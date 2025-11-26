Federica Pellegrini risponde a Filippo Magnini sull'intervista a Belve, "poco rispetto", "mi viene da ridere"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Federica Pellegrini ha replicato alle affermazioni di Filippo Magnini sulla loro relazione, durata sei anni, dal 2011 al 2017. La campionessa olimpica, ha smentito le parole dell’ex nuotatore. “Mi viene da ridere” ha commentato l’ex nuotatrice che, già in passato, aveva parlato della loro storia.

Cosa ha detto Filippo Magnini su Federica Pellegrini

Nella puntata di Belve del 25 novembre, ospite di Francesca Fagnani, l’ex nuotatore, concorrente di Ballando con le Stelle 2025, ha ripercorso la sua carriera.

Non sono mancate digressioni sulla sua vita privata e sui suoi trascorsi sentimentali.

IPA Filippo Magnini ospite nella puntata di Belve del 25 novembre

A domanda della conduttrice sulla sua relazione con Federica Pellegrini, è entrato nel dettaglio sulla fine della loro storia.

“È stato un amore importante? Un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non c’è stato tanto rispetto nei miei confronti: a parte i primissimi tempi, non è stata una bella storia, no, non mi ha lasciato un bel ricordo. Lei non si è rivelata la persona che pensavo”.

Queste le parole di Filippo Magnini a Belve sulla relazione con Federica Pellegrini.

La replica di Federica Pellegrini

In un’intervista del 26 novembre a La Stampa, è arrivata la replica di Federica Pellegrini.

La campionessa olimpica ha smentito Filippo Magnini commentando “Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere”.

Ha poi aggiunto di non voler alimentare ulteriormente la discussione “Non voglio aggiungere nulla. Va bene così”.

In una vecchia intervista, sempre a La Stampa, Federica Pellegrini aveva specificato: “Io e lui ci siamo massacrati, quindi è evidente che non eravamo destinati a essere importanti l’uno per l’altra”.

La versione della ex nuotatrice

Non è la prima volta che Federica Pellegrini e Filippo Magnini parlano della loro relazione.

In un’intervista pubblicata il 24 dicembre 2024 dal Corriere della Sera, l’ex nuotatrice era entrata nei dettagli della loro storia.

“Con Filippo sono stati sei anni importanti, belli e molto difficili. Lui ha fatto tanto male a me all’inizio, io l’ho fatto a lui alla fine, perché non ero sicura”, aveva dichiarato la campionessa olimpica.

Aveva poi aggiunto di aver scoperto di essere stata tradita due volte.