Federica Mogherini in stato di fermo, l'ex ministra Pd coinvolta nell'indagine per frode sull'uso di fondi Ue

Federica Mogherini, ex ministra del Pd ed ex Alta rappresentante dell’Unione Europea, nonché attuale rettrice del Collegio d’Europa, risulta tra le persone in stato di fermo nell’ambito di un’indagine per frode sull’uso dei fondi Ue. Nella mattinata di martedì 2 dicembre hanno preso il via una serie di perquisizioni al Servizio per l’azione esterna dell’Ue (Seae) e il Collegio d’Europa a Bruges. Tra i fermati risulta esserci anche Stefano Sannino.

Federica Mogherini, ministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal 22 febbraio al 31 ottobre 2014 nel governo Renzi, ha ricoperto l’incarico di Alta rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea nella Commissione Juncker dal 1º novembre 2014 al 30 novembre 2019. Il 1° settembre 2020 è diventata rettrice del Collegio d’Europa.

Sannino, già segretario generale del Seae, è attualmente direttore generale della Direzione generale della Commissione europea per il Medio Oriente e Nord Africa.

L’indagine per frode nell’uso dei fondi Ue in Belgio

All’alba di martedì 2 dicembre, la polizia federale belga ha avviato una serie di perquisizioni nella sede del Servizio europeo per l’azione esterna (Eeas) a Bruxelles, al Collegio d’Europa di Bruges e in alcune abitazioni private nell’ambito di un’inchiesta su un presunto uso improprio di fondi dell’Unione Europea.

L’inchiesta riguarda il presunto uso irregolare di fondi Ue da parte dell’EEAS e del Collegio d’Europa nel 2021 e 2022, compreso l’appalto per finanziare la nuova Accademia diplomatica europea.

Gli investigatori, stando a quanto riportato da ANSA, starebbero verificando se il Collegio d’Europa o suoi rappresentanti abbiano avuto accesso anticipato a informazioni riservate sulla gara d’appalto.

Il fascicolo si concentra anche sull’acquisto da 3,2 milioni di euro di un edificio a Bruges nel 2022 da parte del Collegio (struttura destinata a ospitare i partecipanti dell’Accademia) poco prima che l’Eeas bandisse una gara successivamente aggiudicata al Collegio per 654 mila euro di finanziamento.

All’operazione ha preso parte anche l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), sotto il coordinamento della Procura europea (Eppo).

L’attacco dalla Russia all’Ue

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato all’agenzia Tass l’inchiesta che ha portato al fermo di Federica Mogherini.

Secondo Maria Zakharova, “l’Ue preferisce ignorare i propri problemi di corruzione, ma fa costantemente la predica agli altri”. La portavoce del ministero degli Esteri in Russia ha affermato, inoltre, che nell’Unione Europea milioni di euro fluiscono attraverso i “canali della corruzione” verso Kiev, e questo “va avanti da anni ed è sotto gli occhi di tutti”.