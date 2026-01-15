Federica Pellegrini incinta ma si allena in palestra a pochi mesi dal parto, i veri rischi secondo i medici

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Prima le foto con la pancia che cresce, postate da Federica Pellegrini durante la vacanza a Dubai col marito Matteo Giunta e la figlia. Poi il video in palestra, dove l’ex nuotatrice, al settimo mese di una nuova gravidanza, si mostra intenta ad allenarsi. Immagini che hanno però scatenato polemiche sui social, dove molti utenti hanno criticato la scelta di fare attività fisica così a ridosso del parto. Tra i commenti più ricorrenti quelli di chi si rivolge alla Divina esortandola a “Non esagerare”. La risposta (in inglese) di Federica Pellegrini non si è fatta attendere: “Certo, tutto si fa sempre sotto stretta supervisione medica ed essere un’atleta aiuta!”. Parole che hanno fatto presupporre che dietro ogni sessione ci sia un programma tecnico, studiato appositamente per lei. Ma quanto e quando può far bene il movimento, anche durante una gravidanza? Fino a che mese e che tipo di sport è meglio praticare per il benessere della gestante e del feto? L’intervista concessa da Antonino Ditto, Direttore della Chirurgia ginecologica del Centro oncologico di Aviano, a Virgilio Notizie.

Lo sport per una donna in gravidanza è consigliabile?

“Certamente. Potremmo scomodare il vecchio adagio ‘mens sana in corpore sano’, che vale anche doppiamente nel caso di una donna in gravidanza, perché ha dentro di sé un altro individuo. Comunque alimentazione sana e sport sono entrambi consigliabili, anche quando si attende un figlio, se la gravidanza è cosiddetta ‘fisiologica’, cioè non presenta criticità”.

Quali sono i benefici dell’attività fisica in gravidanza?

“L’attività fisica è consiglia per molti motivi: intanto aiuta a non prendere troppi chili di troppo, che poi diventa difficile perdere dopo il parto. Le conseguenze non sono solo estetiche, ma in termini di salute: una moderata attività fisica aiuta a ridurre il rischio di patologie dismetaboliche, cioè a carico del metabolismo. Ci riferiamo, per esempio, a una maggiore probabilità di andare incontro a diabete o aumento di trigliceridi o colesterolo. I dati indicano che queste variazioni sono la causa del 50% delle patologie cardiocircolatorie e sono legate a uno scorretto stile di vita, quindi sarebbero evitabili, sia per le donne in gravidanza che per tutta la popolazione. Inoltre, avere un indice BMI, quindi una massa corporea, superiore a 30 è correlato a un maggior rischio di carcinoma all’endometrio”.

L’attività fisica, però, non deve essere mai essere eccessiva, in gravidanza, vero?

“Certamente, non bisogna esagerare. Quando si parla di sport in gravidanza si intende sempre nell’ambito della moderazione, senza sforzi esagerati. Vedere video e foto di Pellegrini che fa pesi possono far pensare che non si tratti di un’attività consigliabile, ma lei è un’atleta e sicuramente, come ha spiegato, è seguita da esperti”.

Lo sport in gravidanza fa bene anche al feto?

“Sì, esatto: aumenta, per esempio, l’ossigenazione. Naturalmente sempre nell’ambito della moderazione, quindi si intende che anche il footing o la bicicletta possono giovare a gestante e bambino”.

Che tipo di attività fisica, in particolare, è indicata?

“Sicuramente il nuoto è indicato anche dalle linee guida dei cardiologi americani, che consigliano di privilegiare l’attività non solo ‘cardio’: vanno bene, quindi, anche passeggiate veloci o jogging leggero, attività isotoniche che non richiedono un carico particolare a livello cardiaco o dell’apparato osteo-scheletrico, come appunto il nuoto”.

Con che frequenza si può praticare sport mentre si attende un figlio?

“L’ideale sarebbe tutti i giorni, se moderato. Per esempio, gli esperti statunitensi indicano un’attività continua, dal lunedì a venerdì, che può essere anche solo una passeggiata dopo pranzo e dopo cena – condizioni meteo e climatiche permettendo – per aiutare la digestione ed evitare un accumulo di grassi”.

C’è un termine oltre il quale è meglio fermarsi e perché?

“In realtà se una donna si sente bene e, ripeto, rientra nell’ambito di quella che il ginecologo definisce una ‘gravidanza fisiologica’, senza criticità o complicazioni, potrebbe proseguire fino a ridosso del parto. Molte donne, d’altro canto, proseguono anche l’attività lavorativa quando se la sentono, fino al giorno prima. Laddove ci sia invece un rischio di abortività, si deve osservare il riposo o ricorrere anche a terapie progestiniche. Ma nella norma come insegnano altri mammiferi, non ci sono controindicazioni. È chiaro che con il pancione magari l’attività con pesi è meno indicata a ridosso del termine gravidanza”.

Anche l’età conta o le indicazioni valgono per tutte le gestanti?

“Le indicazioni valgono per tutte le donne, ma certamente l’età può influire: nella società occidentale, ormai, le gravidanze avvengono sempre più in là negli anni, dai 35 ai 40 o 42 anni: man mano che l’età anagrafica avanza, però, aumenta il rischio di criticità. Ricordiamo che il picco dell’età fertile si ha a 21 anni. Oggi quasi pochissime donne, anche in Africa, hanno figli a questa età. Aumentano, invece, le cosiddette ‘primapare attempate’ insieme a gravidanze per le quali si ricorre alla procreazione medicalmente assistita, che richiedono maggiore attenzione”.