Federica Pagliaroli, l’intervista: “Cresco come persona ogni volta che cresco come attrice”

C’è una bambina di sette anni che entra in un teatro e, mentre molti alla sua età cambiano sogno ogni settimana, sembra aver già deciso tutto. Guarda quel palcoscenico e pensa: «Voglio fare questo». Non è un capriccio, non è nemmeno un gioco. Federica Pagliaroli prende quella folgorazione tremendamente sul serio. Studia, non salta una lezione, segue perfino i corsi dei più grandi. È rigorosa, perfezionista, severa soprattutto con se stessa. Forse troppo. Quella bambina è ancora lì. È nascosta nella donna che oggi sorride quando racconta di avere imparato, finalmente, a perdonarsi qualcosa. Nell’attrice che prima di ogni nuovo personaggio continua a pensare di non esserne capace e che, soltanto dopo, scopre stupita di avercela fatta. Nella professionista che ha imparato che un provino andato male non significa necessariamente «non sono abbastanza», anche se quella voce, dentro, continua a farsi sentire. E nella ragazza che per molto tempo ha cercato di essere accomodante, gentile, comprensibile, la «brava ragazza» che non disturba nessuno, e che adesso sta imparando una cosa apparentemente molto più semplice: dire no. Forse è proprio qui che Federica Pagliaroli e Gaia, la giovane insegnante che interpreta in Tutto l’amore che resta, la serie in onda su Rai 1, finiscono per incontrarsi. Gaia entra al liceo Helen Keller con una vocazione e una paura: quella di non essere all’altezza. Federica confessa di aver provato qualcosa di sorprendentemente simile quando si è trovata davanti ai giovani interpreti della serie. Il timore di non essere credibile, quasi di poter essere «smascherata». Poi la paura lascia spazio all’esperienza e alla scoperta che si può imparare anche mentre si dovrebbe essere quelli che insegnano. Ma dietro quella paura ce n’è un’altra, più antica e più personale. È la sensazione di dover riguadagnare continuamente il proprio posto. Perché il mestiere dell’attore, racconta, non concede diplomi definitivi: oggi puoi essere troppo alta, domani non abbastanza magra, un’altra volta può mancarti un’abilità che qualcuno immaginava per il personaggio. Ogni volta bisogna ricominciare. E ogni volta torna quella domanda: sono abbastanza? Ed è forse questa la Federica Pagliaroli più interessante da incontrare oggi. Non soltanto l’attrice che da Mental a Che Dio ci aiuti, fino a Tutto l’amore che resta, attraversa registri e personaggi diversi. Ma la donna che sta imparando a occupare il proprio spazio senza chiedere continuamente permesso. Eppure, quando in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, le si domanda che cosa resterebbe di lei togliendole cinema, teatro, televisione e danza, per un istante vacilla. Perché recitare non è soltanto ciò che fa. È la certezza attorno alla quale ha costruito se stessa da quando aveva sette anni. Poi, però, compare un’altra Federica: quella che sogna una vita più lenta, la natura, gli animali, un rifugio, la possibilità di prendersi cura delle cose viventi lontano dalla velocità di un mondo che qualche volta sente troppo rumoroso. Forse Federica Pagliaroli è proprio nello spazio tra queste due donne.

Gaia è il personaggio che interpreta nella serie di Rai 1 Tutto l’amore che resta. Arriva al liceo Helen Keller convinta di voler insegnare, ma quando entra in classe ha paura. Lei, entrando a far parte di questo progetto, che cosa temeva?

“In realtà, forse mi sono lasciata suggestionare, ma trovarmi davanti tutti quei ragazzi e quelle ragazze, attori molto giovani, mi faceva sentire un po’ ‘boomer’. Hanno una marcia in più e oggi dispongono di moltissimi strumenti che, magari, dieci anni fa non avevo. Mi sono ritrovata praticamente davanti a una classe vera e ho avvertito quasi la stessa paura di Gaia: quella di dover essere credibile e di poter essere smascherata come una persona non adatta al ruolo. Anche lei prova questo timore quando si ritrova improvvisamente in quella situazione. Poi, per fortuna, tutto è venuto in maniera naturale. La paura si avverte soprattutto prima, quando si sta ancora leggendo il personaggio e non si è concretamente sul set”.

Non temeva, invece, il tema affrontato? Parlare di diversità è complesso e si corre sempre il rischio di cadere nella retorica.

“Forse ho avvertito un po’ questo timore soprattutto durante le interviste, perché si ha sempre paura di esprimersi in maniera non del tutto corretta. Su alcuni aspetti chiedevo conferma anche a Chiara Bordi. Durante le riprese, invece, è stato bello poter raccontare dinamiche alle quali chi non ha rapporti diretti con persone con disabilità magari non pensa. Mi piaceva la possibilità di mostrare una realtà differente. Per quanto riguarda il mio personaggio, mi è stata concessa molta libertà. Gaia è una persona che ha paura di sbagliare, di non essere all’altezza, di non saper gestire le situazioni o di esprimersi in modo inappropriato. In fondo, è proprio questo che racconto attraverso di lei”.

E il confronto sul linguaggio le è servito?

“Sì. Tempo prima, documentandomi per altre ragioni, avevo imparato a utilizzare l’espressione ‘diversamente abili’. Credo di aver ascoltato un podcast, o comunque un contenuto realizzato da una persona con disabilità. Usavo ‘diversamente abile’ partendo dall’idea che non esista una normalità assoluta, ma che ciascuno abbia un proprio modo di essere. Poi Chiara mi ha spiegato che l’espressione corretta è ‘persona con disabilità’, perché la disabilità è una condizione della persona, non ciò che la definisce: sono Federica e ho una disabilità. Da questo punto di vista, quindi, mi sono corretta. Mi premeva utilizzare i termini appropriati. All’inizio c’è una certa preoccupazione, perché si parla di un modo di vivere che non si conosce. Uno degli aspetti importanti di questa serie, per me, è proprio mostrare che una realtà non smette di esistere soltanto perché non la vediamo. Per fare un esempio molto semplice, si può predisporre un segnale sul pavimento che consenta a una persona non vedente di seguire un determinato percorso, e si potrebbero citare molti altri accorgimenti. Quella persona vede in maniera diversa, si muove in maniera diversa, tutto qui. È importante che le persone sappiano che esistono anche modi differenti di vivere la quotidianità. Altrimenti si rischia quella mancanza di inclusività che ricorre anche tra i temi della serie: si rimane nella propria bolla, senza essere consapevoli di altre realtà con le quali, invece, conviviamo”.

Un altro aspetto che colpisce di Gaia è che vuole essere una brava insegnante, ma ancora non sa di esserlo. Quanto le piace interpretare personaggi che non hanno già tutte le risposte in tasca?

“Mi piace sempre molto rappresentare le fragilità, sia quando sono molto visibili, come nel caso di Gaia, sia quando rimangono più nascoste. Ho scelto di rappresentare Gaia in questo modo perché, leggendola, mi faceva sorridere: la trovavo buffa. Da osservatrice esterna mi divertiva questa sua caratteristica e, confrontandomi anche con il regista, il personaggio ha finito per prendere questa direzione. In Gaia la fragilità è molto evidente, anche se lei preferirebbe non mostrarla. In altri personaggi che ho interpretato, invece, le emozioni rimangono più nascoste e c’è la volontà di non lasciare trasparire ciò che si prova. È sempre stimolante poter lavorare su più livelli. Alla fine, però, non esiste un personaggio completamente risolto. Raccontiamo spesso la realtà, e noi esseri umani siamo fatti così. È anche questo a rendere interessante raccontarci, altrimenti sarebbe una noia”.

A un certo punto Gaia è costretta a dire un no. Anche un’attrice, nel corso della propria carriera, può trovarsi nella condizione di dover rifiutare. Lei quando dice no a un progetto?

“Per quanto riguarda Gaia, non essendo ancora del tutto consapevole delle proprie capacità, è sicuramente molto accogliente nei confronti degli allievi. Per lei dire di no è difficile e faticoso, perché empatizza molto con loro, forse in particolare con alcuni. Quel no le fa capire che un insegnante deve anche saper porre dei limiti nei momenti giusti. Per lei, però, è sicuramente molto complicato. Per quanto mi riguarda, sono ancora all’inizio della carriera e scegliere non è facile. Ho avuto il timore di non indirizzarla verso il percorso che desidero. Allo stesso tempo, però, credo sia giusto fare esperienze diverse, anche quando inizialmente possono suscitare qualche dubbio. Bisogna anche avere il coraggio di mettersi alla prova. Finora, quindi, non ho ancora pronunciato quei ‘no’ importanti. Credo debba trascorrere ancora un po’ di tempo e che abbia bisogno di accumulare ulteriore esperienza. Ripensandoci, ci sono stati pochissimi provini che, dopo aver letto il copione, mi hanno portata a pensare: ‘No, questo adesso non me la sento di farlo’. È una sensazione che nasce d’istinto. Poi si può scoprire di aver fatto la scelta giusta oppure di aver sbagliato. Quando, invece, sono stata scelta, per fortuna mi sono sempre trovata davanti a personaggi sui quali pensavo: ‘Sì, voglio lavorarci’. Altre volte la reazione è stata: ‘Oddio, ho paura, chissà come lo farò’. Non posso ancora parlare, però, di quei grandi no”.

Quale carriera vorrebbe costruire Federica Pagliaroli?

“Dipende anche dal modo in cui sono cresciuta artisticamente. Ho avuto un’insegnante, Camilla Cuparo, bravissima drammaturga, che scriveva per noi. Prima di frequentare il Centro Sperimentale ho fatto molto teatro e, crescendo, abbiamo portato in scena anche alcuni suoi lavori inediti. Ha sempre avuto un forte impegno sociale e scriveva personaggi con un grande bagaglio umano. Prima di scoprire di essere portata anche per il comico e per il brillante, e soprattutto di capire quanto mi piacessero, è trascorso un po’ di tempo. Ero molto orientata verso progetti impegnati. Poi ho scoperto che mi diverto moltissimo a interpretare ruoli comici. In precedenza ero più orientata verso il dramma. Non dico che volessi diventare Eleonora Duse ma ero decisamente proiettata verso il drammatico. Ho capito, però, di non volermi porre limiti e di voler spaziare. Mi piacerebbe partecipare a progetti di uno spessore tale da permettermi di metterci tutto il cuore e l’anima. Ho imparato ad apprezzare anche la commedia brillante e mi piace interpretarla, ma continuo a essere molto interessata all’impegno civile, al racconto dei sentimenti e alle fragilità umane. È questa la carriera che immagino, forse con una maggiore inclinazione verso il cinema civile o sociale”.

Ha mai temuto di essere identificata soltanto con un determinato genere di personaggi?

“Sì. Quando parlavo del tipo di carriera che desidero, intendevo proprio questo: temevo che interpretare un determinato ruolo potesse portare gli altri a considerarmi adatta soltanto a quel genere. È proprio ciò che non vorrei accadesse. Vorrei avere la possibilità di interpretare personaggi completamente diversi. Si può desiderarlo, ma alla fine sono gli altri a scegliere. Noi attori, purtroppo, siamo talvolta l’ultimo anello della catena, perché veniamo scelti. Serve quindi anche un po’ di fortuna: bisogna incontrare qualcuno capace di guardare oltre l’ultimo ruolo interpretato, anche quando appartiene a un genere molto preciso, senza che questo precluda la possibilità di cimentarsi in qualcosa di completamente diverso. Avevo questo timore. Adesso, però, sto iniziando a capire che forse non è necessariamente così”.

Lei ha iniziato a muoversi nel mondo del palcoscenico da bambina, tra recitazione e danza, molto prima di entrare al Centro Sperimentale. Che cosa cercava quella bambina nella recitazione e nell’arte? Quando ha capito che non era soltanto un gioco, ma poteva diventare un mestiere?

“Ho preso tutto molto seriamente fin dall’inizio. Se potessi tornare indietro, chiederei a quella bambina: ‘Perché? Potresti anche prenderla un po’ più alla leggera’. Oggi posso comprendere quell’ansia, perché mi sento già grande e penso di aver cominciato presto a studiare, anche se non a lavorare. D’altra parte, credo che il mio percorso dovesse andare così. C’è chi comincia molto giovane e, per me, all’epoca il lavoro coincideva con il palcoscenico. Non sapevo neppure che cosa fossero le agenzie. Vivevo ancora nel mondo delle favole e, in parte, credo di esserci rimasta. Per me, però, era una passione serissima. Ero una bambina molto rigorosa da questo punto di vista, estremamente perfezionista. Con il tempo ho imparato a perdonarmi un po’ di più, ma allora ero davvero inflessibile con me stessa. Non saltavo una lezione, ero sempre a teatro e frequentavo persino i corsi dei più grandi. Poi c’è stata la danza. Non so per quale ragione, ma quando dicevo ai miei genitori che volevo fare la ballerina, alla fine mi ritrovavo a giocare a basket. Ballavo in continuazione. Anche la mia insegnante di recitazione disse: ‘Questa bambina deve ballare’, proprio perché non smettevo mai. Probabilmente i miei genitori avranno pensato che avessi bisogno di praticare uno sport di squadra e così mi mandarono a basket. Alla fine il teatro è arrivato prima della danza e forse era giusto così. È stato il primo ambito nel quale ho sentito davvero di riconoscermi: sono entrata in un teatro e ho pensato, semplicemente, ‘Oddio, voglio fare questo’. Punto. È stata l’unica certezza della mia vita. Crescendo ho poi compreso quanto fosse complesso questo mondo, perché è un mestiere difficilissimo e comprende moltissimi aspetti che vanno oltre il semplice recitare su un set o su un palcoscenico. Già a sette anni, però, per me era una passione serissima. Non mi spostavo da quella convinzione: seguivo i miei corsi, quelli dei più grandi e quelli avanzati. Ero sempre lì”.

Prendendo questo lavoro così seriamente fin da piccola, però, ci si può scontrare anche con personaggi molto difficili. Penso, per esempio, a Mental. Come fa, Federica, a lasciare un personaggio fuori dalla porta di casa, soprattutto quando richiede un impegno mentale così forte?

“Mental per me è stata un’esperienza particolare. A volte ci penso e mi dico che forse, almeno per ora, è stato il primo e l’ultimo personaggio così complesso e impegnativo. Mangiavo in un certo modo, ho decolorato completamente i capelli e, dopo, ho avuto qualche difficoltà a tornare alla normalità, perché il mio corpo era un po’ impazzito. Anche la mia immagine era cambiata. C’è stato un vero e proprio percorso di recupero e non è stato facile. Sicuramente neanche i tempi erano molto comodi. È stato tutto piuttosto estremo, perché per alcuni cambiamenti sarebbe servito più tempo. È chiaro, però, che spesso le produzioni hanno una determinata tabella di marcia e quindi si cerca di fare il possibile nel tempo a disposizione. Era il mio primo ruolo importante ed è stato il personaggio dal quale ho fatto più fatica a staccarmi, anche perché continuavo a portarmelo a casa. Avevo quei capelli, quel corpo e non uscivo, perché altrimenti magari avrei bevuto o assunto zuccheri. Si era creato un circolo per cui, a un certo punto, mi sentivo un po’ come lei. Ho amato tantissimo Emma, il personaggio che interpretavo. Se devo spiegare come riesco a distaccarmi da un ruolo, però, è proprio l’esempio meno adatto, perché da Emma non mi ero distaccata molto. Infatti, per esempio, durante Even ho mantenuto una distanza molto maggiore, perché quell’esperienza mi ha lasciato un po’ di paura”.

In un caso del genere può accadere anche di scoprire dentro di sé piccoli frammenti di ciò che appartiene al personaggio?

“È vero. Ci si rende conto che, in piccola parte, quegli aspetti esistono anche dentro di noi. Il punto è che, se gli si dà spazio e li si alimenta, crescono. È un po’ come comprendere che dentro di noi esistono sia il bene sia il male: potenzialmente possiamo essere cattivi oppure buoni. In questo caso avviene qualcosa di simile. Sai che quell’elemento, in qualche modo, è presente dentro di te. D’altronde, noi attori dove andiamo a cercare ciò che ci serve? Dentro di noi. C’è poi un altro aspetto che non avevo compreso quando ero molto giovane. Volevo mantenere una separazione. Il mio ragionamento era: ‘Federica, come persona, non è interessante, perché ha una vita normale. I personaggi, invece, sono interessanti, quindi metto me stessa al loro servizio perché voglio raccontare le loro storie’. A un certo punto, però, bisogna fare i conti con il fatto che in quel personaggio ci sei anche tu. Se attingi da te stessa, ciò che fai diventa molto più specifico, molto più reale. In quegli anni era quasi come se volessi annullare il mio ego: Federica non è il personaggio che interpreta. Ma, a volte, utilizzare se stessi funziona. Dipende anche dal proprio metodo. Ci sono momenti in cui si empatizza e si entra nella situazione perché ciò che si sta raccontando ci tocca a prescindere. Altre volte, invece, quando bisogna affrontare qualcosa che non ci ha mai riguardato, può essere utile ricondurlo a un’esperienza vissuta o che si potrebbe vivere. Quindi è inevitabile attingere a se stessi. Da una parte è difficile, perché rappresenta l’aspetto più pesante del lavoro dell’attore: pensi, ‘Cavolo, ogni volta devo soffrire un po’, devo metterci un carico emotivo’. Allo stesso tempo è anche bello, perché si cresce. Sento di crescere come persona ogni volta che cresco come attrice. Le due dimensioni si alimentano a vicenda, perché la materia da cui attingono è la stessa”.

Preferiva mostrarsi attraverso i personaggi piuttosto che attraverso se stessa. Da che cosa nasceva questa esigenza? C’entrava anche la paura di non sentirsi abbastanza? Per un attore il ‘sentirsi abbastanza’ diventa inevitabilmente un tema: quando viene scelto, quando riceve un no, quando viene giudicato dal pubblico o dalla critica.

“Sì, è un tema. Alla fine ho capito che bisogna imparare a gestirlo. Prima, quando ricevevo un no oppure mi dicevano: ‘Potresti perdere qualche chilo?’, la prendevo sul personale: ‘Sono io che devo perdere qualche chilo, sono io che in questo momento non vado bene’. Adesso riesco maggiormente a pensare che, semplicemente, abbiano in mente il personaggio in un determinato modo. Fine. Può anche accadere che vedano in te qualcosa che va oltre la fisicità. È successo con Mental: ero muscolosa, avevo i capelli lunghi e scuri, ma hanno avuto lungimiranza e hanno visto qualcosa in me. Altre volte, anche per una semplice questione di tempistiche, serve una persona che sia già più vicina all’idea che si ha di quel personaggio. Quindi non si può prendere tutto sul personale. È molto difficile, però, separare le due dimensioni, perché siamo esseri umani. Ogni volta che un personaggio deve possedere una particolare abilità che non ho, penso subito: ‘Vedi? Avrei dovuto prendere lezioni di equitazione’. Il punto è che non possiamo saper fare tutto: sarebbe impossibile. Ho però questo automatismo che mi porta a non sentirmi mai abbastanza, a percepirmi sempre in difetto. Quella voce parte immediatamente. Ho imparato a riconoscerla e a pensare: ‘Va bene, se serve imparo, in qualche modo si fa’. Sono anche molto ansiosa. Magari bisogna suonare uno strumento che non si è mai suonato: per tre notti ci si mette a studiare e si impara. Poi pensi: ‘Ma come ho fatto? Se me lo chiedessero adesso, non saprei più farlo’. Ho capito che questa è anche una caratteristica degli attori: quando bisogna acquisire una determinata abilità, in qualche modo si impara oppure si trova una soluzione. Un modo c’è sempre, se sei la persona scelta e c’è la volontà di far funzionare il progetto. Tutti i giorni, però, bisogna fare i conti con la sensazione di non essere abbastanza: un giorno non sei abbastanza brava perché magari devi cantare; un altro sei troppo alta perché il protagonista maschile non è più alto di te. I motivi possono essere moltissimi e non è colpa di nessuno. Siamo sotto esame ogni giorno. Non si prende un diploma acquisendo, da quel momento in poi, il diritto di interpretare determinati ruoli. Bisogna riguadagnarselo ogni volta. È così”.

Spesso il pubblico non ha idea di che cosa significhi davvero fare l’attore. Si pensa ai red carpet, alle fotografie, alle pose. Come vive tutta la dimensione pubblica che accompagna il suo lavoro?

“È proprio la parte che mi mette in difficoltà. Mi sembra di avere mille occhi addosso. A volte succede anche durante le interviste: penso, ‘Oddio, adesso la mia testa se ne va da un’altra parte. Che cosa sto dicendo? Avrà senso? Finirò per esprimermi male?’. Da questo punto di vista, non vivo benissimo tutto ciò che avviene fuori dal set. È bello, perché comunque è il tuo momento: è uscita quella serie, è uscito quel film. Tutta la dimensione pubblica e la visibilità legata a quei momenti, però, continuano a mettermi un po’ in difficoltà. La Federica di sette anni non sapeva che un giorno avrebbe dovuto affrontare anche tutta questa esposizione pubblica”.

Dopo Emma è arrivato un personaggio completamente diverso: Sara in Che Dio ci aiuti, libera, vitale, leggera. In un’intervista disse che di Sara le piaceva proprio quella libertà. Le rigiro allora la domanda: Federica, oggi, quanto è libera?

“Sono sicuramente molto più libera rispetto a quando ho rilasciato quell’intervista. Se tornassi indietro, Sara la interpreterei diversamente. È chiaro che non si decide tutto autonomamente e che esistono delle linee guida, però mi sbizzarrirei molto di più. Mi concederei maggiormente la possibilità di proporre. Con Gaia, per esempio, l’aspetto bello, anche se non si tratta di un ruolo altrettanto grande, è stato poter arrivare sul set e dire: ‘Sento, ma se facessi così? Se pronunciassi questa battuta in questo modo?’. E sentirmi rispondere: ‘Va bene, facciamola così’. A quel punto pensavo: ‘Vedi che bello? Ho delle idee, posso sperimentare’. Ho avuto la possibilità di dare qualcosa di mio a un personaggio che, sulla carta, avrebbe potuto assumere molte forme diverse. È bello, perché in fondo il lavoro dell’attore consiste anche in questo. Se non si porta nel personaggio la propria temperatura, il proprio vissuto e le proprie idee, si finisce per limitarsi a interpretare ciò che è stato scritto e, secondo me, il lavoro rimane in parte incompleto. A volte mi è capitato di sentirmi un po’ costretta, quasi stretta. È fantastico, invece, poter mettere qualcosa di proprio nel personaggio. E questo nasce proprio da una maggiore sensazione di libertà, dal concedersi delle possibilità senza pensare immediatamente di dover compiacere gli altri, seguire soltanto la regia o attenersi rigidamente a ciò che è scritto. Si può provare anche una strada in contrasto con quella indicata, magari fare l’opposto, spaziare con le idee pur avendo delle linee guida. Non si sa mai quale risultato possa venirne fuori. Quindi sì, mi sento sempre più libera. È comunque un percorso in continua evoluzione. Magari domani mi arriva un ruolo e mi metto le mani tra i capelli pensando: ‘Come faccio?’. Credo, però, che mi accada ogni volta prima di cominciare un nuovo lavoro. È un po’ lo stesso discorso che facevamo a proposito di Gaia. Prima di affrontare un ruolo non so se sarò capace, perché ogni volta si tratta di qualcosa di diverso. Poi lo interpreto e penso: ‘Va bene, so fare anche questo’. Prima, invece, la reazione è sempre: ‘Oddio, non l’ho mai fatto, non so farlo’. Quindi non posso dire di essere serenissima. È sempre una scoperta: ‘Vedi? So fare anche questo. Meno male, portiamoci a casa anche questa consapevolezza’”.

Proprio perché la recitazione porta a scoprire aspetti di sé che magari non si conoscevano, nella vita di tutti i giorni si concede il diritto di essere fragile, arrabbiata, antipatica, gelosa, imperfetta? Oppure vive ancora questa frizione?

“Ci sto lavorando. Ho sempre avuto, credo, un po’ di paura di ciò che gli altri potessero pensare di me. Mi dispiaceva non risultare simpatica a qualcuno oppure dare fastidio. Mi ha sempre caratterizzato anche la tendenza a voler tranquillizzare la persona che avevo davanti, quasi per dirle: ‘Non sono una sua nemica’. Può capitare di trovarsi di fronte a qualcuno che non ci capisce e tendo anche a spiegarmi moltissimo. A volte parlo davvero tanto quando ci sono dei problemi da risolvere, perché voglio essere capita e desidero che ci si comprenda reciprocamente. A un certo punto, però, bisogna lasciare andare. Ultimamente penso: ‘Non voglio arrivare al mio limite soltanto per evitare di dare fastidio agli altri. Voglio riuscire a esprimere ciò di cui ho bisogno prima di raggiungerlo’. Adesso sono più nella fase del: ‘Va bene, magari risulterò antipatica, però questo non voglio farlo’. Oppure: ‘Ero nervosa e ho risposto così. Al massimo poi chiederò scusa’. Preferisco questo piuttosto che cercare di essere sempre perfetta per non dover mai chiedere scusa”.

Ha scoperto quello che, scherzando, chiamo il sacro potere del ‘vai a quel paese’?

“Ci sto arrivando. Altrimenti si torna sempre a quella sensazione di sentirsi compressi. Se si comincia a stare scomodi dentro la propria pelle, non può salvarci nessuno: bisogna salvarsi da soli. Quindi, se devo dire di no, basta. Mi dispiace dire di no. Faccio fatica a non essere quella accomodante. Ho iniziato, però, a farlo, anche se con difficoltà. A dirmi: ‘Va bene, lo faccio. Mi dispiace, però lo faccio’. Quindi sì, ci sto lavorando”.

Scherzando sull’astrologia, lei è Acquario. Si riconosce nelle caratteristiche del suo segno?

“No. Magari sono difficile da capire e sicuramente non sono semplicissima, sono un po’ complicata. Però sento molto forti l’attaccamento e il legame con gli altri, forse persino troppo rispetto all’immagine che si attribuisce all’Acquario, che a un certo punto se ne va per conto proprio. Magari, in teoria, sarei così, ma mi sono censurata. Ho sentito di dover essere una brava bambina, una brava ragazza. È un po’ ciò che, purtroppo, a volte accade. Non voglio affrontare il discorso in maniera troppo seria, però la società, in qualche modo, insegna che bisogna sorridere, essere educate e non dare fastidio. È un messaggio sottile, ma passa e finisce per condizionarci. Ho riflettuto anche su questo aspetto e non credo sia una sciocchezza. Forse vale anche per me”.

Una ‘brava ragazza’ che rapporto ha con parole come ambizione e successo? Che cosa rappresentano per lei?

“È paradossale, perché credo ci sia una parte di me che pensa quasi di non meritarli, che siano traguardi irraggiungibili. Poi ce n’è un’altra, forse quella più autentica, quella bambina, che vuole tutto. Vuole prendersi tutto ciò per cui ha lavorato. Quindi sì, rimane una piccola parte che mi dice: ‘Ma sì, ma no, dove vuole andare?’. È una lotta interiore che credo appartenga a molte persone. In fondo, se vogliamo tornare anche a Gaia, fa parte della mente umana”.

Facciamo un gioco: le tolgo cinema, televisione, teatro e danza. Non ha più niente di tutto questo. Che cosa rimane di Federica? Chi è quando non deve dimostrare niente a nessuno?

“Una parte di me le risponderebbe che la mia vita è finita. A volte ci penso, soprattutto quando guardo alcuni colleghi che magari hanno iniziato più tardi e, prima, hanno seguito altri percorsi. Hanno quindi una parte della propria vita che si sviluppa anche in altri ambiti. Sono partita talmente convinta che, da una parte, si potrebbe dire: ‘Che bello’. Nel momento in cui viene meno tutto questo, però, che si fa? È una mia paura quasi ancestrale. D’altra parte, ho capito che non dobbiamo stare soli. Mi piace molto il senso di comunità. Non so bene come spiegarlo, ma amo anche una vita un po’ ritirata e il contatto con la natura. Se potessi, aprirei un rifugio per animali. Tre anni fa ho adottato un cane da sola, come una pazza, senza averne mai avuto uno. Ho trascorso mesi d’inferno perché non avevo alcuna esperienza, però l’ho fatto. Adesso ho i miei animali: la gatta da una parte e il cane dall’altra. Mi piace prendermi cura degli animali, delle piante, di ciò che mi circonda. Spesso immagino per me un futuro un po’ alla Kasia Smutniak, con il suo rifugio e gli asinelli. Probabilmente, se non ci fosse tutto questo, sarei molto orientata verso una vita del genere. Credo di soffrire un po’ per il modo in cui funziona il mondo oggi. Sarei però ipocrita se dicessi di non volerne fare parte, perché il cinema e l’industria hanno a che fare anche con l’economia, la velocità e tutto ciò che ne consegue. Ogni tanto, però, faccio fatica. Mi rendo conto che, se la vita procedesse un po’ più lentamente, forse non sarebbe così male”.

Qual è l’ultimo pensiero che ha la sera prima di andare a dormire?

“Cerco di avere pensieri positivi e di meditare. Spesso, però, dipende dai periodi. Ci sono momenti in cui provo un po’ di ansia pensando al giorno successivo e a ciò che mi aspetta. Sto cercando di trasformare quel pensiero in: ‘Chissà quali belle esperienze mi aspettano domani’. La mia parte più pesante, però, vive con ansia l’incertezza. Quindi non saprei darle una risposta unica. Possono emergere le preoccupazioni per il futuro oppure, quando riesco a mettere un po’ a tacere i pensieri, provo a ribaltare la prospettiva. Per ora, però, è ancora un esercizio che faccio in maniera piuttosto meccanica”.

Qual è la parte di lei che ancora nessuno ha visto?

“Come tutte le persone, non credo di avere piacere nel mostrare le mie fragilità così, esposte su un piatto d’argento. È chiaro che poi noi attori le utilizziamo per costruire i personaggi. Sicuramente c’è una grande fragilità, ma credo che non si sia ancora vista pienamente neppure la forza che possiedo. E questa è anche una mia responsabilità. È difficile da spiegare. Va bene, Federica è carina, gentile, accomodante. Però, se torniamo alle origini, alla Federica più autentica, c’è anche una grande forza e una voglia di mangiarsi la vita che forse non sono ancora emerse abbastanza. Sono sempre divisa in due ed è proprio questo l’aspetto difficile. C’è un dualismo costante”.