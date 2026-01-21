Federica Torzullo, avvocato di Claudio Carlomagno spiega la dinamica dell'omicidio e il "problema del figlio"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sulla dinamica dell’omicidio e le motivazioni che avrebbero portato Claudio Carlomagno a uccidere Federica Torzullo si è espresso l’avvocato Andrea Miroli. Il legale ha raccontato come è andato l’interrogatorio e ha risposto alle domande dei giornalisti in merito al movente dell’omicidio. Secondo l’avvocato, “il problema sarebbe il bambino“, facendo riferimento alla separazione e al presunto affidamento esclusivo che sarebbe potuto andare alla madre.

Il movente dell’affidamento

Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica Torzullo, moglie dalla quale si stava separando. Secondo quanto dichiarato durante l’interrogatorio di garanzia, il movente è legato alla paura di perdere l’affidamento del figlio, al quale Carlomagno ha detto di essere molto legato. L’avvocato conferma che il bambino era tutto per lui.

Sarebbe stato questo il tema del litigio tra i due, ancora coniugi anche se con l’intenzione di separarsi, e che potrebbe essere confermato come movente del femminicidio. L’avvocato Miroli ha dichiarato che l’omicidio è stato “di impeto”, ma stiamo parlando, è giusto ricordarlo, di un omicidio avvenuto in 45 minuti con 23 coltellate e, secondo il procuratore capo di Civitavecchia, commesso con estrema ferocia, visto che l’uomo avrebbe anche amputato alcune parti del corpo della donna.

Inoltre avrebbe tentato di darle fuoco e ha avuto il tempo e la lucidità di inserire ghiaia e sabbia all’interno della fossa nella quale ha lasciato il corpo con lo scopo di non far emergere gas e odori della decomposizione. La criminologa Roberta Bruzzone parla infatti di overkilling.

“Il problema era il bambino”

Sempre secondo il legale, tutto sarebbe da ricondurre alla condizione di separazione tra i due. Questa sembrava non arrivare mai, dice tra le righe, anche dopo l’incontro con gli avvocati divorzisti. Non ci sarebbe stato un secondo incontro e questo potrebbe aver acceso i toni. Secondo Miroli, infatti, tra i due non c’erano stati episodi violenti prima dell’omicidio, ma litigi di tipo verbale tipici di una coppia che si sta separando in maniera turbolenta.

Il movente quindi ricadrebbe sull’ipotesi o sul rischio che il bambino venisse assegnato a lei in via esclusiva, cosa che, ripete l’avvocato, avrebbe fatto insorgere “il fatto” in Carlomagno. A quel punto il legale dichiara: “Il problema è tutto nel bambino”, per rafforzare la causa del femminicidio.

La motivazione però non convince molto e ne ha parlato la consulente della famiglia della vittima, Gabriella Marano, che ha spiegato come ormai nelle separazioni tra coniugi l’affido paritario non venga negato a nessuno e come Federica, durante gli incontri preliminari con gli avvocati per la separazione, non avesse chiesto l’affidamento esclusivo.

Le condizioni di Claudio Carlomagno

Come succede spesso in queste prime dichiarazioni, il legale ha raccontato il momento dell’interrogatorio e come sta il suo assistito, senza scendere troppo nei dettagli che invece sono oggetto delle indagini e di ulteriori verifiche prima del processo. Ha spiegato perché Carlomagno si era avvalso della facoltà di non rispondere, poiché non erano state notificate per tempo notizie del decreto di fermo, ma solo in carcere alle 14:30.

L’interrogatorio sarebbe durato quattro ore, nelle quali l’assistito ha confermato di essere l’autore del femminicidio e il presunto movente. L’avvocato, a questo punto, risponde a una domanda di una giornalista, ovvero se Carlomagno si fosse rivolto alla famiglia di Federica, e afferma che “si sta svegliando da un incubo nel quale si è trovato”. Una frase che suona strana nel momento in cui non ci si ritrova in un omicidio come colpevole.

Inoltre è stato definito dagli investigatori come una persona con una grande capacità organizzativa, usata per compiere il femminicidio e il relativo depistaggio. Aggiunge che si rende conto di aver distrutto tre famiglie e di aver sottratto al figlio sia la madre che il padre.

