Federica Sciarelli lascia Chi l'ha Visto, la nota della Rai e i possibili eredi da Eleonora Daniele a Giletti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una nota diffusa dalla Rai ha confermato nella sostanza le indiscrezioni sull’addio di Federica Sciarelli alla conduzione della popolare trasmissione Chi l’ha Visto. Tra i nomi che circolano come possibili sostituti della conduttrice figurano quelli di Eleonora Daniele e di Massimo Giletti.

La nota della Rai su Federica Sciarelli e Chi l’ha Visto

La Rai ha diffuso una nota in seguito alle indiscrezioni sull’addio di Federica Sciarelli a ‘Chi l’ha visto’. Nel comunicato si legge: “Rai e Federica Sciarelli, in vista dello scadere del contratto che lega la professionista alla tv pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni”.

La nota prosegue così: “Parallelamente, sono in corso riflessioni anche su ‘Chi l’ha visto?’, programma di cui Sciarelli è da oltre vent’anni il volto di riferimento e centrale nell’offerta del Servizio pubblico e su chi potrebbe raccoglierne l’eredità“.

ANSA

Chi può sostituire Sciarelli a Chi l’ha visto, da Daniele a Giletti

In seguito alle notizie sull’addio di Federica Sciarelli allo storico programma di Rai3 ‘Chi l’ha visto’, l’agenzia Adnkronos ha svelato le prime indiscrezioni sui possibili sostituti.

Nella lista figurano i nomi di Eleonora Daniele e Massimo Giletti, volti noti di Viale Mazzini.

Le parole di Federica Sciarelli su Chi l’ha visto

Ad agosto del 2025, in un’intervista al Corriere della Sera, Federica Sciarelli aveva detto a proposito della conduzione di ‘Chi l’ha visto’: “Accettai pensando di rimanerci un anno o due. Poi ho capito che, da qui, potevo aiutare di più. È bello prendere lo stipendio per dare una mano agli altri”.

La conduttrice aveva anche rivelato: “Finito di lavorare, io chiudo tutto e vado sui pattini“.

Le anticipazioni sulla puntata di Chi l’ha visto del 24 giugno

In attesa di conoscere il nome del nuovo conduttore nella prossima stagione di ‘Chi l’ha visto’, la trasmissione di Rai3 torna in tv stasera, mercoledì 24 giugno, alle ore 21,15 su Rai 3.

In puntata si parlerà del caso delle due sorelle scomparse da Civitella Alfedena e ritrovate poi dopo due settimane a Formia, in provincia di Latina. La Procura ha fermato la mamma, il suo compagno e il nonno per sequestro di persona aggravato in concorso. Una quarta indagata è la lontana parente che ha ospitato le due ragazze in casa tra la sparizione e il ritrovamento.

Si tornerà a parlare anche della morte della giudice Francesca Ercolini, trovata senza vita quasi quattro anni fa nella sua abitazione. La mamma non ha mai creduto al suicidio e lotta per sapere che cosa sia accaduto.

Infine, la trasmissione tratterà il caso di mamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella. La Procura punta a scoprire chi abbia portato la ricina in quella casa e come.