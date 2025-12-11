Federica Pellegrini e la paura per la figlia ricoverata, cosa sono le convulsioni febbrili e come si manifesta

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Non è la prima volta che accade, ma Federica Pellegrini ha trovato la forza di scriverne sui social solo adesso, dopo il terzo ricovero della figlia in ospedale a causa di febbri convulsive. Ha affidato il proprio sfogo a Instagram: “Caro diario, quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo. È la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi. Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava”. A Virgilio Notizie, le indicazioni e i consigli della pediatra Vita Antonella Di Stefano, direttore della struttura complessa di pediatria e pronto soccorso pediatrico dell’azienda ospedaliera d’emergenza Cannizzaro di Catania, e vicepresidente nazionale della Società Italiana di Pediatria (SIP).

Il ricovero della figlia di Matilde

Il pensiero scritto di Federica Pellegrini è quasi una forma di sfogo, personale, intimo, ma nello stesso tempo pubblico, perché la ex nuotatrice ha voluto condividere la sua esperienza con i follower e, soprattutto, lanciare un messaggio a chi, genitore come lei, ha provato le stesse esperienze e momenti di forte apprensione per la salute dei figli.

“L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita) con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura — ha raccontato ancora la “Divina” a proposito della figlia Matilde —. Mia mamma le ha cantato tutte le canzoncine che sapeva in direzione ospedale per tenerla sveglia ed eccoci qui, da ieri (lunedì 8 dicembre, Ndr). È arrivato il Pappo diretto dalla Polonia di corsa e siamo qui per lei, aspettando di tornare a casa. E appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso ovviamente, e speriamo non capiti più cuore mio”, ha spiegato, riferendosi anche al marito, Matteo Giunta.

Dopo alcune ore sono tutti tornati a casa, come scritto sempre su Instagram dall’ex atleta: “Siamo tornati a casina, Matilde sta molto meglio”.

Le convulsioni febbrili

Le convulsioni febbrili non sono rare e possono colpire i bambini molto piccoli, generalmente a partire dai 6 mesi di vita.

Creano molto spavento nei genitori, anche se solitamente non sono pericolose e non lasciano danni a livello cerebrale.

È importante, però, che saper riconoscerle e gestirle.

L’intervista a Vita Antonella Di Stefano

Cosa sono le convulsioni febbrili?

“Le convulsioni febbrili possono essere definite come manifestazione clinica che si può presentare nei bambini dai 6 mesi ai 5 anni circa, con un picco maggiore tra 1 anno e 3 anni e mezzo. Sono caratterizzate da un innalzamento della temperatura corporea, non per forza molto elevato: possono comparire anche a 38 gradi, quindi”.

Quali sono gli altri sintomi caratteristici?

“Come dice il nome stesso, sono accompagnate da tremori generalizzati, che si chiamano in gergo ‘clonie’. In alcuni casi può esserci anche una perdita di coscienza. Le convulsioni febbrili nella maggior parte dei casi sono benigne, cioè durano poco: si risolvono spontaneamente entro i 15 minuti, anche se in media durano intorno ai 5 minuti. È importante anche ricordare che danno problemi neurologici”.

Quanti bambini colpiscono?

“La frequenza delle convulsioni febbrili si aggira intorno al 75/80% tra i bambini nella fascia di età indicata. Più ci si avvicina ai 3/4/5 anni, più si riduce statisticamente l’incidenza”.

Quali altri sintomi possono caratterizzarle e come si distinguono, per esempio, dall’epilessia?

“Intanto la convulsione epilettica ha una durata maggiore; inoltre, non si risolve da sola e non sempre è caratterizzata da clonie generalizzate: possono anche essere, per esempio, lateralizzate. Ci può anche essere una perdita di conoscenza più frequente e un non controllo degli sfinteri, mentre difficilmente i bambini con convulsioni febbrili si fanno la pipì addosso, a meno che non si tratti di convulsioni febbrili complesse. Infine, nel caso dell’epilessia non c’è febbre”.

Come si distinguono le forme semplici da quelle complesse?

“Nelle forme complesse, le convulsioni si presentano con maggiore frequenza: ad esempio, possono tornare nell’arco delle 24 ore o persino nell’ora successiva alla prima. In questo caso il medico – del pronto soccorso oppure il pediatra di riferimento – può valutare ulteriori accertamenti strumentali che invece nel caso delle convulsioni febbrili semplici non sono necessarie. Può trattarsi, per esempio, di un encefalogramma o di risonanza magnetica. Va detto che non ci sono cure specifiche: ai genitori o caregivers vengono date alcune indicazioni per gestire le convulsioni, come un farmaco rettale o orale (va messo sotto la lingua) nel caso in cui le convulsioni durino più di 10 minuti”.

Dopo quanto tempo, quindi, possono regredire?

“Nelle forme semplici, come detto, entro i 15 minuti scompaiono da sole. Spesso, quando i bambini arrivano al pronto soccorso con i genitori sono già andate via e i bambini hanno solo un po’ di sonnolenza: i pediatri valutano la situazione e dopo un paio di ore di osservazione decidono per le dimissioni. Nel caso si ripresentino, invece, si può optare per una maggiore osservazione o un ricovero per ulteriori accertamenti”.

Quali possono essere le cause delle febbri che danno convulsioni?

“Nel caso di forme infettive di tipo meningeo, va valutato il motivo specifico dell’infezione che ha dato luogo all’interessamento meningeo. Ma nei bambini così piccoli le febbri che possono dare convulsioni febbrili possono avere diverse cause, come comuni forme influenzali, tonsilliti, ecc.”