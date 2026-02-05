Federica Torzullo, figlio di 10 anni sentito dai pm sul comportamento violento di Claudio Carlomagno in casa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il figlio di Federica Torzullo è stato ascoltato dai pm di Civitavecchia per parlare dei rapporti tra i suoi genitori. Al bambino, in audizione protetta, è stato chiesto di ricostruire le tensioni in casa, soprattutto la sera precedente il femminicidio. Il figlio della coppia, in fase di separazione, era stato accompagnato dai nonni materni prima dell’omicidio. Carlomagno, da parte sua, ha dichiarato di aver ucciso Federica perché temeva che gli togliesse il bambino.

Minore ascoltato dai pm

Proseguono le indagini sul caso di femminicidio di Federica Torzullo. Nonostante la confessione, ci sono diversi dettagli che devono essere chiariti e messi in fila sulla tragica vicenda. Così, dopo quasi un mese dalla presunta scomparsa della madre, il figlio della coppia è stato ascoltato.

Il bambino di 10 anni ha parlato dei rapporti tra i genitori in un’audizione protetta. Alla presenza del curatore speciale, del tutore legale e di uno psicologo, il piccolo ha risposto alle domande dei pm.

L’obiettivo è quello di ricostruire il rapporto tra i due adulti. Il difensore di Claudio Carlomagno aveva già dichiarato che tra i due il clima era quello di una coppia che si stava separando, tra litigi e dissapori.

Il movente di Carlomagno

Proprio il figlio è finito al centro della vicenda non solo come vittima, ma anche come “elemento scatenante” del gesto del padre. A tirarlo in mezzo come movente è stato proprio Claudio Carlomagno, che durante la confessione aveva raccontato della paura di perdere il figlio con il divorzio.

Questo, secondo lui, il motivo del gesto estremo e senza ritorno del femminicidio della moglie (anche se ormai solo su carta).

Tanti i racconti che si oppongono a questa versione. I familiari di Federica hanno detto che non era nelle intenzioni della donna e, anzi, i due si alternavano nella casa di famiglia per non dover procurare un trauma al figlio.

La difesa di Carlomagno

Da quello che si apprende, proprio questo movente sarà alla base della difesa di Claudio Carlomagno. La “paura di perdere il figlio” potrebbe essere usata per far cadere la contestazione del nuovo reato di femminicidio.

Questo è punito con l’ergastolo. La difesa punta all’omicidio, che gli eviterebbe la pena massima, l’ergastolo, alla luce comunque di un’aggravante, ovvero il vincolo parentale.