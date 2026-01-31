Federica Torzullo, Claudio Carlomagno e i messaggi per tentare di riconquistarla: "Non facciamo svanire tutto"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Claudio Carlomagno aveva scritto dei messaggi a Federica Torzullo nel tentativo di riconquistarla. Il dettaglio è emerso durante l’indagine sul femminicidio di Anguillara. L’uomo, reo confesso, scriveva alla moglie lunghi messaggi dal contenuto apparentemente tenero, nei quali traspariva la sua contrarietà al mettere fine al rapporto.

Cosa scriveva Claudio Carlomagno a Federica Torzullo

A svelare il contenuto di uno dei messaggi di testo inviati da Claudio Carlomagno alla moglie, Federica Torzullo, è la trasmissione Quarto Grado condotta da Gianluigi Nuzzi. “Appena sono venuto a letto sono stato ad ammirarti mentre riposavi e poi senza darti fastidio ho cercato di tenerti a me”, ha scritto l’uomo.

“Vorrei in punta di piedi cercare di riportarti a me fin quando avrò l’ultimo respiro. Non posso immaginare una vita senza te”, ha proseguito. “Uscire la mattina e non sapere nulla di te fino al tuo rientro è una co(r)tellata continua. Ti prego, non facciamo svanire tutto, ti amo”, si legge ancora nel messaggio svelato da Quarto Grado.

Delitto di Federica Torzullo: la versione di Claudio Carlomagno

Parole che, rilette oggi alla luce di quanto accaduto ad Anguillara, assumono un significato completamente diverso. Dopo circa due settimane di ricerche, Claudio Carlomagno ha infatti confessato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo nella loro casa.

Secondo la prima versione fornita dall’uomo, il delitto sarebbe avvenuto la mattina del 9 gennaio, il giorno dopo un acceso litigio per l’affidamento del figlio. La coppia, infatti, era in fase di separazione. E come dimostrano anche i messaggi resi pubblici da Quarto Grado, Claudio Carlomagno non era propenso ad accettare la scelta della moglie.

All’indomani del litigio, almeno secondo la versione dell’uomo, avrebbe ucciso Federica Torzullo colpendola con un coltello trovato in casa e poi nascondendo il corpo in un terreno della ditta di proprietà di Carlomagno.

L’appello della sorella di Federica Torzullo

Dopo la confessione e l’arresto di Claudio Carlomagno, i genitori di quest’ultimo, presi di mira anche sui social per l’accaduto, si sono tolti la vita. Nessuno dei due è mai stato indagato.

Una tragedia nella tragedia che ha scosso per la seconda volta la comunità di Anguillara. Il figlio di Claudio Carlomagno e Federica Torzullo è stato affidato ai nonni materni, genitori di Federica Torzullo.

Nel frattempo, Stefania Torzullo, sorella di Federica, ha chiesto di incontrare il cognato per chiedergli “la verità” sul delitto e su “chi lo ha aiutato ad attuare il piano”. La donna, infatti, non crede all’ipotesi di un gesto dovuto a uno scatto d’ira momentaneo.