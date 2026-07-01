Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto, il messaggio di addio: "Questi 22 anni una bellissima passeggiata"

Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto: dopo 22 anni di indagini e di scoop, di ritrovamenti e di retroscena, la giornalista e conduttrice Romana chiude il capitolo. L’ultima puntata della fortunata trasmissione di Rai 3 si è aperta con un ringraziamento: “Permettetemi di dirvi grazie”. E si è chiusa con ulteriore e sentito ringraziamento ai telespettatori e alla squadra.

Chi l’ha visto, Federica Sciarelli lascia dopo 22 anni

“Intanto permettetemi di dirvi grazie. Grazie a voi. Vi sto leggendo tutti, mi raccontate anche le vostre cose private. Questa è una bellissima comunità che non deve andare dispersa. Però grazie, davvero. Parleremo dopo di quel che accade”.

Così Federica Sciarelli ha aperto la puntata di Chi l’ha visto di mercoledì 1 luglio, l’ultima puntata di stagione. Ma, soprattutto, l’ultima puntata con la sua lunga conduzione.

ANSA

Nel frattempo impazza il toto-nomi su chi potrebbe sostituire Federica Sciarelli a Chi l’ha visto, fra retroscena e smentite.

L’addio di Sciarelli a Chi l’ha visto

Questo il messaggio di addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto e al suo pubblico, pronunciato in chiusura della puntata di mercoledì 1 luglio:

Quando finisce una stagione si ringrazia sempre. I ringraziamenti sono doverosi e, pensate, una stagione così lunga! Ma per me questi ventidue anni sono stati una passeggiata, una bellissima passeggiata. Io ringrazio il TG3 che mi ha formato, ringrazio Rai 3 che mi ha accolto. E devo ringraziare la mia bellissima squadra, che stanno lì, tutti quanti, uno accanto all’altro. E non lo vedete, ma c’è anche il nostro direttore Paolo Corsini. Però vorrei ringraziare voi familiari, perché vi siete affidati. Avete detto: “Federica, pensaci tu, squadra di Chi l’ha visto, pensateci voi”. Vi siete fidati di noi. E poi devo ringraziare tutti i nostri telespettatori perché hanno aiutato chi ha chiesto aiuto. E io lo so, qualcuno di voi è sceso per strada quando cercavamo qualche persona che vagava senza contezza di sé, come dico sempre io, e quella persona ce l’avete trovata e ce l’avete portata a casa. Quindi io abbraccio tutti e tutte…

Dopo aver lanciato le notizie del Tg3 Linea notte, Federica Sciarelli si è accomiatata con un commosso “Buonasera”.

Federica Sciarelli prima di Chi l’ha visto

Federica Sciarelli è arrivata a Chi l’ha visto nel 2004. Prima era in forze al Tg3, svolgendo anche il ruolo di conduttrice, prima per l’edizione delle 22:30 e successivamente per l’edizione delle 19:00, la più importante, e collaborando alla realizzazione e alla conduzione di Primo Piano, la rubrica di approfondimento del tg.

Negli anni ancora precedenti era stata giornalista politica, inviata e quirinalista e autrice per diversi programmi. Al Tg3 era stata chiamata nel 1987. In Rai era entrata giovanissima, attorno ai 20 anni, con una borsa di studio Rai per l’avviamento alla carriera giornalistica.

Sciarelli è anche scrittrice ed è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L’alta onorificenza le venne conferita nel maggio del 1991 dal presidente Francesco Cossiga.

Così Federica Sciarelli ha cambiato Chi l’ha visto

La prima edizione di Chi l’ha visto? andò in onda nel 1989. Alla conduzione c’erano i giornalisti Donatella Raffai e Paolo Guzzanti. Chi l’ha visto era più o meno ispirato a Dove sei?, una rubrica dei Portobello nella quale Enzo Tortora si occupava delle persone scomparse.

L’impostazione, con le telefonate dei telespettatori che fornivano segnalazioni, andò avanti immutato fino all’arrivo di Federica Sciarelli.

Dal 2004, con l’arrivo della nuova conduttrice proveniente dal Tg3, l’impostazione aggiunse qualcosa: accanto alle indagini sugli scomparsi, Chi l’ha visto cominciò a occuparsi anche dei più famosi casi di cronaca giudiziaria, seguendo anche i più seguiti casi di nera.

Negli anni non mancarono scoop. Il 6 ottobre 2010, ad esempio, Sciarelli annunciò in diretta alla madre di Sarah Scazzi il ritrovamento del corpo della ragazza.

Nel luglio 2005, una telefonata anonima, raggiunse la redazione in diretta: ”Riguardo al fatto di Emanuela Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica si Sant’Apollinare e del favore che Renatino fece al cardinal Poletti, all’epoca”. Il corpo seppellito era quello di Enrico ”Renatino” De Pedis, boss della banda della Magliana assassinato a Roma nel febbraio 1990.

E fu grazie a Chi l’ha visto a trazione Sciarelli che venne assolto “per non aver commesso il fatto” il somalo Hashi Omar Hassan, dall’accusa di avere partecipato all’omicidio della giornalista del Tg3 Ilaria Alpi e dell’operatore Miran Hrovatin, a Mogadiscio nel marzo del 1994. Hashi era stato condannato a 26 anni per via di una testimonianza farlocca che lo incastrava. Chi l’ha visto scoprì l’imbroglio e dopo l’istanza di revisione del processo Hashi venne scagionato.