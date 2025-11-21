Febbre emorragica di Marburg, possibile caso all'ospedale di Asti: i sintomi e i rischi per il paziente

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

All’ospedale Cardinal Massaia di Asti c’è un sospetto caso di febbre emorragica di Marburg, con sintomi quali febbre e sintomi gastrointestinali. Si tratta di un anziano di 81 anni, che si è presentato al pronto soccorso dopo essere tornato da un viaggio in Etiopia. Il tasso di letalità di questa malattia, nota anche come malattia da virus Marburg, oscilla attorno al 50%, ma può variare in un range compreso tra il 24 e l’88% in base alla gestione terapeutica del caso e dal ceppo virale.

Il possibile caso di febbre emorragica di Marburg ad Asti

L’81enne che potrebbe essere affetto dalla malattia da virus Marburg, precedentemente nota come febbre emorragica di Marburg, si è presentato nella mattinata di venerdì 21 novembre con febbre e sintomi gastrointestinali al pronto soccorso dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti, di ritorno da un viaggio per turismo in Etiopia dove ha visitato una zona in cui sono stati segnalati focolai di questa malattia.

Il paziente, come riportato da ANSA, è stato preso in carico nel reparto di Malattie infettive, che ha avviato il monitoraggio. È stabile dal punto di vista clinico. I prelievi ematologici sono già stati inviati all’ospedale Spallanzani di Roma per le verifiche del caso.

iStock

Per il momento, quello di Asti è catalogato come sospetto caso di febbre emorragica di Marburg.

Dall’Azienda Sanitaria Locale hanno riferito: “Solitamente ci vogliono tre giorni di ‘assestamento’ prima del manifestarsi della malattia. Al momento il paziente è costantemente monitorato dal personale medico del reparto di infettivologia”.

A scopo di prevenzione, la direzione medica di presidio ha immediatamente attivato tutte le misure precauzionali e di isolamento, evitando qualsiasi contatto con altri pazienti. Attivata anche la catena di allerta locale con il Sisp (Servizio di igiene e di sanità pubbica), regionale con il Dirmei (Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale per le malattie ed emergenze infettive ) e nazionale con lo Spallanzani.

Nel caso in cui dovesse essere confermata la diagnosi, il paziente sarà trasferito in una struttura con le misure di sicurezza idonee.

Allo stato attuale, i parenti dell’anziano non risultano ricoverati.

Cos’è la febbre emorragica di Marburg

Come spiegato dall’Istituto Superiore di Sanità, la malattia da virus Marburg, precedentemente nota come febbre emorragica di Marburg, è una grave malattia virale causata dal Marburg marburgvirus, appartenente alla stessa famiglia del virus Ebola, le Filoviridae.

I virus Marburg e Ebola sono due virus distinti, ma causano malattie clinicamente molto simili e con simili tassi di letalità.

La malattia da virus Marburg colpisce sia gli umani che i primati non umani.

Il virus di Marburg fu descritto per la prima volta nel 1967, in seguito a due epidemie di febbre emorragica avvenute contemporaneamente in alcuni laboratori in Germania a Francoforte e a Marburg e in Serbia (ex Yugoslavia) a Belgrado.

Nel corso degli anni si sono poi registrati sporadici focolai locali in diversi stati dell’Africa subsahariana o in viaggiatori che hanno visitato questi Paesi.

I sintomi e la letalità della febbre emorragica di Marburg

Il periodo di incubazione della febbre emorragica di Marburg ha in genere una durata di 5-10 giorni, ma sono anche stati osservati periodi dai 2 ai 21 giorni.

L’esordio è improvviso, con sintomi e segni non specifici come febbre alta, grave cefalea, brividi, malessere e dolori muscolari. A distanza di tre giorni possono comparire crampi e dolori addominali, nausea, vomito e diarrea, che può durare fino a una settimana. Dal quinto al settimo giorno possono apparire anche un rash maculopapulare e il quadro clinico può aggravarsi con la comparsa di manifestazioni della febbre emorragica come petecchie, emorragie mucosali e gastrointestinali e sanguinamento dai siti di prelievo venoso. Successivamente possono manifestarsi anche sintomi e segni neurologici, come disorientamento, agitazione, convulsioni e stato comatoso. Entro una settimana dall’esordio della malattia possono comparire coagulazione intravascolare disseminata, linfocitopenia e trombocitopenia.

Il tasso di letalità è attorno al 50%, ma può variare in un range tra 24 e 88% a seconda della gestione terapeutica del caso e dal ceppo virale.

Nei casi letali il decesso avviene tra gli 8 e i 16 giorni dall’esordio della malattia, per disidratazione, emorragie interne e insufficienza multiorgano.