulla scheda il nome del candidato premier, un passaggio considerato una sorta di anticipo della riforma sul premierato, ancora in lavorazione.

Le posizioni di maggioranza e opposizione

Uno dei commenti più recenti è stato offerto da Gaetano Donzelli, capo organizzativo di Fratelli d’Italia, che a seggi chiusi ha paventato il rischio di un’Italia senza maggioranza in caso di elezioni politiche con il Rosatellum.

Allo stesso tempo, mentre Matteo Salvini ha temporeggiato, Antonio Tajani ha ribadito la sua predilezione per un proporzionale “alla europea”, capace nella sua lettura di assicurare maggiore rappresentatività ai territori rispetto agli attuali collegi.

Non c’è una visione comune fra le opposizioni. Il Movimento 5 Stelle, tramite il capogruppo Riccardo Ricciardi, resta contrario al Rosatellum e favorevole a un sistema proporzionale, sostenendo che il consenso ripaga sempre.

Schlein si è detta disponibile a discutere, ma non ha mancato di sottolineare che con l’attuale sistema, e un centrosinistra unito, la Meloni rischierebbe molti degli uninominali che nel 2022 il centrodestra vinse solo grazie alla divisione avversaria.

Di visione simile è Matteo Renzi, che interpreta la riforma come un tentativo preventivo della premier di evitare una sconfitta, e Avs, secondo cui la stabilità non è obiettivo perseguibile modificando la legge elettorale.