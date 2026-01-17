Federica Torzullo e l'ultimo messaggio dal suo cellulare, per il padre "non avrebbe mai scritto Nutella"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un messaggio con scritto “Nutella”, inviato dal telefono di Federica Torzullo la mattina della scomparsa, alimenta nuovi dubbi sul caso di Anguillara Sabazia. Secondo i familiari, difficilmente la 41enne avrebbe inviato qualcosa del genere: l’ipotesi è che a scrivere sia stato qualcun altro, prima che il segnale del suo cellulare si perdesse.

L’ultimo messaggio di Federica Torzullo

C’è una parola sola, digitata su uno schermo, ad accrescere in questo momento i dubbi nell’ambito del caso di Federica Torzullo: “Nutella”.

Il messaggio, apparentemente banale, è stato inviato dal telefono della donna la mattina del 9 gennaio, quello della sua scomparsa da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.

Un dettaglio minimo, ma capace di aprire scenari inquietanti, perché chi conosce bene Federica afferma che non avrebbe mai scritto una cosa del genere.

Il significato della Nutella

Come riporta Repubblica, gli investigatori riflettono sui messaggi inviati alla madre a partire dalle 7:30. La donna aveva chiesto indicazioni per la colazione: cosa mettere nelle crêpes per il nipote di 10 anni, che stava dormendo a casa dei nonni.

La risposta, secca, indicava proprio la nota crema spalmabile. Ma la madre di Federica non è solita fare uso di Nutella: non la acquista, e questo sua figlia lo avrebbe dovuto sapere.

Un’incongruenza, quindi, che assume un possibile significato sinistro, come se qualcun altro avesse impugnato quel telefono. Il padre lo sostiene senza giri di parole: “Non sappiamo chi ha mandato quei messaggi”.

Le ricerche della donna

Mentre i dubbi si moltiplicano, sul terreno le ricerche si fanno sempre più intense. I carabinieri del nucleo investigativo di Ostia, coordinati dalla procura di Civitavecchia guidata da Alberto Liguori, sono tornati nel piazzale dell’azienda del marito, Claudio Carlomagno, una ditta che si occupa di smaltimento terra.

Il bosco circostante è stato battuto metro dopo metro, la discarica di inerti setacciata con le ruspe, il terreno scavato in più punti. Durante i controlli sarebbero stati repertati anche dei guanti monouso.

L’indagine entra così nella sua fase più delicata. In casa, sull’auto e sul camion dell’uomo sono state individuate numerose tracce di sangue. Gli esiti definitivi delle analisi della scientifica sono attesi a breve, ma il quadro che emerge rafforza l’ipotesi dell’omicidio.

Il corpo di Federica Torzullo non è stato ancora ritrovato, ma la direzione dell’inchiesta appare sempre più definita. Carlomagno risulta indagato a piede libero.