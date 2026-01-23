Federica Torzullo, avvocato di Carlomagno smentisce il tentativo di bruciare il corpo con "condotta maldestra"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’avvocato di Claudio Carlomagno, l’uomo che ha confessato l’omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, ha fatto chiarezza sul presunto tentativo di bruciare il corpo della vittima. Il legale ha affermato che la condotta del suo assistito era volta a bruciare non il cadavere, bensì tutto ciò da lui utilizzato per ripulire il sangue. Le fiamme, però, si sarebbero estese fino al corpo della donna, che era lì vicino, e Carlomagno avrebbe spento il fuoco con della sabbia e con una pala.

Carlomagno ha tentato di bruciare il cadavere di Federica Torzullo?

L’avvocato di Claudio Carlomagno ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Mattino Cinque, smentendo la ricostruzione secondo cui l’uomo avrebbe tentato di bruciare il corpo della moglie Federica Torzullo dopo aver compiuto il femminicidio.

Il legale di Carlomagno ha spiegato che la condotta del suo assistito “non era volta a bruciare il corpo, ma esclusivamente i tappetini, gli asciugamani e tutto ciò da lui utilizzato per pulire il sangue. Vicino c’era il corpo di Federica, il cassone era pieno di materiale infiammabile e purtroppo il fuoco si è esteso al cadavere. Carlomagno è riuscito a spegnerlo usando della sabbia e una pala che erano lì nelle vicinanze”.

ANSA

Femminicidio Federica Torzullo: Carlomagno ha avuto un complice?

Nel suo intervento, l’avvocato di Carlomagno ha anche commentato l’ipotesi dell’esistenza di un complice, affermando: “Se avesse avuto l’aiuto di altre persone, a mio giudizio, sarebbe stato più accorto. Proprio la condotta maldestra che lui ha avuto subito dopo la morte di Federica lo dimostra”.

Carlomagno ha sostenuto di non sapere nulla della relazione intrapresa dalla moglie con un altro uomo. L’avvocato, a tal proposito, ha spiegato: “Questa relazione ha avuto inizio circa un anno fa. La signora era adusa ad andare fuori per lavoro e, in quest’ottica, il mio assistito non ne era a conoscenza”.

Cosa non torna nella confessione di Claudio Carlomagno

La trasmissione Mattino Cinque ha messo in fila in un servizio i punti oscuri della confessione di Claudio Carlomagno sul femminicidio della moglie Federica Torzullo.

Innanzitutto, il movente. L’uomo si è giustificato così: “Temevo di perdere mio figlio”. L’ipotesi, però, è considerata inverosimile dalla famiglia della vittima. Per i gip, inoltre, non sarebbe stata neanche la rivelazione sulla nuova relazione della donna a far scattare nel marito il desiderio di vendetta, quanto la volontà di non stravolgere la propria stabilità.

Poi, i tempi che hanno scandito il femminicidio. “Non ci troviamo sulla tempistica”, ha detto il procuratore Liguori.

Nell’ordinanza del gip si legge: “Non si può escludere che ci siano ulteriori elementi e profili investigativi da approfondire”. L’attenzione è sui movimenti di Carlomagno, ricostruiti dalla trasmissione: la mattina del 9 gennaio l’auto di suo padre è stata davanti all’abitazione in cui è avvenuto l’omicidio dalle 7,08 alle 7,17. Carlomagno è uscito di casa a bordo della sua auto alle 7,35 con, nel bagagliaio, il corpo della vittima. Dopo un andirivieni tra casa e ditta, alle 14,17 è rientrato a casa accompagnato da una persona ancora non identificata: “Di chi si tratta? Era a conoscenza dell’omicidio?” sono gli interrogativi posti nel servizio.

Anche l’arma del delitto è avvolta nel mistero. Carlomagno ha indicato un fossato nella frazione di Anguillara Sabazia come luogo in cui avrebbe buttato l’arma, che però non è stata ancora trovata. L’uomo ha riferito di aver trovato il coltello nel bagno dell’abitazione.

Infine, l’orario della morte, che potrebbe essere spostato indietro: la presenza nello stomaco della vittima di residui di cibo in fase digestiva, accertata dall’autopsia, lascerebbe infatti presupporre che l’omicidio possa essere avvenuto la sera dell’8 gennaio e non la mattina del 9 all’alba come sostenuto da Carlomagno.

Omicidio Federica Torzullo, le parole dell’avvocato della sorella

L’avvocato della sorella di Federica Torzullo ha dichiarato a Mattino Cinque: “Possiamo definire il movente del bambino un altro espediente difensivo. La traiettoria difensiva è abbastanza chiara ed è quella di toglierlo dal quadro della norma del femminicidio”, reato che lo pone a rischio ergastolo.