Federica Brignone vince la seconda medaglia d’oro alle Olimpiadi: i complimenti di Meloni e Schlein

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

8 ori, 4 argenti e 10 bronzi: questo, per il momento, il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. A tenere alta la bandiera tricolore c’è anche Federica Brignone, dopo la medaglia d’oro nel SuperG, la sciatrice sale sul gradino più alto del podio anche nella disciplina del Gigante. E anche il mondo della politica accorre ai festeggiamenti: da Meloni a Schlein, da Tajani a Salvini, si affollano i complimenti dei politici sui social.

Giorgia Meloni celebra la medaglia d’oro

La prima medaglia d’oro, Federica Brignone la vinse di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sugli spalti a fare il tifo per il team azzurro.

In occasione del secondo trionfo della sciatrice, è la premier Giorgia Meloni a festeggiare, seppur con un post sui social.

“Straordinaria Federica Brignone – ha scritto la Presidente del Consiglio su Instagram – un altro oro olimpico che entra nella storia dello sport italiano”.

Definendo “indimenticabili” queste Olimpiadi, Meloni ringrazia “tutti gli atleti azzurri che, con talento, sacrificio e spirito di squadra, stanno rendendo orgogliosa la nostra Nazione”.

La politica si congratula con Federica Brignone

Il vicepremier Matteo Salvini definisce Brignone un’atleta “immensa” e “più forte di tutto e tutti”.

“Federica ci abbaglia ed è un’emozione incontenibile sentire l’orgoglio di tifare ed esultare per questa meravigliosa atleta” è il commento entusiasta del ministro dello Sport Andrea Abodi.

Altrettanto euforico è il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che alla “Federica d’Oro” scrive: “Qui non siamo più soltanto davanti a una vittoria, stiamo assistendo a qualcosa che profuma di storia, di sport nel suo significato più puro”.

Le Olimpiadi mettono tutti d’accordo, e neppure l’opposizione si sottrae ai festeggiamenti. “Oltre le medaglie, oltre il capolavoro. Federica Brignone questa settimana ha scritto una pagina di storia dello sport” sono le parole di Elly Schlein.

Mentre il vicepremier Antonio Tajani sottolinea anche le odierne vittorie nel biathlon e nello snowboard a squadre: “3 medaglie in 45 minuti! Una domenica pazzesca per i nostri atleti alle Olimpiadi di Milano Cortina”.

Anche l’Arma festeggia i trionfi alle Olimpiadi

Così come numerosi atleti italiani, anche Federica Brignone è membro dell’Arma, maresciallo dei carabinieri.

Il generale Salvatore Luongo si è congratulo personalmente, telefonicamente, con la collega campionessa, mentre l’Arma ha rilasciato una nota ufficiale.

“La Campionessa dell’Arma con determinazione, costanza e professionalità ha saputo interpretare al meglio i valori dello sport e dell’Istituzione che rappresenta” si legge.

Così si conclude il messaggio: “Un trionfo che celebra talento, cuore e sacrificio, portando l’Italia e l’Arma dei Carabinieri sul gradino più alto del podio! Grazie, Federica, per aver scritto un’altra pagina di storia!”