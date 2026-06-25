Federica Sciarelli lascia Chi l'ha Visto, Sigfrido Ranucci la elogia per come ha trattato Garlasco: "L'unica"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’annunciato addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? continua a far discutere e ad alimentare il dibattito sul futuro dello storico programma di Rai3. A intervenire è Sigfrido Ranucci, che ha lodato il lavoro della collega, definendola “unica” nel modo in cui ha affrontato il caso di Garlasco e sottolineando le difficoltà che comporta raccogliere l’eredità di una conduttrice così fortemente identificata con una trasmissione.

Sigfrido Ranucci parla di Federica Sciarelli

L’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? apre inevitabilmente interrogativi sul futuro di uno dei programmi più longevi e seguiti della televisione italiana.

Mentre continuano a circolare indiscrezioni e ipotesi sui possibili successori, a intervenire sulla questione è stato, tramite un’intervista ad Adnkronos Sigfrido Ranucci, volto di Report.

Alla Sciarelli il giornalista ha rivolto parole particolarmente significative: “Federica è una straordinaria professionista”, ha dichiarato, rivelando di essere a conoscenza da tempo della sua decisione di lasciare la trasmissione.

Sciarelli “unica” su Garlasco

Tra gli aspetti che più apprezza del lavoro svolto dalla giornalista, Ranucci ha indicato la gestione del delitto di Garlasco, uno dei casi di cronaca più discussi e seguiti degli ultimi anni.

“Devo farle i complimenti per come ha trattato, unica in tutto il panorama televisivo, il caso Garlasco”, ha affermato.

Secondo il conduttore di Report, il grande merito di Sciarelli è stato quello di affrontare una vicenda tanto delicata senza cedere alle logiche del sensazionalismo, mantenendo invece l’approccio rigoroso e responsabile che dovrebbe caratterizzare il servizio pubblico.

Chi al posto della Sciarelli

Sul tema della successione, Sigfrido Ranucci ha una posizione precisa. Per il giornalista sarebbe preferibile puntare su una figura già interna alla squadra di Chi l’ha visto?, in grado di conoscere dinamiche e meccanismi del programma.

Una scelta che garantirebbe continuità e permetterebbe di preservare gli equilibri costruiti negli anni.

Nonostante il toto-nomi che da giorni anima il dibattito televisivo, Ranucci ritiene che la persona più adatta a indicare un eventuale successore sia proprio Federica Sciarelli.

Una convinzione che nasce dalla conoscenza diretta del lavoro necessario per guidare programmi così delicati e fortemente legati alla fiducia del pubblico.

Ranucci erede di Milena Gabanelli

All’Adnkronos Ranucci ha raccontato proprio la complessità di una successione in programmi che finiscono per identificarsi completamente con il loro conduttore: esperienza che lui ha vissuto quando ha raccolto il testimone di Milena Gabanelli alla guida di Report.

“Ereditare un programma fortemente identificato con il volto della sua conduttrice è stato molto complicato”, ha raccontato il giornalista, ricordando il delicato passaggio avvenuto dopo l’uscita di scena della fondatrice dello storico programma d’inchiesta.

Per oltre un anno, ha spiegato, evitò persino di leggere i social network a causa dei commenti negativi. A pesargli maggiormente erano però le accuse e le insinuazioni secondo cui avrebbe favorito l’uscita di scena della Gabanelli.

Un’ipotesi che ha sempre respinto, ribadendo il forte rapporto di stima e amicizia che li lega ancora oggi.