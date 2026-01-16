Federica Torzullo, cellulare agganciato fra una cava e una discarica: la testimonianza di un operaio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Le ricerche di Federica Torzullo proseguono ad Anguillara Sabazia tra una cava e una discarica, con rilievi del Ris, dopo che il cellulare della donna è stato agganciato nell’area. Il marito, Claudio Carlomagno, è indagato per omicidio: analisi di mezzi, Gps e celle telefoniche sono in corso, con la svolta del caso che potrebbe essere vicina.

Le ricerche di Federica Torzullo

Venerdì 16 gennaio sono cresciute d’intensità le ricerche di Federica Torzullo, la 40enne scomparsa la sera dell’8 gennaio ad Anguillara Sabazia (Roma).

La donna non è più stata vista da dopo le 23 di quel giorno: una telecamera privata avrebbe documentato il suo ingresso nella villetta familiare senza però registrare alcuna uscita successiva.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il marito di Federica, Claudio Carlomagno, è stato formalmente indagato per omicidio e occultamento di cadavere dall’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia, pur restando al momento a piede libero.

Il cellulare agganciato

Nelle ultime ore, i carabinieri del Ris e del Nucleo Investigativo di Ostia stanno effettuando rilievi in una discarica e presso la cava Lapillo di Anguillara, aree attenzionate dopo che il cellulare di Federica risulterebbe aver agganciato una cella telefonica in quella zona il 9 gennaio.

Durante le attività, come riporta Adnkronos, sarebbero stati ritrovati anche dei guanti monouso in silicone, ora analizzati per verificare se contengano tracce utili alle indagini. Le operazioni di scavo con ruspe proseguono sotto la supervisione degli specialisti per individuare qualsiasi elemento materiale collegabile alla donna.

Parallelamente, sono proseguite le ispezioni nel lago di Bracciano da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco, al momento senza esiti utili. Le verifiche tecniche comprendono anche l’analisi dei tachigrafi dei camion aziendali e dei dati Gps legati ai dispositivi mobili della coppia.

La testimonianza di un operaio

Emergono inoltre nuove testimonianze: un operaio impiegato nella cava, nel corso del programma televisivo “Dentro la notizia”, ha rivelato alcuni dettagli.

“Claudio lo conosciamo, ma non lo vediamo da un po’” ha affermato, spiegando che nella zona vi sono diverse cave (circa 4 o 5) ma che le più vicine sono due.

“Il 9 gennaio la cava era aperta dalle 7 di mattina. Non abbiamo visto Claudio quel giorno, è qualche mese che non viene” ha affermato l’operaio.