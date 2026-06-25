Federica Sciarelli lascia Chi l'ha Visto, prima serata Rai o passaggio a Mediaset? Il tetto di 240 mila euro

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Federica Sciarelli lascia dopo 22 anni la conduzione di Chi l'ha Visto?, con la Rai che annuncia la ricerca di un nuovo conduttore.

La giornalista potrebbe avere un nuovo programma in prima serata mentre il suo contratto, in scadenza a luglio, non è ancora rinnovato.

Tra i possibili eredi del programma si fanno i nomi di Massimo Giletti, Eleonora Daniele, Francesca Fagnani e Pino Rinaldi.

Chi l’ha Visto? cambia conduzione: Federica Sciarelli lascia dopo 22 anni lo storico programma di Rai 3, tra i più longevi della tv pubblica. Lo fa sapere la Rai in un comunicato in cui si parla di nuovi progetti per la giornalista e della ricerca di un nuovo conduttore per la trasmissione. Per Sciarelli si vocifera di un nuovo programma in prima serata, ma con il contratto in scadenza a fine luglio non sono esclusi colpi di scena, come l’eventuale passaggio a Mediaset.

Federica Sciarelli lascia Chi l’ha Visto?

Dalla prossima stagione Federica Sciarelli non condurrà più Chi l’ha visto?, storico programma di Rai 3 che si occupa di persone scomparse e casi di cronaca nera irrisolti.

Volto simbolo e colonna portante di uno dei più longevi format della tv pubblica, la giornalista era al timone della trasmissione dal 2004, quando aveva ereditato la conduzione da Daniela Poggi.

ANSA

Ad annunciare la svolta la stessa Rai, con un comunicato diffuso mercoledì 24 giugno, ad appena una settimana dalla presentazione dei palinsesti autunnali.

Secondo quanto riferisce Ansa, Sciarelli avrebbe comunicato l’addio ai vertici aziendali e alla sua redazione il giorno prima, durante la preparazione della puntata di ieri.

Si sarebbe trattato di una sua decisione, maturata nel tempo. Più volte negli ultimi anni, in varie occasioni, la giornalista aveva parlato della possibilità di lasciare il programma per via dell’impatto psicologico che hanno su di lei le storie che tratta.

La nota della Rai

“Rai e Federica Sciarelli, in vista dello scadere del contratto che lega la professionista alla tv pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni”, si legge nella nota della Rai.

“Parallelamente, sono in corso riflessioni anche su Chi l’ha visto?, programma di cui Sciarelli è da oltre vent’anni il volto di riferimento e centrale nell’offerta del Servizio pubblico e su chi potrebbe raccoglierne l’eredità”.

Per Sciarelli nuovo programma Rai o passaggio a Mediaset?

Resta da capire quale sarà il futuro di Federica Sciarelli, il cui contratto con la Rai scade a fine luglio e non è stato ancora rinnovato.

La questione del tetto dei 240 mila euro per i dirigenti Rai non è un problema, dato che Sciarelli ha un contratto da collaboratrice esterna che supera quella cifra.

Per l’ex giornalista del Tg3 si parla di un nuovo programma in prima serata: si attendono notizie a breve, dato che i nuovi palinsesti verranno presentati il prossimo 3 luglio ad Ancona.

Non sono esclusi però colpi di scena, come l’eventuale passaggio a Mediaset, sulla scia di quanto fatto da Milo Infante.

Chi l’ha visto, i nomi per la conduzione

Dopo l’annuncio della Rai è subito partito il totonomi per il nuovo conduttore di Chi l’ha Visto?.

Diverse le figure, interne e non, che in queste ore vengono associate al programma di Rai 3, in onda dal 1989.

Tra i papabili nuovi conduttori di Chi l’ha visto? Ansa fa i nomi di Massimo Giletti, Eleonora Daniele, Francesca Fagnani e Pino Rinaldi.