Federica Torzullo, cosa non torna nella confessione di Claudio Carlomagno: dalla tempistica alla dinamica

Claudio Carlomagno ha confessato di avere ucciso la moglie Federica Torzullo nella loro abitazione ad Anguillara Sabazia, ma la sua versione non ha convinto del tutto gli inquirenti. Ci sono cose che non tornano, ha detto il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori, in particolare per quanto riguarda tempistiche e dinamica del femminicidio. Secondo chi indaga è irrealistico che Carlomagno abbia ucciso la moglie, pulito tutto per poi sbarazzarsi del corpo in 45 minuti, da solo, come da lui raccontato durante l’interrogatorio.

Femminicidio Federica Torzullo, i dubbi degli investigatori

Secondo gli investigatori che indagano sul femminicidio di Federica Torzullo, ci sarebbero pezzi di verità mescolati a bugie nella confessione fatta dal marito Claudio Carlomagno, accusato di omicidio e occultamento di cadavere.

Il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori, parlando con i giornalisti al termine dell’udienza di convalida del fermo del 45enne, ha definito “incerta” la versione dell’uomo.

ANSA

“Non siamo completamente soddisfatti: riteniamo qualcosa non quadri nella narrazione con il tempo come descritto”, ha dichiarato.

I dubbi degli inquirenti riguardano in particolare la dinamica e la tempistica del delitto, ma anche il movente.

“Non torna – ha spiegato Liguori – che in 45 minuti ci sia stata una discussione che è degenerata in aggressione, accoltellamento, pulizia del bagno, delle scale, del vano e il trasferimento del corpo nel bagagliaio, ritorno in casa, pulizia, ritorno in macchina e riporto in azienda”.

Cosa non torna nella confessione di Claudio Carlomagno

Un primo dubbio sulla versione fornita da Carlomagno riguarda dove è avvenuto l’omicidio. L’uomo ha detto che l’aggressione è avvenuta in bagno, ma le tracce di sangue trovate nel resto della casa, a partire dalla stanza da letto, sembrano indicare altro.

Poi la tempistica. Secondo gli inquirenti appare irrealistico che Carlomagno abbia fatto tutto in circa 45 minuti, da solo.

Stando al suo racconto, tra le 6 e le 7 del mattino avrebbe discusso con la moglie e l’avrebbe uccisa a coltellate.

Poi avrebbe trasportato il corpo dal primo piano al piano terra per poi caricarlo nell’auto. Quindi avrebbe pulito dal sangue bagno e scale e si sarebbe cambiato per andare a lavoro.

Alle 7.35, come ripreso dalle telecamere, è partito in auto da casa e ha raggiunto il terreno vicino all’azienda di famiglia dove ha seppellito il corpo.

Infine la dinamica: il 45enne avrebbe detto che si è trattato di un delitto d’impeto: avrebbe ucciso la moglie dopo una discussione. Mentre negli inquirenti c’è il sospetto che possa aver pianificato tutto.

Femminicidio Federica Torzullo, i punti oscuri

Gli investigatori non hanno poi ancora escluso del tutto l’ipotesi del coinvolgimento di un complice.

Da chiarire c’è la posizione di una “persona non identificata” vista nella casa della coppia alle 14:17, quando Carlomagno è tornato a casa.

E la presenza del padre di Carlomagno su un furgone davanti all’abitazione in via Costantino tra le 7.08 e le 7.17 del 9 gennaio, poco dopo l’uccisione di Torzullo.

C’è poi il giallo sull’arma del delitto: il killer ha detto di aver usato un coltello da cucina, di cui si è liberato ore dopo in un corso d’acqua della zona.

Ha detto agli inquirenti dove cercare, ma l’arma non è ancora stata trovata.