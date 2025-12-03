Federica Mogherini rilasciata nella notte con Stefano Sannino e Cesare Zegretti: "Non c'è rischio di fuga"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È stata rilasciata nella notte Federica Mogherini. Fermata nell’ambito di una inchiesta su una presunta frode sui fondi Ue per la formazione dei diplomatici, l’ex Alta rappresentante Ue per la Politica estera è stata rimessa in libertà dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale belga. Come lei, sono stati rilasciati attorno all’una della notte del 3 dicembre l’ambasciatore Stefano Sannino e il dirigente del Collegio d’Europa Cesare Zegretti. Le accuse restano: i tre, spiega la Procura Ue, sono stati rilasciati perché “non ritenuti a rischio di fuga”.

Rilasciata Federica Mogherini

Attorno all’una di notte di mercoledì 3 dicembre sono stati rilasciati Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti. Lo riporta Ansa.

I tre italiani, fermati nella giornata di martedì nell’ambito di una indagine su una presunta frode sui fondi europei, sono stati rilasciati dopo gli interrogatori con gli inquirenti.

ANSA Federica Mogherini è stata Alta rappresentante Ue per la Politica estera nella Commissione Juncker

La Procura europea, che guida le indagini, spiega in una nota che i tre sono stati rilasciati perché non sono ritenuti a rischio di fuga.

Le accuse a Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti

Le accuse per i tre rimangono e sono di frode in appalti pubblici, corruzione, conflitto di interessi, violazione del segreto professionale e concorrenza sleale.

I tre italiani erano stati fermati ieri dalla polizia belga nell’ambito di un’inchiesta per frode che coinvolge il Servizio europeo di azione esterna (Seae) e il Collegio d’Europa.

Ex ministra degli Esteri nel governo Renzi e Alta rappresentante Ue per la Politica estera dal 2014 al 2019, Federica Mogherini è rettrice del Collegio d’Europa dal 2020.

L’ambasciatore Stefano Sannino, attualmente direttore generale della Direzione generale della Commissione europea per il Medio Oriente e il Nord Africa, è stato in passato segretario generale del Seae.

Cesare Zegretti è un alto dirigente del Collegio d’ Europa.

La presunta frode sui fondi Ue

Al centro dell’inchiesta della Procura Ue e della polizia federale belga c’è una presunta frode sui fondi Ue relativa ai corsi di formazione per i diplomatici europei.

Le accuse vertono su un presunto utilizzo irregolare dei fondi europei da parte del Servizio diplomatico Ue e del Collegio d’Europa tra il 2021 e il 2022.

In particolare sotto i riflettori c’è un appalto per il finanziamento della nuova Accademia diplomatica europea, un programma annuale di formazione per diplomatici che si tiene a Bruges.