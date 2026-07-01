Federica Sciarelli lascia Chi l'ha Visto, incertezza su chi la sostituirà: salta Coletta, prende quota Rinaldi

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Federica Sciarelli ha deciso di lasciare la conduzione di Chi l’ha visto dopo 22 anni. La Rai sta cercando di trovare una soluzione per rimpiazzare la giornalista. Nei giorni scorsi aveva preso quota il nome del dirigente Stefano Coletta. Un’ipotesi che sarebbe però rapidamente tramontata. Dunque resta aperto il nodo legato a chi raccoglierà la pesante eredità di Sciarelli. Tra i papabili ci sarebbe anche Pino Rinaldi.

Federica Sciarelli lascia Chi l’ha Visto: tramontata l’ipotesi Coletta, Rinaldi alla finestra

Secondo quanto riferisce l’AdnKronos, non sarà Stefano Coletta a prendere il timone dello storico programma di Rai 3.

Le chance di vedere il dirigente Rai alla guida di Chi l’ha Visto sarebbe precipitate nelle ultime ore.

ANSA

Starebbero invece salendo le possibilità di Pino Rinaldi che conosce molto bene la trasmissione, essendo stato per anni un autore della squadra che ha lavorato con Federica Sciarelli. Oggi il giornalista è un volto di La7.

In corsa per il posto vacante anche Giorgia Cardinaletti, volto del Tg1, e Manuela Moreno, attualmente padrona di casa della versione estiva de ‘La Vita in Diretta’.

Si sta anche valutando il profilo di Emilia Brandi, giornalista e conduttrice del programma di Rai 1 ‘Cose Nostre’.

L’ipotesi della soluzione interna

Non si esclude nemmeno che la scelta possa maturare all’interno di Chi l’ha visto, promuovendo una delle inviate storiche del programma come Raffaella Griggi o Veronica Briganti.

Qualora si optasse per questa strategia, verrebbe riproposta la dinamica che si è vista a Report. Quando Milena Gabanelli decise di defilarsi fu indicato come suo successore Sigfrido Ranucci, giornalista formatosi proprio nella trasmissione di inchiesta di Rai 3.

Fagnani, Fialdini e Daniele fuori dal toto-nomi

Sarebbero invece uscite dalla rosa del toto-nomi Eleonora Daniele e Francesca Fialdini, già molto impegnate con i rispettivi programmi.

Anche l’ipotesi di Francesca Fagnani sarebbe naufragata. Sempre l’AdnKronos scrive che in realtà non è mai davvero decollata l’idea di affidare alla giornalista romana la guida della trasmissione dal momento che anche nella prossima stagione televisiva sarà al timone di Belve.