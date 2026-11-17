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Matteo Bassetti respinge le richieste della diffida inviata a nome di Federica Pellegrini e non rimuoverà i contenuti sul video della campionessa olimpica. L’infettivologo lo ha comunicato martedì 17 novembre con un post su Facebook, dove scrive di essere “davvero allibito” e di aver già risposto alla lettera tramite i suoi legali. Il caso nasce dal video in cui l’ex nuotatrice raccontava di aver gareggiato con 40 di febbre, criticato proprio da Bassetti a metà ottobre.

La risposta degli avvocati di Bassetti alla diffida di Pellegrini

Nel post il medico riporta passaggi della lettera redatta dagli avvocati Massimo Boggio, Paolo Canepa e Cesare Bruzzone. Secondo i legali, Bassetti ha espresso una valutazione su un messaggio pubblico “nei limiti della correttezza e della continenza espressiva”, senza offese né fatti non veritieri. Per loro non ha riscontro oggettivo attribuirgli comportamenti improntati a “malizia”, “strumentalità” e “manipolazione”.

I legali ricordano la stima di Bassetti per la “straordinaria campionessa olimpica”. Quindi, le richieste di Federica Pellegrini e del marito non saranno accolte, come quella di rimozione dei contenuti entro 48 ore. Il medico rivendica il diritto di esprimere opinioni su temi di rilievo pubblico, soprattutto scientifici.

Il video di Federica Pellegrini sulle gare con 40 di febbre e le critiche di Bassetti

A metà ottobre Federica Pellegrini aveva pubblicato su Instagram un video girato in una piscina di Livigno, rivolto ai ragazzi della Fede Academy, la scuola che gestisce con il marito Matteo Giunta. Parlando di determinazione aveva detto: “Io ho gareggiato anche con 40 di febbre”, aggiungendo che tutto dipende da quanto uno sia determinato.

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova, aveva esposto una sua opinione con un post, riconoscendo i meriti sportivi della campionessa e definendo tuttavia “un messaggio sbagliato” quello di gareggiare con la febbre, soprattutto per i giovani. La Fede Academy aveva quindi precisato che il video parlava di motivazione e che nessuno veniva invitato ad allenarsi con 40 di febbre o a ignorare i segnali del corpo.

L’accostamento con lo sfogo di Giunta sui bambini con la febbre

A gennaio Matteo Giunta aveva pubblicato su Instagram una storia contro i genitori che mandano i figli all’asilo con la febbre, dopo i ricoveri in ospedale della figlia, e Bassetti aveva dato ragione alla coppia. In seguito il medico è tornato sul caso a San Marino RTV, ospite del programma Il Colibrì, accostando quel messaggio alle parole di Federica Pellegrini e parlando di “due pesi e due misure”.